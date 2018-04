OBLIGADOS A GANAR

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

En la contienda electoral en marcha hay candidatos que tienen la obligación de retener a toda costa las posiciones en disputa porque los partidos que los postulan las detentan en virtud de haberlas ganado el domingo 07/06/2015. Así, la fórmula de la coalición “Todos por México” (PRI/PVEM/PANAL) de candidatos a senadores de la República en la que van Gabriela Benavides Cobos y Fernando Moreno Peña, deberá refrendar la victoria que hace seis años obtuvieron Mely Romero Celis e Itzel Ríos De La Mora, empras nada fácil en un contienda entre tres fuertes fórmulas.

“Todos por México” también lleva la presión de estar obligada a volver a ganar, retener, con su candidata Mely Romero Celis, la diputación del Primer Distrito Electoral Federal que hace tres años Enrique Rojas Orozco le ganó a la entonces perredista Indira Vizcaíno Silva, pero para lograrlo deberá superar el gran ímpetu competitivo que trae su retadora Martha María Zepeda Del Toro, mientras que la Coalición “Por México al Frente” (PAN/MC/PRD) tiene similar carga en el Segundo donde en las elecciones federales inmediatas anteriores ganó con la ahora candidata del PVEM/PRI a presidente municipal de Tecomán, Eloísa Chavarrías Barajas. Con su buen gallo que es el minatitlense Alejandro Cicerón Mancilla González puede lograrlo. Frente a él nada tiene que hacer el enterrador del priismo porteño, Francisco Zepeda González.

Los cuatro alcaldes que van por la relección: Colima, Héctor Insúa García; Cuauhtémoc, Rafael Mendosa Godínez; Minatitlán, Horacio Mancilla González; y Villa de Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, también deben ganar o ganar, nada más pero tampoco nada menos. Ellos tienen a su favor las fortalezas de las administraciones municipales que han dejado temporalmente licencias de por medio, pero también el riesgo de que sus gobernados los castiguen en las urnas por supuestos o reales incumplimientos, agravios y hasta malos modos, de quienes las han presidido.

En Armería donde en las elecciones de 2015 compitieron entre sí los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, y ahora van ayuntados, hay una razón más para que ambos carguen con la obligación de llevar a la victoria a su candidato Eusebio Mesina Reyes, quien no irá acompañado como se pensaba por el tres veces alcalde armeritense Ernesto Márquez Guerrero. Las dos únicas alcaldías que el PRI ganó en ese año, Comala e Ixtlahuacán, también son su obligación volverlas a ganar el domingo 01/07/2018.

Aunque Gabriela Benavides Cobos ganó la alcaldía porteña vestida con los colores azul y blanco de Acción Nacional, este partido no es el obligado a ganar sino la coalición PVEM/PRI que lleva como candidato a Virgilio Mendoza Amezcua, quien habrá de vérselas con la ex alcaldesa, ex diputada federal, ex senadora de la República y diputada local, Martha Leticia Sosa Govea, mientras que en Coquimatlán y Tecomán, es el PAN coaligado con el PRD quien llevará la presión de ganar para retener tres años más ambas alcaldías. La misma historia aplica para cada uno de los dieciséis distritos electorales de los cuales el PAN, con su ahora aliado PRD, obligado está a retener los diez que ganó en 2015, y el PRI con su PRD, seis.