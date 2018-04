PARACAÍDAS

Rogelio Guedea

Lenin Alejandro Cervantes Medina, Édgar René Cervantes Medina y Xavier Gerardo Lucatero Rivera son tres jóvenes emprendedores colimenses que han desarrollado un gestor académico de nombre Gesal. Esta plataforma en línea tiene como fin disminuir la carga administrativa de los maestros de educación básica en el Estado (y que puede servir para otras entidades del país), facilitándoles la generación de gráficas y estadísticas, portafolios de evidencias y evaluaciones, expediente electrónico de conducta, gestión de información, etcétera, todo lo que normalmente tiene la obligación de hacer un maestro de este nivel y sistema educativo.

Gesal ya se está utilizando en varias escuelas (primarias y secundarias de Colima y de otros estados) e, incluso, tengo entendido que esta plataforma ya la conoce el gobernador Nacho Peralta y el propio secretario de educación, el maestro Jaime Flores Merlo. Es, por lo que he escuchado de quienes conocen la plataforma y la han usado, una herramienta de gran utilidad porque, nada más ni nada menos, simplifica el trabajo a los maestros del nivel básico, dejándoles más tiempo para enfocarse en la razón principal de su labor: la docencia, y no tanto en sus obligaciones administrativas.

Además, esta plataforma impacta de igual modo en la carga administrativa de directivos, supervisores y prefectos, aligerándoselas. Me consta que los tres jóvenes emprendedores han creado una plataforma valiosa y que tienen ya cinco años intentando tener un eco en el gobierno para que esta herramienta pueda ser implementada no por una escuela o dos, ni por un maestro o dos, sino por todo el sistema educativo local, con el fin de unificar (llevando a cabo seguramente los debidos ajustes, cosa a la que los jóvenes emprendedores no se oponen) todas las necesidades que se requieran para conseguir tal objetivo.

He decidido escribir este artículo no sólo porque una persona que conoce bien el sistema educativo local me ha confirmado la utilidad de esta herramienta sino, sobre todo, porque me causa extrañeza que pudiendo esta plataforma traer muchos beneficios a la educación de nuestra entidad todavía no reciba la respuesta esperada.

Además, debo confesarlo, lo hago porque quiero que sepan estos jóvenes emprendedores, cuya perseverancia me consta y es de hierro, que no deben desalentarse y seguir insistiendo en lo que creen. Uno de ellos (Lenin mismo) me lo dijo: “seguimos insistiendo porque creemos en lo que hacemos, pero no entendemos por qué las autoridades no nos hacen caso”.

Si bien vale muy poco preguntarse lo que no tiene una respuesta convincente, lo cierto es que es importante que no dejemos que nuestros jóvenes (estos y todos) se desalienten, y menos que sea el Estado el responsable de esta desesperanza, cuando su labor más grande es a la inversa: construir sueños, generar certidumbres, sembrar reales expectativas. Yo espero que el gobernador del Estado y el encargado del ramo educativo reconsideren volverse a reunir con estos jóvenes emprendedores colimenses, pues es realmente una fortuna (ahora que gran parte de la juventud ha encontrado en la delincuencia y las drogas el placebo fácil) contar con jóvenes empeñados (aferrados, diría yo) en hacer cosas productivas, pese a los grandes obstáculos que se han encontrado en el camino.

