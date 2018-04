Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Así van e irán algunos candidatos que buscan ganar en las urnas este primero de julio del 2018, el temor sobre todo es en aquellos candidatos y candidatas que brincaron de un cargo y buscan otro; reconociendo que les faltó mucho por hacer, que no cumplieron las expectativas trazadas, pero se les dio la oportunidad de una candidatura, aunque no la merecieran.

El temor desde luego es el repudio social al que se enfrentarán ya en el terreno de los hechos, a la mera hora de andar buscando el voto, en donde hasta se ganarán recordarle a su progenitora, varios de ellos y ellas no debieron haber aceptado por tantita dignidad buscar unos la reelección y otros el “chapulineo”.

Uno de esos casos es el de Yulenny Cortés, dejó al municipio de Villa de Álvarez abandonado, tirado, no tiene nada de vergüenza, busca nuevamente regresar a la silla de la presidencia municipal a través de la reelección, ve o piensa que los villalvarences están “tontitos” como para volver a darle el voto, si ya tarde se les hacía para que se fuera, arrepentidos de haber cometido el error de haberle dado la confianza a esta mujer que más que gobernar se dedicó a echar culpas a su antecesor. Esta mujer no tiene nada qué hacer en las boletas.

Si Yuleny Cortés le queda poquita vergüenza debe estar consciente que en cuanto arranque su campaña, se enfrentará al repudio social que se ha ganado a pulso, sin embargo, como se ha rodeado de gente que le dice lo que quiere oír, hará caso omiso a las críticas y reclamos, alegando que son gentes enviadas de otros partidos para atacarla, algo así como aduciendo ser una candidata fuerte a la que buscan debilitarla.

Aunque de todos modos hará su santa voluntad, ya veremos el día de la jornada electoral que la mayoría de los villalvarenses tenían razón y la calificarán mandándola hasta a un cuarto lugar. Al tiempo.

MELY GANA, LLEGA Y SE VA

Otra de las mujeres que también anda en busca nuevamente del voto, es la cuauhtemense, Mely Romero Celis, quien había ganado de calle un escaño en el senado de la república, sin embargo, por la ambición personal abandonó la senaduría para dejársela a la barbie Hilda Ceballos “Pelucas” de Moreno y acomodarse en una cartera en la subsecretaría de la SAGARPA.

Cuando abandonó el senado, cacaraqueó que en su nueva encomienda trabajaría a marchas forzadas para sacar adelante el campo, que incansablemente sería una gran gestora para bajar programas y recursos que beneficiaran directamente a los productores, y que por eso había decidido aceptar esa chamba en la SAGARPA, porque sería una oportunidad histórica de tener a una colimense en esas grandes ligas. Sin embargo, también fue una gran decepción, no pasó de llevar programitas de “gallinas ponedoras” y de “huertas en los patios”, programas que también lo aprovecharon los de la CNC, Dif estatales, municipales, etc, etc, en realidad no fue un gran logro de la “distinguida colimense”, resultó también ser más de lo mismo.

Posiblemente pensó Mely Romero que el haber dejado el senado por una cartera en la subsecretaría de la SAGARPA y por su condición de mujer y colimense, tendría tratos preferenciales, pero no fue así. Había y hay gente con más preparación, mayor trabajo y de mejores relaciones. Por eso ahorita que anda queriendo ser diputada federal por el PRI- VERDE, ya conocemos de qué pie cojea, ya la conocen los colimenses muy bien que si gana puede abandonar la confianza de los colimenses por sus intereses personales y así las ya mencionadas hay varios y varias aspirantes que tienen más negativos que positivos, pero eso da para otra colaboración. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

Platicando con amigos, que nos reunimos en los #JuevesdePolítica(así lo hemos denominado), en la #HR o #CC en Tecomán, hemos analizado el panorama político actual se ve un tanto complicado, por las razones antes expuestas al inicio de esta columna.

Son pocos los candidatos que tienen posibilidades de triunfo, incluso, se ha elaborado un pronóstico de quienes pueden ser esos candidatos y candidatas que pueden obtener un triunfo en este proceso electoral.

Aunque las campañas locales aún no arrancan, y de aquí a que llegue el día pueden pasar muchas cosas, incluso se esperan desbandadas y traiciones, algo que está de moda en estos días, por lo tanto, es pronóstico reservado hasta que llegue ese día. De quedar las cosas como están, empezaremos a darle seguimiento a ese pronostico que ya tiene el grupo de los #JuevesDePolítica el cual está algo apegado a la realidad. Hasta entonces hablaremos del tema.

CUYUTLÁN: Un pequeño golecito es el que quiero darles a las autoridades estatales o a quien corresponda, ya sea a la secretaría de Turismo o a quien sea, por los eventos que realizaron durante semana santa y de pascua. Por ejemplo, el pasado viernes se llevó a cabo el evento de “Una Cana al aire”, que aglutinó a muchos asistentes que acudieron a bailar al ritmo de un grupo versátil.

El sábado se realizó Guerra de Bandas, que de igual forma fue un éxito, pese a que el municipio de Armería no informó de los horarios, los espectáculos se acabaron temprano, se desconoce si fue por seguridad o porque los ramaderos y prestadores de servicio no se quisieron mochar con más horas.

***Y aprovechando que andamos por Armería, la autoridad municipal y estatal deberían de seguir atendiendo las necesidades de ese importante destino turístico. El ingreso principal se encuentra en pésimas condiciones, el asfalto ya está muy viejo y se han hecho muchos baches por la falta de mantenimiento. Pasó la temporada de Semana Santa y Pascua pero el destino turístico se queda para seguir recibiendo a más visitantes y turistas, que deseosos están de llevarse una buena imagen.