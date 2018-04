Quería “Lupillo” las dos regidurías del MC: Sergio “Chamuco” Anguiano

*Al separarse MC del frente, esos dos espacios los quería el alcalde Lupillo García Negrete, dijo el candidato panista a la alcaldía de Tecomán

Belisario Romero | El Observatorio

Tecomán Col.- El candidato del Frente por Colima, a la alcaldía de Tecomán, Sergio “El Chamuco” Anguiano, aclaró los rumores que se habían estado suscitando en redes sociales de que no había podido registrarse formalmente ante el IEE.

En rueda de prensa, explicó que lo anterior sucedió debido a la separación del Movimiento Ciudadano del Frente Por Colima, ya que ha dicho partido le tocaban dos espacios en el cabildo, mismos que el alcalde Guadalupe García Negrete solicitó para su gente.

“Y lo que pasó es que el martes nos reunimos y no llegamos a ningún acuerdo, ayer miércoles hubo otra y tampoco llegamos a nada, entonces el partido me pidió que me registrara y ya después tratar de llegar a algún acuerdo”.

Anguiano señaló, que lo que pedía era que esos espacios fueran para la gente, para quienes han trabajado.

“He sido institucional, porque quiero decirles que hubo el ofrecimiento de otros partidos en donde nos recibían a todos, pero yo y mis compañeros no nos gusta “chapulinear”, eso no se ve bien, respeto a quienes lo hacen, pero en mí no van encontrar eso, que solo mira por sus intereses particulares”.

Por ultimo informó que ya quedó formalmente registrado ante el Instituto Municipal Electoral, aunque aún no llega a ningún acuerdo con el alcalde en turno, tiene la confianza de que esos espacios en el cabildo serán ocupados por gente que se la merece