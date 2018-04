DRAFT ELECTORAL 2018

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Para el torneo electoral en marcha cuya final será el domingo 01/07/2018, en pleno mundial de futbol, hubo varias trasferencias interpartidistas para disputar senadurías, alcaldías, regidurías y diputaciones locales y federales. Desde luego unas más sonadas que otras por la real valía de los cuadros negociados que fortalecen al partido de llegada y debilitan al de salida, o al revés volteado.

Así, la ex diputada local de mayoría relativa y alcaldesa con licencia de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, emigró del PAN al Partido Verde Ecologista de México para encabezar la fórmula de dos candidatos a senadores de la República por la coalición PRI/PVEM/PANAL, llevando de acompañante al ex diputado federal, ex rector de la Universidad de Colima y ex gobernador del estado, Fernando Moreno Peña. Por la diputación del Segundo Distrito Electoral Federal, el minatitlense ex diputado local de mayoría relativa y presidente de su municipio, Alejandro Cicerón Mancilla, cambió de aires partidistas hacia los de Acción Nacional.

Para contender por la presidencia municipal de Colima hubo una transferencia de mucho peso, la del dos veces diputado local de mayoría relativa y ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula De La Mora, quien brincó del PRI al partido Nueva Alianza para participar así en una contienda que será entre cuatro fuertes competidores: Él, el defensor del título, Héctor Insúa García, abanderado por la coalición “Por Colima al Frente (PAN/PRD); Walter Oldenburg Ochoa, bateador emergente de la coalición PRI/PVEM; Leoncio Morán Sánchez, Partido Movimiento Ciudadano; y el mirón de palo que será el moreno Rafael Briceño Alcaraz.

En el Distrito Electoral Local Tres se está posicionando en el ánimo de los electores el abogado Carlos César Farías Ramos, filo priista que en su primera incursión a la arena electoral va cobijado por la coalición pejista “Juntos Haremos Historia”, igual que el ex alcalde Horacio Mancilla González, ex PVEM, que pretende la reelección como alcalde de Minatitlán.

En el panismo del municipio conurbado a la capital política del estado caló hondo y profundo el traspaso del PAN al Partido Movimiento Ciudadano, del dos veces alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, quien después de tres décadas de militancia en el blanquiazul deja sus filas porque éste “fue secuestrado por una persona”, pero le agradece a su ex partido la oportunidad que le brindó en su momento para contender “en diferentes ocasiones”, cuatro para ser preciso, y donde deja buenos amigos que en su momento definirán pa’ donde jalar. La ex presidente del CDM del PRI en ese municipio, Vianey Chapula Árcela, emigró al PAN para contender como su candidata a diputada por el VII Distrito Electoral Local.

Proveniente del moribundo PRI porteño participará como candidato del PAN/PRD a diputado por el Distrito Electoral Local Número Trece , el ex dirigente de la CNOP municipal, ex Secretario de Turismo y de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, y regidor del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Fernando Morán Rodríguez, cuyo eficaz equipo de activismo y movilización mucho ayudadará a sus compañeros del “Frente por Colima” como el candidato a diputado por el Segundo Distrito Electoral Federal, Alejandro Cicerón Mancilla González.

El empresario de la construcción, ex dirigente del Instituto Político Empresarial del PRI y ex presidente del CDE del tricolor en Manzanillo, Rubén Álamo Navarro, va como candidato a síndico por la coalición “Por Colima al Frente” que busca con Martha Leticia Sosa Govea reconquistar para sus colores y siglas partidistas la alcaldía del municipio capital económica del estado. Otro pase digno de mencionar es el de la ex diputada local de mayoría relativa y diputada federal por la misa vía, Eloísa Chavarrías Barajas, quien pasó del PAN al PAVEM que ayuntado con el PRI tiene altas probabilidades de ganarle la partida por la alcaldía de Tecomán al candidato del PAN/PRD, Sergio Anguiano Michel.

EL ACABO

• El listado anterior no es exhaustivo. Se agotó el espacio para mencionar todos los movimientos habidos y por haber. Otra vez será.

• Los férreos guardianes del castillo de la pureza de la sangre panista/panista se rasgan sus albiazules vestiduras porque su partido nominó candidatos a los ex priistas Fernando Morán Rodríguez, Vianey Chapula Árcela, Rubén Álamo Navarro y Alejandro Cicerón Mancilla González. ¡No aguantan nada¡