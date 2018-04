No estamos solos; está Don Fernando-ne

“La intolerancia es prueba de impotencia”

Javier Montes Camarena * Locutor Y periodista

Déjenme decirles que: Sentimos un gran alivio saber que no estamos solos los colimenses en la tirria que nos provocan los dislates emanados por el “Candidato” del PRI a Senador de la República Don Fernando-ne Moreno Peña.

Según una encuesta revela que, en los escasos dos meses que lleva de “campaña política” Súper Fer éste, ya alcanzó un logro importante: ¡convertirse en el candidato más rijoso, majadero y ocurrente! El 70 por ciento de colimenses considera a Don Fernando-ne REPROBADO en su comportamiento personal.

Los ciudadanos colimenses aparentemente ya se hartaron de su actitud beligerante, de bully, de su incapacidad para reconocer al adversario, sus errores, su inclinación por la mofa, sus poses, sus falsedades, exageraciones y mal comportamiento, Moreno Peña mal y de malas.

Leyendo por ahí me encontré con la ventana de Overton que me hizo reflexionar sobre el comportamiento de algunos “animales” políticos: “Las acciones del político no las define lo que prefiere, sino lo que puede implementar para no llegar a la derrota”.

De acuerdo a Joseph Overton, esta ventana se puede mover conforme el espectro que indica que lo políticamente aceptable cambia. “Una idea que en un momento era ridícula puede terminar siendo la regla”.

Dele una pensada y verá que estamos viendo y viviendo la velocidad de estupideces y ridiculeces de la ventana de Don Fernando-ne Moreno Peña, ventana en donde lo impensable se ha vuelto norma. La facilidad con lo que se mueve esta ventana es peligrosa al pensar en la elección de 1 de Julio Próximo.

En política nada es para siempre, pues los factores que determinan alguna certeza, cambian con el tiempo. Don Fernando-ne cambió radicalmente con los años de no estar en el poder, regresó sobrado, prepotente, soberbio y, hasta si me apuro, dictatorial, regresó “Bailarín”, peleador callejero dispuesto a entrarle “A Torreón bailando”, así va, de baile en baile en la ridiculez total, él, se basta solo, no ocupa bules para nadar. Don Fernando-ne es hoy, una mala broma.

Hace algunos días Don Fernando-ne Moreno Peña tan acostumbrado a los balazos se metió él solito uno más en el pie al decir ante periodistas que: “La crisis en los hospitales por falta de medicamentos se debe a… los baleados” que han convertido a los hospitales del sector en “Hospitales de Guerra”. (Sic y re-sic)

Cuando la nota trascendió a la opinión pública en las Redes Sociales parecía sólo una mala broma o una simple mentira del Día de los Santos Inocentes, pese a que apenas estamos en Abril.

“El Chaparrito endemoniado” se había aventado un clavado a la alberca cuando ésta… no tenía agua. Con la vacilada toparon los agrios comentarios del bailarín candidato a Senador quien de un plumazo declaró “Zona de Guerra a Colima”, lo que faltaba.

Don Fernando-ne había entrado de lleno a la polarización social y la frivolización de la política, dejándonos ver qué, para Súper Fer el único diálogo posible (por llamarlo de algún modo) es el de la descalificación.

La próxima elección del 1 de Julio transcurre en esa atmósfera, en vez de servir como ejercicio de propuestas y seriedad para dar con la puerta de salida del laberinto estatal, Don Fernando-ne la va convirtiendo en el estrecho pasillo para adentrase y perderse más en él.

En esas estamos con éste “candidato” bélico-bailador que no marcha en dirección a la certidumbre política, misma, que debe arrojar por resultado la sana y necesaria certidumbre electoral. No, con Don Fernando-ne el PRI y Colima marchan en dirección contraria.

Allá tú si inviertes tu voto para marchar al revés, no te equivoques; la ventana de Don Fernando-ne, a lo que se ve, no es la ventana correcta.

Ahí se ven.

Decepción: Cuando más se esperaba del registro electoral de la candidata del PAN a la presidencia municipal del puerto Martha Sosa Govea la desilusión llegó pronto ya que su evento careció de certidumbre, de tacto político y, de una gran descortesía para los invitados de parte del ¿equipo? de la Contadora Sosa, situación que nos hace pensar en el viejo refrán aquél: “Mal empieza la semana para quienes van a ahorcar el lunes”.

El favorito bien y de buenas: Virgilio Mendoza Amezcua es un político querido por los porteños quienes en gran cantidad acudieron a su registro el pasado martes, el acto lo vistieron políticos de peso como el ex Gobernador Elías Zamora Verduzco, los ex alcaldes Porfirio Gaitán Gudiño, Humberto Ramírez Palacios y una gran cantidad de ciudadanos que hicieron una fiesta popular.

Es Pregunta: ¿Qué cantinas-bares del puerto donde se venden drogas y lavan dinero estuvieron custodiados con súper vigilancia especial por parte de la Policía Estatal de Colima descuidando la seguridad de los visitantes y manzanillenses en Semana Santa?

¿Serían las instrucciones del desprestigiado Gobernador Nacho Peralta de favorecer al crimen organizado?

