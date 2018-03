Cuanto más fuerte asciendas en la montaña, más fuerte sopla el viento : anónimo

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

(PERIODISTA INDEPENDIENTE)

Daniel Innerarity filósofo y politólogo (Vasco) sostiene que “hacer política es renunciar a otro procedimiento que no sea convencer, pero convencer a otros es algo que nunca puede estar plenamente garantizada”. Si, el terreno de la política es el de la contingencia, Innerarity afirma que se requiere una especial habilidad para convivir con la decepción, además señala: Nadie, y menos en política, consigue lo que quiere, lo cual es por cierto una de las grandes conquistas de la democracia. Y añade: Una sociedad es democráticamente madura cuando ha asimilado la experiencia de que la política es siempre decepcionante y eso no le impide ser políticamente exigente.

“El bien no puede confundirse con nuestro interés particular en este o en otro momento de la vida. No debe confundirse con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo (…) En los individuos y en los pueblos, el no perder de vista la Moral significa el dar a todas las cosas su verdadero valor (…) La patria es el campo neutral donde ejercitamos todos nuestros actos morales en bien de la sociedad y de la especie (…) Cuando en el seno de un país libre, los enemigos de la libertad expresión atacan esa libertad valiéndose de las mismas leyes que les permiten expresar leyes aviesas, el espíritu de la libertad exige que se les castigue”.

Aclaro no “le queme las patas al chamuco”, simplemente la lectura de fin de semana nos hizo reflexionar y analizar el escocimiento mal intencionado ejercido por los tres niveles de gobierno, donde todo lo malo es permitido partiendo de las injusticias, violación de los derechos humanos y la propia Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, nepotismo, prepotencia, corrupción, impunidad, improvisación, inseguridad, políticos chapulines, intereses partidistas, la justicia miope, despilfarro económico por parte las autoridades federales la gendarmería y su operación Titán), etc…

Algunos políticos de barriada y uno que otro de las grandes ligas, sufren de las enfermedades sociales, especialmente la que anda de moda el ALZHEIMER, el cual ha crecido vertiginosamente perdiendo por completo la memoria olvidando el presente y el futuro sumergidos en un mundo sin relaciones ni vínculos.

En la despedida de la ex edil porteña Gaby Benavides de Juárez 100, después de la entrega recepción en el cabildo municipal, corrió el rumor fuerte por parte de algunos políticos depredadores enemigos acérrimos del partido en el poder (azul y verde) comentaron a la ligera que en el interior de la Dirección del DIF Manzanillo atendido en su momento por la progenitora de la ex presidenta municipal GBC, (hoy candidata al senado de la república por el PRI Y PVEM) se expiden olores fétidos con síntomas de corrupción, se murmura que la ex presidenta del voluntariado DIF en Manzanillo Doña Elizabeth Cobos Chávez (nepotismo) responsable directa de los programas sociales para beneficio de los grupos vulnerables, resultó ser lo contrario de lo que hizo Jesús Arriaga (a) Chucho el Roto,(cuenta la leyenda que este astuto e inteligente ladrón usaba la mayor parte de lo robado para socorrer a los necesitados) y en el DIF municipal resultó que los necesitados fueron apañados por la dirigencia de la Llamada” Institución Noble al servicio de las Familias Jodidas”, algunos líderes sociales incrustados en la sociedad (por ética periodística no se mencionan) susurran que las bodegas del DIF municipal, donde se salvaguardaban despensas del DIF Municipal y otras despensas otorgadas por la ciudadanía en solidaridad con los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre/17 (Oaxaca, Chiapas, tabasco y la ciudad de México) en cuestión de minutos de haber entregado la presidencia Municipal y por ende el DIF Municipal, las bodegas quedaron vacías, los donativos económicos entregadas por algunas instituciones públicas en apoyo para la reconstrucción de viviendas, volaron sin rumbo fijo ni dirección, inclusive se dice que Doña Elizabeth se negaba entregar algunas pertenecías del voluntariado “Desarrollo Integral de la apabullada Familia”. Sería conveniente que el responsable del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado (OSAFIG) se echara una vuelta a Manzanillo principalmente al DIF Municipal para corroborar si hay delito que perseguir y deslindar responsabilidades contra quien resulte responsable (si es que hubo la estafa del trienio).

Pregunta obligada para el nuevo alcalde municipal, que pitos toca un tal Sabino Flores Martínez director de auditoria de los programas sociales dentro de sus obligaciones está la de investigar a conciencia y despejar dudas si el Voluntariado del DIF Manzanillo incurrió en faltas administrativas? Sabemos de antemano que son fiel a la Ex alcaldesa GBC (porque ella lo puso en el cargo) entonces presidente KIKE cuáles son las obligaciones de este funcionario.

PERFILAZOS

Dicen las malas lenguas que la nueva presidenta del Voluntariado DIF Manzanillo Gabriela Medrano de García, llego tumbando caña al interior del DIF, valiéndole una pura y dos con sal, el personal sindicalizado y de confianza moviendo en forma prepotente y a la ley de sus chones las piezas del ajedrez, sin el consentimiento de la dirigencia sindical, este hecho obligo a que el edil porteño Enrique García Pérez interviniera en forma inmediata para calmar la adrenalina derramada por la presidenta del voluntariado ¡pobre DIF! Sale Chana y entra Juana, para que tanto brinco Gabriela Medrano si solo son siete meses que solo te alcanzaran para investigar en qué condiciones emocionales y económicas dejo el DIF Municipal Doña Elizabeth Cobos Chávez.

Otro político de saliva que se voló la barda, es nada menos que Guido Mendiburo actual director de la SCT con sede en Colima, se comprometió con los Manzanillenses que, a más tardar a fines de febrero entregaba el túnel de Lecumberri (ferroviario) resulta que el pinochito de Mendiburo, se dio el lujo de ampliar más días la angustia psicológica de los porteños y como pintan las cosas tenga la plena seguridad que ni los accesos laterales del puente mucho menos la ampliación del paseo del Espíritu santo quedaran listos para este puente vacacional, y los líderes sociales Acimanes, los linternas verdes y de refilón el LERDO Telesforo Mendoza director de obras públicas y Diegito Humberto Flores Ramírez director de Desarrollo Urbano que opinan al respecto? Hay trabajo señor presidente municipal Juan Enrique García le quedan siete meses para limpiar el cochambre que dejo la Generala Gaby Benavides Cobos.