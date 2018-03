Lloran como mujeres lo que no supieron defe…

“No hay moral en la política, sólo conveniencia”

Javier Montes Camarena

Déjenme decirles que: La Laguna del Valle de las Garzas ha logrado reunir (para mal) a “Políticos Fake”, políticos vividores, mentirosos, olvidadizos, fantoches, usurpadores y simuladores que no van al rescate de espejo de agua, van a potenciarse políticamente.

Primero hay que identificar a los políticos Fake. Dicen una cosa, pero hacen otra. Presumen lo que no tienen y lo que no saben. Te dicen una cosa de frente y otra distinta por la espalda.

De pronto y al conjuro ¡Salvemos a la laguna! Apareció una epidemia de políticos desvergonzados, corruptos, ladrones, cínicos y convenencieros llorando como mujeres lo que como hombres no pudieron hacer: Atender a una laguna que ya está en extinción. Todos cerca de un Gobernador que nunca está en el estado que dice gobernar, que no sabe gobernar, ahí estaban todos, lamehuevos todos, todos serviles.

No se salva ningún grillo. Estamos llenos de lo que en ingles se denomina “Motherhood and Apple pie”. Todos tienen soluciones a la mano para el rescate de la laguna, nadie puede estar en contra de la maternidad y el pay de manzana” líbrelos el señor de tal desacato.

Todos están de acuerdo qué, la API tiene la culpa del desastre, qué la SEMARNAT nunca se preocupó por éste genocidio, qué, hay que echarle agua a la laguna, qué, hay que dragarla, qué, deben abrirle una boca al mar, todos hablan muy bonito del pastel, pero nunca dicen cómo lo va a cocinar.

Prepárese, ya los políticos Fake del PRI agarraron de bandera política a un cadáver que ellos mismos están dejando morir. Estas y otras estrategias baratas y mentirosas recibiremos en las campañas políticas, esa, es su bandera política, la mentira, el agandalle.

Hoy, los manzanillenses ven a su laguna del valle muriendo, apilándose el lodo seco que es la cara de tantos políticos que se mostraron indiferentes ante la catástrofe que se veía venir, la laguna está rota, adolorida, vulnerable pero también aguerrida, no quiere morir a pesar de que éste viernes 23 de marzo estuvieron ahí los autores de la devastación, los aprovechados de la catástrofe.

Ahí estaba Nacho Peralta, “La rata prieta” Nabor Ochoa (Así le dice Pancho Santana yo no ando de llevado) la entrometida ex alcaldesa Gaby Benavides que quiere “mangonear” al nuevo alcalde interino Enrique García, ahí estaba ella quien dejó al ayuntamiento porteño en una severa crisis, ahí estaba mostrándose servil ante un Gobernador corrupto y ladrón al que viene sirviendo de cómplice y tapete, ahí estaba la Benavides como cara viviente de un sistema político que nos recuerda la mediocridad y las estupideces de sus actos.

La resequedad de la Laguna del Valle nos invita a reflexionar ¿qué hacer por ella? No digo que la emergencia se la dejemos sólo a los políticos Fake del PRI? lo que digo, es que la tragedia de la Laguna del Valle hoy nos da cuerpo; en algún sentido también somos parte de ella, desafortunadamente los políticos Fake es una familia de desconocidos, un parentesco sin apellidos que ven a la laguna como negocio de viudas.

La laguna ocupa un espacio que brille y comparta un destino de vida, no ocupa a quienes sólo van a la foto o a ver que sacan de la política, la laguna ocupa acciones concretas ya, el surgimiento del nosotros solo puede vivirse apoyando sin ninguna restricción a la laguna, nunca, a la ambición de políticos chafas del PRI.

Muy pronto los políticos fake abandonarán a la laguna, regresarán a lo que deja, volverán a sus rutinas, volverán a sus raterías y, entonces, la emoción épica abandonará a la laguna.

La normalidad ofrecida es la peor amenaza, perder de una vez y por todas a la laguna nos llevará a tener, más allá del impacto ecológico, la oportunidad de rescatarla, de hacerla nuevamente espejo y vida y, de paso, darle viabilidad a la naturaleza.

Ahí se ven.

Tramposa: No hay oportunidad en que la ex alcaldesa Gabriela Benavides no haga proselitismo político pasándose por el arco del triunfo la legislación electoral, la Benavides es la misma que anda de candidata a Senadora y lo primero que dice es: “Que el País le vale madre” y que sus socios los priistas son unos sinvergüenzas.

Tú votarías por ella…yo no.

Descanso: Nos volveremos a leer el próximo lunes 02 de Abril, gracias por sus atenciones. ¡Al mar!

