INCUMPLIDOS Y SOLAPADORES

La Manera de Opinar de…

José Gilberto Ibáñez Anguiano *Columnista #G8 Independiente

Bastante activo anda por todo el municipio de Cuauhtémoc Ricardo Hernández Flores cuestionando a diestra y siniestra la administración municipal que encabeza el alcalde Rafael Mendoza Godínez, a quien ha catalogado de incumplido, irresponsable y holgazán y a su parecer, ya están hartos los cuauhtemenses de sus ineptitud.

En sus recientes declaraciones a los medios de comunicación y en sus recientes publicaciones en las redes sociales, concretamente en su muro de Facebook, le señala al edil las pésimas obras que ha hecho en la zona urbana y rural del municipio, que no transparenta los concursos de licitaciones de las obras y que no se sabe a ciencia cierta, a qué compañías le otorgó la obra pública.

De igual forma, anda recabando firmas por todo el municipio para llevárselas al Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, para que apoye con un camión compactador recolector de basura y haya un eficiente servicio, en virtud de que Rafael Mendoza Godínez, ha mostrado una actitud negligente.

Asimismo, dijo estar dispuesto a presentar pruebas de las obras de pésima calidad que están haciendo a los Diputados Locales de la LVIII Legislatura, para que citen al que para él, es uno ineficiente alcalde, para que les de una explicación clara y concisa de las deficientes obras que está haciendo en San Joaquín, El Trapiche y Quesería tal y como citaron en su momento a la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yuleny Guylaine Cortés León por el desperfecto de la obra de la Avenida Ayuntamiento y al presidente municipal de la Ciudad de Colima, Héctor Insua García, por la mala obra de remodelación del Centro de Colima.

Del mismo modo, ha expuesto que el alcalde cuauhtemense Rafael Mendoza Godínez, no ha informado lo referente a los recursos del Fondo Minero por dejar operar a la empresa minera Ternium en la comunidad de Alzada en donde dijo, tiene información de que la gente se está enfermando de los riñones por la contaminación que genera y no se han dignado en solucionar el problema y no hay obras compensatorias.

Sería bueno sugerirle a Ricardo Hernández Flores que, también cuestione a todos los que integran el cabildo cuauhtemense, a los regidores de las diferentes fracciones (PAN, PRI y PRD) así como al Diputado Local, Octavio Tintos Trujillo; todos ellos, también tienen parte de responsabilidad y deben ser responsables de sus propios actos pues a decir verdad, el legislador y los regidores de oposición, con su silencio, se están viendo bastante solapadores.

Rafael Mendoza Godínez, regidores del PAN, PRI y PRD y Diputado Local, Octavio Tintos Trujillo, sería bueno que ya atiendan las demandas que constantemente expone en los medios de comunicación y en las redes sociales Ricardo Hernández Flores, pues a lo que se ve con sus publicaciones, no lo atienden o quizá no se ha acercado a ustedes para que les exponga cada una de sus inconformidades.

Ricardo Hernández Flores, la sesiones son publicas, sería bueno que acudieran a una de ellas y en su cara le restregues a todos los integrantes del cabildo, su falta de compromiso con los cuauhtemenses.

Mientras son peras o son manzanas, el buen Ricardo Hernández Flores, los integrantes del cabildo y hasta el legislador local anda al más puro estilo de la Banda Machos, al gato y al ratón jugabas con mi petición, al gato y al ratón sin consideración. ¡Pásela bien!.