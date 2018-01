Ex alcalde de Comala usó dinero destinado a compra de patrimonio municipal para pagar a burocracia

En común acuerdo, lo que inicialmente era para adquirir terrenos para instalar dos nuevos panteones, fueron transferidos a gasto corriente para pagar parte proporcional de aguinaldos a trabajadores, afirmó el ex alcalde comalteco *Reconocen el buen uso del recurso el actual alcalde Salomón Salazar Barragán, el regidor Aquileo Llerenas y la regidora Nancy Minerva Fuentes

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Comala, Col.- Recursos por el orden de los 2 millones de pesos obtenidos por la venta del Centro Social y de una camioneta tipo Suburban, que serían destinados para la compra de terrenos para la instalación de nuevos panteones en la cabecera municipal y la comunidad de Suchitlán, en común acuerdo, fueron transferidos a una cuenta y destinados a gasto corriente, para cubrir la parte proporcional de aguinaldos y prestaciones a la clase trabajadora de la administración 2012-2015.

En esos términos se expresó el ex alcalde de Comala, Braulio Arreguín Acevedo quien agregó que recientemente, acudió a una sesión de cabildo a aclarar esta situación, en virtud de que lo señalan que se quedó con ese recurso pero no fue así, el actual alcalde de Comala, Salomón Salazar Barragán, el regidor Aquileo Llerenas (quien en aquel entonces, fue Presidente de la Junta Municipal de Suchitlán) y la regidora Nancy Minerva Fuentes, reconocieron que desconocían el uso que se le había dado a los 2 millones de pesos y a su vez, celebraron que le haya dado el debido manejo al recurso.

Indicó que instruyó a su entonces tesorero municipal, Rafael Onofre Fierros Velázquez para que transfiriera a la cuenta de gasto corriente los recursos para cumplir con los compromisos con los trabajadores, quedó debidamente asentado en una acta, por lo que “dejo en claro que, no me robé ese recurso ni mucho menos, hice mal manejo de los recursos, siempre me he dirigido con rectitud, honestidad y responsabilidad, esos valores me los ha inculcado mi familia y lo he puesto en práctica”, precisó.

Del mismo modo, lamentó que haya gente que está creando confusión, pero no caerá en controversias porque se transparentó el manejo de los recursos y de ello tiene conocimiento el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, “quien tenga duda, puede acudir tanto al Ayuntamiento de Comala como al OSAFIG”, enfatizó.

Mencionó que está tranquilo y acudió al cabildo que es la instancia que está representando actualmente al municipio de Comala a aclarar esta situación que se presentó en la administración 2012-2015 que con números reales, es una de las más exitosas, se destinaron poco más de 500 millones de pesos en obra pública, solamente por debajo de Manzanillo en inversión per cápita, “sabemos del mostro y las inversiones que representa el Puerto para el estado de Colima, no queda más que finiquitar el tema, sigo con la cara en alto, toda la vida sigo así, la gente que me dio la oportunidad de ser alcalde de Comala me ha manifestado sus muestras de solidaridad y gratitud, nunca he sido ventajoso, Comala es pequeño nos damos cuenta de todo, de quienes somos, no quiero ya abundar más sobre el tema”, puntualizó.

Finalmente, el ex edil comalteco Braulio Arreguín Acevedo señaló que no es cuestión de partidos políticos, si es PRI o PAN, “me satisface el respaldo que eh recibido y que aún recuerden a un servidor como un alcalde que logró posicionar bien al municipio en materia de seguridad, obra pública, turística, el impulso a la Feria del Ponche, Pan y Café y de impulsar el tema del Libramiento; estoy tranquilo porque regresé al actual cabildo a aclarar esa situación”, concluyó.