Aumentaron los reclamos por cargos no reconocidos en Tecomán

Tecomán.- Martín Alejandro Zamora Cortés, encargado del módulo de Condusef en Tecomán, comentó que en este mes ha aumentado considerablemente la afluencia de usuarios. “En tres días de enero se atendió al promedio de todo el mes de diciembre debido a que hemos tenido demasiadas reclamaciones por cargos no reconocidos por compras del año pasado”.

Indicó que también hay muchos usuarios solicitando su buró de crédito porque están solicitando nuevos créditos, ya sea para pagar lo que se refiere a impuestos como agua y predial así que vienen a ver cómo está su situación.

“Muchas de las personas que acuden están solicitando sus buros de crédito para acceder a su crédito de Infonavit ya que es un nuevo requisito que está pidiendo, es decir que ahora su situación en buró es motivo para analizar el monto que se les presta para la casa”.

Zamora Cortés precisó que las principales solicitudes son para saber su buró y reclamaciones por cargos desconocidos que son sospechas de clonación de tarjetas. “En lo que va del mes hemos metido algunas 20 reclamaciones, acuden y me traen una copia de un estado de cuenta en donde se reflejen esos cargos que no hicieron y aquí levantamos una reclamación solicitándole al banco y diciéndole que esos cargos no se hicieron”.

Explicó que en estos casos el banco hace una investigación exhaustiva y da una respuesta en plazo de un mes, esto con la finalidad de ver si efectivamente no fueron compras hechas por los usuarios y les clonaron la tarjeta o no.

Agregó que las personas que tengan alguna duda o soliciten mayor información pueden acudir a las oficinas de la Condusef ubicadas en la presidencia municipal de Tecomán en horario de 9:00 am a 15:30 horas de lunes a viernes.

Finalmente realizó la invitación para que acudan en caso de tener cualquier duda en los temas que se mencionan, “el alcalde José Guadalupe García Negrete nos ha pedido que apoyemos en todo lo que se pueda para que las personas puedan mejorar su situación y que los trámites que necesitan se les faciliten y puedan realizarlos de manera más ágil”.