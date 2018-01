EL PRI LOS HACE Y ELLOS SE JUNTAN

Observador Político

Allá por los años 2 mil, cuando el priismo colimense aglutinaba muchos personajes y liderazgos natos, en ese tiempo el tricolor era un partido que ganaba carros completos, la oposición no figuraba, ellos hacían y deshacían, solo sus chicharrones tronaban, y ¡ay de aquel priista que coqueteaba con la oposición porque así le iba! En ese entonces la traición si se castigaba, hoy se premia.

En esos tiempos ser de la oposición era ser perseguido, tenías que ser priista porque supuestamente gracias a esos gobiernos sus militantes gozaban de supuestos beneficios o canonjías, por ejemplo, si la secretaría de Salud controlada por el gobierno estatal (gobernada por priistas obvio) tenía vacante hasta para abatizar, en vez de lanzar una oferta de empleo para que esta fuera abierta a la sociedad, de forma confidencial corrían la voz para que fueran los priistas quienes se emplearan.

Y fue así como el mismo PRI con tal de mantenerse en el poder fue creando y dejando crecer monstruos que hoy en día son sus propios enemigos, hablando desde sus mismos ex compañeros de partido que ya no les dieron más oportunidad de robar en el tricolor y se fueron a otros partidos, y que actualmente tienen las mismas armas para darles batalla electoralmente a los mismos priistas.

Muchos políticos, casi la mayoría que ya anda fuera del PRI, y que en su tiempo estuvieron cobijados del manto tricolor, gozando, disfrutando del poder, aprendieron cómo operar para ganar elecciones y todos, todos siguen aplicando las mismas reglas, no han cambiado, por ejemplo, la de: “divide y vencerás”, o la de “no te ayudo a ganar, pero si te ayudo a perder”, son viejas prácticas que se han seguido aplicando elecciones tras elección y que muchos viejos lobos, colmilludos han sabido sacarle provecho.

Fue debido a esa desbandada de priistas que se empezó a dar por esos años, que el PAN se vio como una opción diferente, la gente empezó a darle oportunidad de que los panistas gobernaran porque traían un discurso diferente, los militantes en su mayoría no eran oportunistas, chambistas, incluso, cuando los alcaldes azules dejaban el poder, trataban de dejar finanzas sanas y sin trabajadores queriéndose basificar (como lo sigue haciendo el PRI actualmente).

Obviamente, después eran solo dos partidos los que se disputaban el poder en las urnas, no existían más partidos, muchos ex priistas que abandonaron el barco tricolor se infiltraron en el PAN y algunos otros en lo que quedaba del PRD (Por ejemplo, Chucho Orozco que acabó con este partido entregándolo al PRI), pues el PT siempre ha sido una alita del PRI, y párenle de contar, no había más partidos de “oposición” en Colima.

Hoy nos damos cuenta y a manera de resumen de todo lo anterior, que los que hoy los que están ya apuntados para buscar un cargo de elección popular, y que dicen ser una opción diferente, en su mayoría estuvieron en el PRI, por ejemplo, hoy Nabor Ochoa que ha brincado ya a todos los partidos, está con MORENA, el PES que sus dirigentes dicen estar con MORENA, estuvieron en el PRI, vivieron del PRI, y puedo seguir mencionando muchos ejemplos.

¿Entonces por qué cuando estuvieron en el PRI no aplicaron lo que supuestamente hoy pregonan?, ¿es necesario entonces huir de ese partido para hacer las cosas diferentes?, como vemos, fue el PRI quien los hizo y ahora solos se juntan, pero son lo mismo, chango viejo no aprende maroma nueva.

De todo esto, el gran perdedor es el mismo PRI porque seguirá la desbandada y les seguirán atacando con sus propias armas, gente que no tardamos en verlos en otros partidos, tratándose de incrustar en el poder otro tiempo más (aunque hay casos excepcionales). Es gente que no se han hartado y pretenden morir así; viviendo del erario y a costillas del aguantador pueblo.

Hoy en día quien traiciona al PRI es premiado con una suculenta y cómoda candidatura, por cierto, los casos que se han dado de brincar del PRI a otro partido han sido exitosos, pero finalmente, no queda más que decir que, qué bien que se rebelan, porque así los liderazgos priistas se ubican y le bajan dos rayitas a su soberbia. Es cuanto

***MEGALUPAZO : Y hablando de monstruos, muchos políticos (algunos ya fallecidos) con tal de seguir conservando el poder y ganando elecciones les soltaba a manos llenas prestaciones a sus sindicalizados, como provenían de su mismo partido del PRI, era gente que cuando estos alcaldes ganaban los metían a trabajar porque fue gente que los apoyó en campaña, de alguna forma se sentían comprometidos y se los llevaban como trabajadores de confianza. Y así poco a poco cada alcalde iba metiendo más y más, que se llegó al grado de que las finanzas se complicaran, como está sucediendo actualmente en todos los ayuntamientos.

En ese sentido plasmaré un antecedente para que el lector saque sus conclusiones: en el caso de Tecomán, cuando el PAN gana por primera vez con Elías Martínez, se dio una huelga que duró dos años, al final les pagaron a los trabajadores. En ese entonces el gobierno federal era panista (Vicente Fox) y le mandó el dinero para que se les pagara.

Posteriormente en el mismo municipio con el panista Saul Magaña se volvió a dar otro problema, éste fue a tocar puertas con el gobierno federal también panista (Felipe Calderón) y consiguió dinero a fondo perdido para pagarles.

Hoy nuevamente está el mismo problema, con un gobierno municipal panista (Lupillo García) quien también ha ido a tocar puertas a un gobierno federal pero hoy priista(Enrique Peña Nieto) y no ha tenido éxito.

Ayer los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Coquimatlán están realizando un paro de labores, exigiendo el pago de una prestación, obviamente el municipio no tiene recursos, la voluntad de pagarles si la hay, sin embargo, como en el caso de Tecomán y ahora el de Coquimatlán, se requiere de la gestión de sus gobernador emanado de sus partido para que los apoye, para que toque puertas y les dé solución inmediata, pero ahora sí que es pedirle peras al olmo, el gobernador no le interesa, deja que los alcaldes se rasquen solos, y si no le interesa a sus gobernador, mucho menos a alguien ajeno.

Si tuvieran gobierno federal panista otro gallo les cantara, les ha ido bien.

Lo único que les queda es esperar, y que ahora en las elecciones como los van a ocupar les lleguen con los costales de dinero. Es cuanto