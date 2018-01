NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

(PERIODISTA INDEPENDIENTE)

En días pasados en un restaurante ubicado en el centro histórico de Manzanillo, hicieron acto de presencia amigos, simpatizantes y algunos representantes barrios y colonias fueron testigos de la incorporación del empresario de la construcción en Manzanillo Rubén Álamo Navarro, a la militancia del Partido Encuentro Social (PES), en un discurso sin tanto aspaviento Álamo Navarro demostró capacidad de cómo hacer política, sin tener que recurrir a la verborrea fútil y prosaica, utilizada muchas veces por políticos reciclados que han demostrado tener un repertorio de discursos trillados, que ya no hacen eco en el sentir de la gente, inclusive se atreven a decir, que algunos de ellos carecen de estructura social, donde no existe un rumbo fijo que aliente a la ciudadanía a recuperar el conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran (ética y moral) el comportamiento humano en una sociedad.

Rubén Álamo Navarro en su corto peregrinar al frente del comité directivo municipal del partido tricolor en Manzanillo le sirvió para medir sus fuerzas, no la de sus adversarios de otros partidos políticos, sino de los propios militantes del partido tricolor, algunos de ellos se opusieron ante el Gobernador JIPS por la designación del “Cachorro” Álamo Navarro al frente del PRI municipal, argumentando que el Joven empresario no tenía las tablas suficientes para sacar el buey de la barranca, sin embargo tuvo los tanates suficientes para enfrentarse a las autoridades Municipales (la alcaldesa GBC y el Director de Seguridad Pública Municipal) por los atropellos cometidos por la policía municipal violando los derechos humanos de los ciudadanos que se manifestaron por la utilización que se le iba a dar a un predio de Santiago (la Joya) ¿porque los regidores del tricolor Moran Rodríguez, Zepeda González y Sánchez Valdivia, no apoyaron en su momento al líder de su partido? Sin temor a equivocarnos, por cuidar sus intereses personales y económicos, pero sobre todo la imagen.

Lo inaudito de este caso, es que la Generala GBC se sintió ofendida por la forma en que se condujo (actitud violenta) el “cachorro” Álamo Navarro en aquella ocasión, a tal grado que los militantes del PRI tienen aborrecido y además etiquetado al ejecutivo del estado JIPS como un político titubeante, incierto, mañoso, mitómano y de pasada mentiroso (protector de la edil porteña) se dio el lujo de llamarle la atención al “cachorro” Álamo por su comportamiento en el problema suscitado en la colonia de la joya, dicen los que estuvieron presentes en el complejo administrativo que Álamo Navarro se fajo los pantalones guardando la compostura y los lineamientos como partido de oposición, desafortunadamente el líder del PRI municipal al no sentirse cobijado, primeramente por el dueño del Instituto político tricolor, mucho menos por Rogelio H. Rueda Sánchez, al cachorro no le quedo de otra más que renunciar al partido ensalivado y mordisqueado por la cúpula del poder.

Por un tiempo Rubén Álamo Navarro permaneció en DRAFT en espera de que algún Partido político se fijara en su proyecto estratégico de como recomponer con el tejido social que en estos momentos se encuentra demasiado deteriorado por falta de liderazgo en los tres niveles de gobierno.

Si bien es cierto que Álamo Navarro todavía no tiene el terreno fertilizado en el Partido Encuentro Social (PES) pero si ha demostrado que tiene un diseño estructural basado en la humildad y el trabajo de conjunto, con lineamientos bien marcados buscando los objetivos y propósitos específicos, donde fluyan las ideas aportadas por la ciudadanía que vengan fortalecer y a enriquecer los ejes temáticos trazados en base a los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, todo globalizado en un proyecto municipal que verdaderamente beneficie a la sociedad. En pocas palabras Rubén Álamo Navarro no es un político improvisado, es un profesionista que conoce su oficio, que el PRI no supo aprovechar y explotar los conocimientos frescos que verdaderamente necesitaba el partido en el poder, entonces cual fue el temor de los políticos Priistas en Manzanillo?

Bien dice aquel refrán popular “nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido” y el Cachorro Álamo es un caso que deberían haber analizado con mucha sutileza delicadeza en tiempo y forma el dueño del instituto político del tricolor y su auxiliar.

PERFILAZOS

*Hasta cuando el ejecutivo del estatado va poner orden en la Secretaria de Turismo, el Mentirocillo de Chechar Castañeda Vázquez del Mercado, titular de la dependencia se aventó un diez al declarar a los medios de comunicación que los juegos pirotécnicos “Manzanillo se Ilumina” que se quemaron el fin de año 2017, habían sido todo un fraude… perdón todo un éxito, resulta que no fue lo que el turismo visitante y los Manzanillenses, sino todo lo contrario, los cohetitos con olor a corrupción fueron un verdadero fiasco, como lo ha sido el Acuario de Manzanillo, la rueda de la fortuna, la F1 Champ Boat, la carrera pedestre o medio Maratón etc. A que funcionario estrella cree que los porteños nos falla la memoria. Sabía usted que el material que se utilizó para la quema de los juegos pirotécnicos contaminaron las Bahías de Manzanillo, según un experto en recursos Marinos?

* Nacho Peralta algunos políticos preguntan a tambor batiente, que se hizo con el dinero de la venta de la casa de Gobierno de Colima ubicada en la ciudad de México? Y de paso donde quedó mi amigo Roberto González Becerra encargado de la propiedad, dicen que también se fue en el paquete será cierto?