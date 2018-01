Solapa Yuleny Cortés a Brenda Gutiérrez en tema del Casino

Debe llamar actual cabildo a rendir cuentas a la ex alcaldesa villalvarense quien prácticamente tiró 7.5 millones de pesos a la basura; no basta con derribarlo: Alfredo Valencia

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Villa de Álvarez, Col.- Totalmente de acuerdo que el Casino que fue construido en el recinto ferial de Villa de Álvarez, debe derribarse por el riesgo que representa pero, en donde no se coincide, es que la alcaldesa villalvarense Yuleny Cortés León, solape a la ex alcaldesa Brenda del Carmen Gutiérrez Vega quien la actora intelectual de hacer una “porquería y cochinada de Casino”.

En esos términos se expresó José Alfredo Valencia Polanco, representante de la Asociación Civil Sumando por Colima quien agregó que, debe llamar el actual cabildo a rendir cuentas a la ex presidenta municipal (administración 2012-2015) quien prácticamente, tiró a la basura 7.5 millones de pesos.

Indicó que recientemente, fue publicada una nota envarios medios de comunicación en donde al ser cuestionada la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés Lepin, mencionó que ya cuentan con un dictamen de Protección Civil Estatal y Municipal, así como del Colegio de Ingenieros, “donde nos dicen que ya debemos de bajarlo, es inseguro y tenemos que darles seguridad a los que asistan a los festejos charrotaurinos”.

Del mismo modo, dijo que aunado a esa determinación, debe solicitarle una amplia explicación a la ex alcaldesa villalvarense Brenda del Carmen Gutiérrez Vega el porqué, se aferró a construir un casino de pésima calidad, que no reunía las características, que representaba un riesgo y que por sus “caprichos”, tiró por el caño 7.5 millones de pesos que bien pudieron ser destinados a apoyar a los diferentes sectores vulnerables.

Añadió que el Casino, generó un conflicto entre el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la compañía cervecera Cuauhtémoc-Moctezuma y con el entonces presidente del Patronato de los Festejos Charro Taurinos, Petronilio Vázquez Vuelvas a quien corrió y lo sustituyó por el actual legislador local, Crispín Guerra.

Precisó que la aprobación de la “porquería y cochinada” de Casino, la aprobaron la entonces alcaldesa de Villa de Álvarez, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; el Síndico, Fernando Ramírez; las regidoras Iliana Velasco, Ana Delia Centeno Dueñas y Beatriz López García (actual Administradora del Patronato de los Festejos Charro Taurinos) y los Regidores, Jaime Hernández y Héctor Anaya (actual Regidor en el cabildo que encabeza Yuleny Cortés León); quienes en su momento se opusieron al despilfarro fueron fue el bloque opositor conformado por las Regidoras, Macrina Linares Grimaldo y María Ofelia Rivera Iglecias y los Regidores, Cuauhtémoc Gaitán Cabrera y Sergio Llamas (que en paz descanse) y “un servidor quien en el aquel entonces, estaba como Regidor del Partido del Trabajo”, enfatizó.

Finalmente, Alfredo Valencia señaló que, es lamentable que la actual presidenta municipal le “alcahuetee” a la ex alcaldesa villalvarense Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, “lo ideal es, mandarla a rendir cuentas pues es penoso ver como derriban el Casino y por consiguiente, se vayan a la basura 7.5 millones de pesos que no transparentó debidamente, pues ese galerón disfrazado de Casino, no equivale los 7.5 millones de pesos”, concluyó.