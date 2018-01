CACHORRO PORTEÑO

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Desde su incursión hará un par de años como Presidente del CDM del PRI en Manzanillo, Rubén Álamo Navarro dejó en claro su intención de, llegados los tiempos electorales del 2018, contender por la alcaldía porteña. Unos cuantos meses le bastaron al treintañero empresario de la construcción socialmente comprometido, para convencerse de que el camino tricolor no lo llevaría a ninguna parte, de que el disociado primer priista del estado no era de fiar y que, en consecuencia, lo mejor era pintar con él su raya como también lo hicieron sus ex colegas dirigentes Luís Javier Isordia Álvarez, CDM Colima; Vianey Chapula Árcega, CDM Villa de Álvarez; Edgar Larios Carrasco, Srio de Organización del CDE; el armeritense Miguel Chávez Michel, ex presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del mismo partido; y los minatitlenses hermanos Mancilla González, Horacio y Alejandro Cicerón.

De su incursión como dirigente municipal priista, Álamo Navarro obtuvo valiosas experiencias y un gran conocimiento de la militancia tricolor y de los liderazgos reales de colonias, barrios y comunidades de Manzanillo, información de campo que le será de gran utilidad en la promoción de su proyecto político de servir a los manzanillenses como su alcalde en próximo trienio 2018/2021. Dejó al PRI pero se ganó las simpatías y el respaldo de buena parte de su militancia de base.

Porque Rubén Álamo Navarro muy a tiempo entendió que la figura independiente “no ha funcionado del todo”; que los partidos políticos en México, Colima incluido, deben ser vistos como meros “andamiajes para competir”; y que “que todo ha cambiado ya en la cuestión electoral”, aceptó la invitación a buscar la candidatura a presidente municipal de Manzanillo por la Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), como propuesta de éste último partido político.

Como al Partido Encuentro Social (PES) le tocó en suerte proponer candidatos a la alcaldía porteña y a los distritos electorales locales del municipio de Manzanillo, fue a través de esta puerta de ingreso por donde el jueves anterior entró oficialmente a ese instituto político en el nutrido evento que reunió a sus simpatizantes con la dirigencia estatal del PES que encabezan Marcos Santana Montes y José Antonio Padilla Navarro, y el Delgado Nacional del PES, Eduardo Brenes Sánchez.

“Vengo a aportar en un esquema de proyecto ciudadano respaldado con una estructura política, por eso veo al PES como la opción más viable para Manzanillo y diferentes posiciones de Colima. Desde aquí queremos empezar a construir un proyecto sólido en favor de la ciudadanía. Siempre he hecho saber que mi interés es seguir trabajando para ganarme la posibilidad de contender por la presidencia municipal. Ahora que estoy en PES estoy sujeto a las decisiones de partido pero estoy dispuesto a hacer mi mejor esfuerzo por el proyecto colectivo”, expresó, fiel a su estilo, con claridad y contundencia, Rubén Álamo Navarro, quien con este su anuncio cimbró a la clase política porteña.

Acompañará al “Cachorro” como pre candidato a diputado por el Distrito Electoral Trece, Luis Fernando Escamilla Velasco, cuyos perfiles, en palabras de Eduardo Brenes Sánchez, Delegado Nacional del PES, enriquecen indiscutiblemente la oferta electoral. “Nadie se asuste ni se espante, mucho menos se rasgue sus albas vestiduras si a Rubén Álamo Navarro lo registra como su candidato a un cargo de elección local en el Puerto, el FCM o cualquier otro partido. Todo puede suceder”, se advirtió en TAREA POLITICA hace un par de meses ya. Y ha sucedido que “El Cachorro” es ya precandidato del PES con buenas probabilidades de que la Coalición “Juntos Haremos Historia” lo nomine para que compita por la presidencia municipal de Manzanillo para el trienio 208/2021.

En aras de la salud democrática del municipio capital económica del estado, ojalá que pronto se abran también de capa otros manzanillenses abanderables puestos y dispuestos a entrarle con fe al balizado electoral 2018, para que los ciudadanos tengan opciones de las cuales escoger la que les parezca mejor. El chiste es que haya real competencia y no meras simulaciones. Por lo pronto, Rubén Álamo Navarro ya está en el arrancadero ¿Quiénes seguirán?

EL ACABO