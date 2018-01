Identidad Profesional. I de IV

VIVENCIAS

*Carlos Alberto Olvera Sánchez

Dar el primer paso en nuestra existencia, es lo más difícil, seguir hacia adelante es la meta y propósito de todo ser vivo , logrando objetivos, saltando obstáculos, el periodo decembrino lo dedique al descanso así como a ocuparnos de quehaceres familiares, de ahí mi ausencia por espacio de tres semanas, en realizar lo que nos gusta escribir, tratando de generar opinión pública, que logre el eco deseado en los oídos de buenos ciudadanos o en la vista de mis selectos y exigentes lectores, donde nuestro principal reto es generar habitantes que le apuesten al uso de la razón, para ello y tod@s lo mejor en este 2018.

Para escribir hay que leer- máxima que siempre me señalo mi sr. Padre Salvador Olvera Cruz, él vive en mi- al pasar por un librero de casa, que se ubica, en un cuarto que acondicione como sala de lectura, tome uno, que me regalo un ex dirigente Magisterial, hace no tantos ayeres.

El cual narra la evolución del magisterio, su estructura organizativa sindical- para ello me coloco en la terraza de casa, con vista al sur de la ciudad desde donde se observa con claridad el cerro de la cumbre- sentado en un equipal colimote, cómodo por cierto, con estos agradables aires fresco, propios de inicio de año, procedo a dar lectura a muy identificable labor, que a diario ejerzo como modus vivendi.

La labor del magisterio no es ni ha sido fácil, en sus inicios padeció la falta de pago extemporáneo, de sus labores y la ausencia de una fuerza compacta que aglutinara a los mentores para lograr y con posterioridad tutelar sus derechos, en sus inicios no se reconocía al Estado como ente patronal, fue la clase obrera aglutinada en la CROM con Vicente Lombardo Toledano, donde se incluyen a cierto número de profesores a dicha organización , con voz pero sin voto, quienes tenían sus frentes magisteriales, ligas magisteriales, con poca representatividad.

Los cuales pugnaban con precarias situaciones laborales, cabe destacar la inestabilidad en el trabajo, el pago por honorarios a cargo de los ayuntamientos, es en este lapso cuando obreros, ferrocarrileros, diversos sectores se vuelcan a respaldar y apoyar al magisterio, en su lucha contra que el Estado, los reconociera como sus empleados, dado que para el mismo solo lo eran los trabajadores administrativos del mismo.

Es hasta la promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, donde se incluyen las” modernas” Garantías Sociales, en el aspecto laboral del articulo 123 donde se estableció el derecho de los obreros y empresarios parta coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, en la cual no se contemplaba a la burocracia, lo cual orillo a l magisterio a buscar aliados y cohesionarse para poner fin a tanto atropello, ya que al no existir seguridad en el empleo eran cesados frecuentemente por funcionarios de la federación, que tenían a su libre arbitrio nombrar o quitar trabajadores, más cuando había empleados de avanzada que pugnaban por mejores condiciones de vida.

Ante esta total indefensión jurídica de los profesores, dos diputados Benito Ramírez y enrique Viesca presentan una iniciativa tendiente a combatir la precaria situación económica, social como producto de su grandiosa labor en bien de la patria y el pueblo , instaurar el día del maestro , en el cual manifestaran ese homenaje de gratitud, una vez en la cámara revisora es hasta el 3 de diciembre de 1917 donde se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, determinados e como el 15 de mayo el día del Maestro , debiendo suspenderse actividades escolares en esa fecha y organizar festivales culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro., hasta este momento los profesores no contaban con una legislación que protegiera al gremio con clase.

Como se puede apreciar rápidamente aún se siguen presentando problemas de pagos, la inestabilidad laboral con la mal llamada “Reforma Educativa” la intención de muchos gobiernos estatales o municipales de cubrir gastos en materia de educación hoy en día es un retroceso, máxime que las autoridades competentes deben enfocarse a lo que la ley mandata, transparencia en los recursos públicos para el buen funcionamiento de las Instituciones.

A MANERA DE COMENTARIO

*La universidad de Colima a través del museo universitario de artes populares que acertadamente dirige el esforzado Maestro Antonio enciso en busca de rescatar y preservar las tradiciones en coordinación con la secretaria de Educación, así como la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas llevan a cabo desde el día 5 de enero al 13 del año en curso, el encuentro Estatal de coloquios y pastorelas, esto sin duda es un gran aliciente para la comunidad.

*La división en acción nacional es pública y notoria, el estira, afloja, él toma y daca están a la orden del día, en el prd es situación similar con la diferencia de ausencia de cuadros competitivos un movimiento ciudadano, alejado de los mismos, el frente por México en colima, al parecer va sin ciudadanos, los mismos de siempre que lamentable.

*Mientras en las escuelas se carece de espacio para actividades recreativas- deportivas. El congreso autoriza donar terrenos al clero, que ironía que nuestra Constitución no se respete, ¿donde queda la separación Iglesia- Estado? Algún valiente legislador que conteste se lo agradeceré mucho en esta columna de culto

