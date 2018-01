Preciado sobre el Frente Local

PARACAÍDAS

En una entrevista reciente con Max Cortés para La MejorFM Noticias, el senador Jorge Luis Preciado hizo una serie de declaraciones interesantes en torno a la política local, incluso se tomó el tiempo de darle tremendo batacazo en la cabeza al Diario de Colima, el periódico oficial de gobierno del Estado. Considerando que en nuestra entidad hay un duro cerco mediático que impide que las ideas críticas en torno a la gobernanza estatal se propaguen como debe ser, retomaré principalmente las reflexiones que hace Preciado Rodríguez (y con las cuales coincido) sobre la formación del llamado (o ahora ya multillamado) Frente por México, que aunque ya se concretó en lo nacional (con nula presencia ciudadana, lamentablemente) en lo local todavía no llega a cristalizar y, para el caso de Colima, hay que decirlo, sería riesgoso que se concretara por una razón esencial: porque quienes están al frente del Comité Directivo Estatal del PAN no son aliados ni de la sociedad ni tampoco del panismo verdadero (ese que implica una real oposición al gobierno en turno, cuando éste, por supuesto, actúa en contra del bien común) sino del priismo que ha convertido a nuestro Estado en el más violento del país (y véase la reciente alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos sobre los lugares a los que recomienda no viajar).

Tampoco puede, siendo hoy por hoy la primera fuerza política de la entidad (aun con la significativa cantidad de panistas-priistas), ceder a los otros partidos de la coalición (Movimiento Ciudadano y PRD) más espacios de los que objetivamente merecerían, pues de lo contrario, como bien lo dijo Preciado Rodríguez, esta fuerza política poco o nada ganaría con tal alianza. Por eso no resulta ilógico que quien haya encabezado la candidatura a la presidencia de la República haya sido un panista y no un perredista.

Esta misma ecuación debería aplicarse en lo local y, de paso, aprovechar para enmendar el yerro antes aludido: la ausencia de candidaturas ciudadanas, razón por la cual surgió la idea de crear este Frente. Pero todavía hay esperanza de que la alianza tripartita se forme y sea verdaderamente opositora, pues al parecer quienes integran la comisión permanente del PAN son albiazules verdaderos que no están dispuestos a desfigurar ni ante la sociedad ni ante el resto de las fuerzas políticas su propia identidad partidaria, aun cuando la actual dirigencia está haciendo todo lo posible por destruirla.

Sin embargo, si los panistas verdaderos ven riesgos latentes de que el Frente será perjudicial para la sociedad (porque al final del día sus candidatos estarán en contubernio priista), lo mejor es que la comisión permanente decida salirse del Frente (como se ha hecho ya en Jalisco, Yucatán, Morelos y Nuevo León), ir solos con las mejores propuestas políticas (incluida alguna que otra ciudadana) y buscar, por lo menos, retener los espacios de poder que ya tienen.

Lo anterior no sólo será benéfico para el propio panismo local sino, sobre todo, para la sociedad en general, ya que ante el mal gobierno priista que tenemos ésta tendrá una fuerza opositora real que defienda sus intereses. Eso sí, para conseguirlo, el panismo verdadero tiene que asegurarse de que los candidatos que elegirán para la próxima contienda electoral sean leales a las causas sociales y no, como ya lo hemos visto con muchos diputados y ediles, a las gubernamentales.

