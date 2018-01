Ex director de turismo de Coquimatlán, salió “fichita, huye del municipio

*Resentido porque fue despedido de la actual administración, hoy despotrica desde C. Guzmán en contra del alcalde Orlando Lino y de su administración por esa razón.

Redacción | El Observatorio

Una ciudadana de Coquimatlán nos manda el siguiente escrito, mismo que a continuación publicamos:

Coquimatlán Col.- Soy una persona libre, ciudadana que sigo de forma constante las actividades de la administración que actualmente me representa en Coquimatlán, y como tal realizo mi escrito, que va enfocado a una persona que de forma constante a hablado pestes de la administración del presidente Orlando Lino y me refiero a José de Jesús Mejía Quiroz, mejor conocido como Pepe Chuy.

Pepe, Promulgas en tus constantes publicaciones una sarta de pendejadas y tonterías de manea molesta o más que nada de reproche. Mi pregunta para usted es la siguiente, ¿no tiene vergüenza? En una publicación señala que lo fueron a buscar hasta su casa a C. Guzmán para trabajar.

Nadie fue a buscarlo a C. Guzmán como lo manifiesta, de ninguna manera, usted apareció como arte de magia y cada rato de forma constante suplicaba que le dieran trabajo y manifestaba que tenía proyectos buenos que, de arte, drama, teatro, en fin.

Si tan bueno es como pregona ¿entonces por qué no ha sido empleado en su tierra de Jalisco por varios años? La cosa es clara, la gente no es tonta tiene memoria, yo a mis 56 años y originaria de Coquimatlán, y curiosamente visitante de la tierra donde vive, puedo decirle orgullosamente que tengo una hija que, si trabaja en el Ayuntamiento de Ciudad Guzmán en la dirección de Cultura, en donde por cierto nos hemos visto y saludado en dos ocasiones, lo recuerdo perfectamente, y me hace ahora entender toda la basura que publica en su muro de Facebook.

Pero como el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta, le voy a refrescar un poco la memoria de la clase de fichita que salió usted, que presume de honesto y de fina persona:

Mira Pepillo, para empezar, cuando estabas de funcionario no querían ni arrimarse a ti porque de lejos llegaba tu hediondez, eso es para empezar, no te bañabas, eras desaseado, era asqueroso hablar contigo, dejabas apestando las oficinas, nadie quería que te les arrimaras.

De la pasada administración (Chava Fuentes) fuiste despedido porque Chava te descubrió que junto con el ex sindico Ramiro Toscano andaban haciendo chuecuras bajo el agua, además por inepto y holgazán, pero también te la pasabas de oficina en oficina hablando de los amantes de Chava Fuentes, en ese entonces tu patrón, no trabajabas.

Respecto a las chuecuras que hacían junto con Ramiro Toscano, eso lo traías desde Jalisco, ya desde ahí venías mal, en donde llegaste a Coquimatlán a vender proyectos patitos, transeaste a mucha gente y por eso saliste huyendo nuevamente a Jalisco, ¿si lo recuerdas verdad?

Si no, te sigo refrescando la memoria: curiosamente a una de las que transaste con una fuerte cantidad de dinero fue un cuñado mío, según eran amigos de años, te entregó el dinero y nunca le firmaste un papel porque según eras una persona de fiar y de palabra, tu palabra fue chingar a la gente y se cumplió.

Te acuerdas que mi cuñado te demandó pero lamentablemente no procedió porque cínicamente pregonabas que no había papel de por medio que lo comprometiera, maldito ratero y cínico, te chingaste $65,000 de mi cuñado y mi hermana, y otra gente más en Coquimatlán, ese recuerdo se me vino a la mente después de leer una valiosa respuesta que el señor GORDO EL MECANICO le recalcó en una publicación, donde yo constato que no soy la única que le conoce las mañas y existe mucha gente que te recuerda lo cochino y tranza que eres.

No cabe duda que usted quería vivir como rey sabiendo que jamás lo ha podido hacer, está claro que ni en Coquimatlán, ni en Ciudad Guzmán la han hecho y la van hacer, o NO me diga que el gobierno municipal de JALISCO ni siquiera lo ha atendido por que ya conoce lo trácala y corrupto que es, o me va a dejar mentir señor que no le ha pedido a mi hija que le eché la mano para pasar con el presidente municipal el Lic. LUIS ALBERTO y que se une a trabajar con ella en CULTURA de GUZMAN con sus múltiples proyectitos. Pero le adelanto la respuesta, que por indicaciones del presidente municipal LIC. LUIS ABERTO ESQUER no lo quiere ver ni en pintura por su mal historial.

Ahora que le quede bastante claro, una gente como usted sucio, desasiado y con un pésimo historial como profesionista, ciudadano y padre, tristemente se cierra las puertas, y esto no es discriminación, pero si es algo que a la gente que lo conocemos no puede usted engañar.

Abra bien los ojos y póngase en paz, sea agradecido, lo vi a usted en Casa de la Cultura en Coquimatlán, en una oficina desempeñando un cargo de director de Turismo, me dio gusto en un principio por que te dieron la oportunidad aún a pesar de ese historial negro que te cargas, y dígame usted, en menos de 5 minutos que duró el saludo ese día, ¿no me habló de tantas cosas feas de la gente que lo empleo?

Me dio coraje y te dejé arranado, me fui a seguir a mi asunto en CAPACO, me fui pensando acaso nomás sentado a dos nalgas, hablando de CHAVA FUENTES… DE QUE GABY BENAVIDEZ TE PEDIA QUE TE FUERAS A MANZANILLO A TRABAJAR CON ELLA, … ¿DE TERESA GUERRERO, ¿DE LA MARIA NEGRETE, ¿DE GUSTAVO EL EGOISTA…, ¿DE VERO, DE ORLANDO, DEL DESMADRE QUE ESTABA HACIENDO JULIA JIMENEZ EN EL PAN … ETC, ESO ERA TRABAJO SEÑOR?

¿Por eso reclama según su pago?, está ciego o tonto o quiere que como ciudadana investigue y pida los comprobantes de pago que YA SE LE CUBRIERON EN SU TOTALIDAD, porque sé que TU fuiste uno de los primeros que YA NO LES DEBE EL PRESIDENTE ORLANDO y si usted demandó como dice pues espero y proceda su demanda, pero claro está que ya no le deben nada.

Hombre malagradecido, le recuerdo que usted tiene varios hijos una y en esa chancita que me viste y saludaste en tu oficina de Turismo, tu HIJA JOVEN DESQUICIADA Y LOCA como así me la describiste tú mismo, su propio padre, me dijiste que PEDISTE AYUDA AL PRESIDENTE PARA QUE SE LA LLEVARAN INTERNAR EN EL HOSPITAL SIQUIATRICO, POR QUE YA NO LA AGUANTABAS….QUE POR QUE A UN ASI SU VICIO A LA DROGA, ALCOHOL Y SU LOCURA ELLA TE PELEABA A SU HIJO….TU NIETO Y FUISTE CON EL PRESIDENTE PARA QUE TE APOYARA ACEPTANDO TU MISMO TODO LO QUE EL PRESIDENTE HIZO POR TI Y TU NIETO EL CUAL AHORA TIENES TU BAJO TU CARGO.

AHORA diga usted… acaso el presidente ¿NO LO AYUDO? ES USTED UN SINVERGUENZA, VIVIDOR, HIPOCRITA Y MALAGRADECIDO. Siga allá en Ciudad Guzmán, y le apuesto lo que quiera que pasaran los años, las administraciones sea quien sea los presidentes y por ser como es USTED nadie lo tomará en cuenta, SI TANTO BRILLA CON LO QUE HACE…EN GUZMAN ya le hubieran hecho un MONUMENTO. Llamado Monumento al éxito y la honestidad

Hable las cosas como son, tenga los suficientes tanates, y no sea tan mierda como ciudadano que de nuestro pueblo también usted tragó, y me daré a la tarea de pedir como ciudadana que soy y a la cual tengo derecho a saber esta información, su nómina, para restregarle en su cara su pago total, espérame en ciudad Guzmán JOSE y te llevaré las copias, para que se te quite lo bocón y poco hombre. Y si quieres más, aún lo hay, TÚ DIRÁS SI LE SEGUIMOS.