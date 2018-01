LA POLÍTICA SATIRA

PERFILES POLÍTICOS

Por Luis Antonio Barbosa Zamora(PERIODISTA INDEPENDIENTE)

En días pasados el comandante de la sexta región naval de Manzanillo el almirante Jorge Alberto Burguete Kaller declaro (5 de enero/ 2018) de su ronco pecho, ante los medios impresos, que la seguridad de los porteños está garantizada ante cualquier eventualidad originada por la delincuencia organizada, pero resulta ser, que horas después de haber hecho tal declaración seis cristianos fueron acribillados sin piedad por la delincuencia organizada, lo insólito de este y otros casos anteriores donde han existido homicidios dolosos, es que no hay ningún delincuente o sicario detenido por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los porteños hacen la siguiente pregunta ante quien corresponda, pero muy en especial al comandante y almirante Burgute Kaller, este militar de la marina armada de México lleva trece meses a cargo de la sexta región naval, los Manzanillenses quieren pensar que este militar debe tener toda la información y estadística de los acontecimientos ocurridos en materia de homicidios dolosos y además como opera la delincuencia organizada. Supuestamente los marinos de la armada de México, policía federal y el ejército Mexicano recibieron un adiestramiento técnico – táctico por parte de los gabachos de como localizar e identificar a los sospechosos como parte de la carta de acuerdo “iniciativa Mérida” entre México y EU. Entonces porque tantas fallas de parte de las autoridades federales.

Como recordatorio y para el conocimiento del almirante Jorge Alberto Burguete, según la información proporcionada por SESNSP (Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad) afirma con estadísticas en la mano, que hasta el mes de Agosto del 2017 fueron ejecutados más 660 cristianos por homicidios dolosos, sin contar hasta el mes Diciembre que fue otro tanto, con decirles que la prensa nacional (radio, televisión y medios impresos) dice que en Colima llegaron a los 700 homicidios dolosos (disfrazados por el INEGI por cada 100 mil Habitantes) por parte del crimen organizado, tan solo en lo que va del mes de enero 2018, el municipio de Manzanillo sigue en la punta con más de 20 homicidios dolosos. ¡a que mi comandante Burguete! se nota que usted no sale de su trinchera blindada o a lo mejor se confundió y proporciono datos de villa puerto real Manzanillo municipio ubicado nada menos al oriente de Cuba, en donde por cierto la delincuencia organizada no rebasa el 1% ¡he ahí la diferencia! Cuestión de ubicación estimado almirante a lo mejor su chip ya no funciona, entonces la ciudadanía pregunta en cual Manzanillo vivirá el almirante Jorge Alberto?.

Quien no se la acaba es la edil porteña Gabriela Benavides Cobos, pues resulta que los contribuyentes que si cumple con el pago puntual del impuesto predial, se encontraron con la noticia de que el impuesto catastral aumento hasta un 500% para el 2018, en comparación al año que acaba de concluir, ante esta situación tan lamentable no faltó quien protestara ante el agravante que viene de plano a lesionar los bolsillos de los contribuyentes cumplidores, lo peor del caso es que los regidores ni siquiera estaban enterados en qué sesión de cabildo aprobaron la iniciativa propuesta por la primera autoridad municipal, para el aumento del mentado impuesto predial (fue en la sesión 10 del 1/01/16 en donde la tesorería municipal solicitó que se pidiera un préstamo a BANOBRAS para la modernización del catastro y la cartografía) corre el rumor fuerte que todo se originó de una artimaña implementada de parte de la edil porteña para darle las canonjías o prebendas de poder al regidor del partido verde ecologista Juan Enrique García Pérez, quien se encargaría en su momento de condonar el impuesto predial y así poder ganar simpatías (votos) para la contienda electoral que se avecina, inclusive se comenta que es el gallo de GBC y VMA para amarrar (el triunvirato) de la casona de Juárez 100.

Volviendo al caso del impuesto predial la edil porteña tuvo que recular ante los medios de comunicación argumentando que por error de dedo de algún funcionario acomedido la dirección quien tiene a su cargo el padrón catastral le picaron a la tecla equivocada de la computadora y eso obligó a que se dispararan los aumentos del impuesto predial en la ciudad y puerto de Manzanillo, pero cual fue el sentir de los diputados locales por Manzanillo, el Guichin (que para nada sirve en materia de hacer política, pero si para navegar con bandera Panameña) MLSG, EVP, MMO y GSB que opinan al respecto? Acaso a la edil porteña la traicionó el subconsciente tratándoles de meterles un gol con chanfle al congreso del estado de Colima?

