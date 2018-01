El 4% de los estudiantes de secundaria y bachillerato consumen cocaína

Por: Dr. Rafael Camacho Solís

Si sumáramos los daños a la salud, a la economía y a la sociedad que provocan el abuso del alcohol y el alcoholismo; fumar tabaco y el tabaquismo; la inhalación de solventes; el consumo problemático de mariguana, cocaína o crack, anfetaminas, heroína y otras drogas, así como las drogas de uso médico, podríamos dimensionar que las adicciones se tratan del segundo problema de salud pública más grave de nuestro país.

Las adicciones causan daño a los familiares de quienes las padecen, a las escuelas o centros de trabajo donde acuden y a las comunidades donde viven. Se trata de un costo innecesario para los consumidores, las instituciones de atención médica, la seguridad pública y el sistema penitenciario.

México ha ratificado los tres convenios que la Organización de las Naciones Unidas ha elaborado con respecto de la situación global de las drogas: Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y su Protocolo de enmienda en 1972 (el cual no ha sido ratificado sólo por once países), el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas en 1971 (ratificado por 183 países), y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (con 189 países parte). Sin embargo, ninguno de éstos hace referencia a las drogas de consumo legal, siendo el alcohol y el tabaco la que más muertes provocan. Resalta el caso de la inexistente regulación de las drogas inhalables, pues no fueron concebidos para el consumo humano y muchas se encuentran en sustancias de uso cotidiano.

Magnitud del problema

Existen diversos registros sobre la prevalencia del consumo de drogas en México. En este texto se recopilan los datos de los dos estudios de mayor importancia en el presente: la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) de 2011, la última disponible sobre personas entre 12 y 65 años de edad –se trata de la última fuente de información de adicciones sobre toda la población mexicana–, así como la Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) de 2014, realizada a alumnos de secundaria y bachillerato. Esta encuesta también exploró, por primera vez, el estado de las adicciones en niñas y niños de quinto y sexto año de primaria.

Los Resultados de la ENA, 2011

Alcohol:

En México, siete de diez mexicanos han bebido alcohol: ocho de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres).

Tres de cada diez mexicanos abusan o tienen un alto consumo de esta droga legal.

Seis de cada cien mexicanos tienen alcoholismo.

El alcoholismo es mayor en la población masculina, pues once de cada cien tienen hombres lo padecen. En la población femenina se presentan dos casos por cada cien mujeres.

Más de la mitad de la población mexicana que consume alcohol comenzó a hacerlo antes de los 17 años de edad.

La cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo (54%) en México.

Únicamente 7% de los hombres con consumo problemático de alcohol buscan tratamiento, y sólo 2% de las mujeres, después de mucho tiempo de padecerlo.

El consumo de alcohol ha sido normalizado en cualquier evento social y la tolerancia por parte de la sociedad ha crecido. A lo largo de los años, el incremento en su consumo es mayor en adolescentes, sobre todo en las mujeres.

Tabaco:

En México, 22% de la población fuma: (31% hombres y 13% de las mujeres).

Uno de cada diez mexicanos es adicto a la nicotina.

En promedio, los consumidores de tabaco fuman siete cigarros.

58% de los fumadores mexicanos ha intentado dejar esta sustancia.

La Ciudad de México es la entidad donde más se fuma (31% de la población) y el sur de la República, donde menos (14% de la población).

Drogas ilegales:

El porcentaje de la población que consume cualquier droga ilegal en el territorio nacional es 2.2%.

Los hombres consumen drogas ilegales cuatro veces más los hombres que las mujeres

La población que más utiliza drogas son los jóvenes de entre 18 y 34 años.

La mariguana es la droga ilegal más utilizada, pues 1.2% de la población la consume. Le siguen la cocaína y el crack, con 0.6% de prevalencia en la población.

El porcentaje de la población que consume drogas inhalables y alucinógenos es la misma (0.1%).

En el norte del país se consumen más drogas, con 2.8% de la población y en el sur menos, con 1.2% de prevalencia.

De acuerdo con el estudio, los principales factores de riesgo para consumir drogas es estar expuesto a ellas, no estudiar o trabajar, tener baja percepción del riesgo y tolerancia.

¿Qué dijo la ENCODE en 2014 sobre el consumo de drogas en jóvenes?

Sobre el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria y bachillerato:

Ha bebido alcohol 53% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato (54% de los hombres y 53% de las mujeres).

14% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido alcohol de forma excesiva.

16% de los hombres de secundaria y bachillerato han abusado del alcohol, frente a 13% de las mujeres.

Los hombres triplican el consumo problemático de alcohol de la secundaria (9%) al bachillerato (27%).

En mujeres, el consumo de alcohol en la secundaria (8%) pasa a 13% en el bachillerato.

La bebida que los estudiantes de secundaria a bachillerato consumen más es la cerveza 42%.

Los estudiantes de secundaria y bachillerato que beben alcohol tienen una menor percepción del riesgo que los que no.

46% de los estudiantes hombres de secundaria y bachillerato que beben tienen percepción del riesgo, frente a 78% de las mujeres.

Existe tolerancia de los padres de estudiantes de secundaria y bachillerato al consumo de alcohol (24% de los padres de hombres y 8% de los padres de mujeres), así como de los maestros y de los mejores amigas o amigos (50% de los amigos de los hombres y 16% de las amigas de las mujeres).

17% de los alumnos de quinto y sexto de primaria, han bebido alcohol: 21% de los hombres y 12% de las mujeres.

8% de los alumnos de quinto y sexto de primaria bebió el último año y 4% el último mes.

2% de los alumnos de quinto y sexto de primaria ha bebido con exceso: 3% de los hombres y 1% de las mujeres.

Sobre el consumo de tabaco en estudiantes de secundaria y bachillerato:

Durante el año anterior a la realización de la ENCODE fumaron tabaco 30% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato: 34% de los hombres y 27% mujeres.

11% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato fumaron durante el último mes: 13% de los hombres y 9% de las mujeres.

7% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato fuman diario: 9% de los hombres y 6% de las mujeres.

Entre los 12 y 18 años, el porcentaje de estudiantes de secundaria y bachillerato que fuman pasa de 11% a 64%.

Aunque el consumo de tabaco se duplica de la secundaria a bachillerato, hay mayor dependencia en secundaria.

La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en México es de 13 años.

56% de los estudiantes de secundaria y bachillerato que fuman compraron cigarros en tiendas, 25% fuera de la escuela y 48% sin permiso.

La intención de fumar en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 45% entre quienes ya fumaron y de 12% en quienes no lo han hecho.

6% de los alumnos de quinto y sexto de primaria ha fumado: 9% de los hombres y 3% de las mujeres.

2% de las y los estudiantes de quinto y sexto de primaria fuman diariamente: 3% de los niños y 1% de las niñas.

17% de los estudiantes de secundaria y bachillerato ha consumido drogas ilegales. Por sexo, 19% de los hombres y 16% mujeres.

12% lo hicieron el último año (13% de los hombres y 11% de las mujeres), y 7% el último mes (8% de los hombres y 5% de las mujeres).

El consumo de drogas ilegales en México se duplica de la secundaria a bachillerato.

La mariguana es la droga de mayor consumo en estudiantes de secundaria y bachillerato. La utilizan 13% de los hombres y 8% de las mujeres.

6% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato consumen drogas inhalables.

4% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato consumen cocaína, 2% consumen crack y 0.9% heroína.

Las mujeres estudiantes de secundaria y bachillerato usan más drogas médicas sin prescripción que los hombres.

Reflexiones

Es ilógico y complejo que la mayor preocupación del gobierno, la sociedad y los organismos internacionales sea el combate a las drogas ilegales, en tanto que en México y en el mundo, las drogas que más daños causan son aquellas legalizadas.

La mayor parte de los usuarios de drogas consumen múltiples tipos de éstas, pero suelen iniciar probando drogas legales. Es muy importante observar que aunque la venta o suministro de alcohol y tabaco a menores de edad está prohibida, su cumplimiento es escasamente vigilado.

En nuestro país, mueren más personas por la guerra contra las drogas, que por las drogas mismas. Es necesario derribar los prejuicios en torno al acceso a sustancias con efectos terapéuticos y a la posibilidad de llegar a ser exportadores de cannabis o mariguana. Al prohibir su proceso de producción y distribución, no es descabellado pensar que un día nos convirtamos en importadores de sus derivados. También tenemos amplias plantaciones ilegales de amapola o adormidera, pero no disponemos de medicamentos opioides accesibles para aliviar el dolor y morir con dignidad. Es urgente revisar la política de drogas en México en busca de contrasentidos y en favor de la salud de la población.