LOS MOTIVOS DE ADRIANA

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Como les prometí( a mis pocos lectores) que escribiría al respecto. Antes de concluir el año 2017, salió de repente un tema que ya se veía venir: la renuncia de la diputada tecomense Adriana Mesina a la fracción de PAN para irse al Verde. A través de mi muro (en face) plasmé un comentario relacionada a dicha renuncia, pues también fui uno de los sorprendidos debido a que con antelación me enteré de ello, pero opté por no darle importancia hasta no estar bien seguro.

Conozco a Adriana Mesina y en una primera ocasión que la abordé para preguntarle sobre dicha posibilidad lo negó, asegurando que estaba con todo apoyando al PAN, haciendo equipo con todos y que no estaba en sus planes abandonar las filas. Sin embargo, tres meses después de dicha conversación las cosas cambiaron de un momento a otro.

Esto desde luego, me motivó a plasmar esas líneas en mi muro personal, lo que también motivó a la diputada tener un acercamiento, que a través de una llamada se hizo con este servidor para aclarar algunos puntos que me parecen interesantes, los cuales abordaré en este espacio, pero sobre todo que nos da una importante lectura política.

Vuelvo a repetir que conozco a Adriana Mesina Tena, le creo, he cruzado palabra algunas veces y he tratado algunos temas con ella, en donde ha dado cabal cumplimiento a su palabra y compromiso, al menos conmigo ha tenido un trato cordial y de respeto, por lo que después de la llamada, me abrió un panorama de lo que en realidad sucedió.

Tras la renuncia al PAN, la tecomense fue crucificada de traidora por muchos panistas, sin embargo, la realidad es que tomó una decisión acertada, pues el mismo ex coordinador de la bancada panista el Güero Ladino, que más preocupado estaba en ser senador que en ponerle interés y atención a sus diputados, la dejó ir, porque nunca la atendió, mucho menos le puso interés, pues por temor a que fuera a pedir alguna candidatura, posiblemente sería por eso.

Tras una llamada que realizó Adriana Mesina a Jorge Luis Preciado antes de irse al Verde, (Lo escribo tal cual en palabras de Adriana) éste le dijo que no podía hacer nada por ella, que se le estaba cayendo en pedazos el partido y que primero iba a amarrar lo suyo(diputación federal pluri), pero que no le garantizaba nada, pues en Tecomán, también Norma Padilla quiere, el Chamuco Anguiano quiere, Eloísa quiere, Cesar Villa quiere, Lupillo quiere, todos quieren, que lo único en lo que podría ayudarle, es que se reeligiera, pero no era seguro que también ahí pudiera hacer mucho.

Y continuando con el comentario de mi face, ese mismo día un reconocido panista del Puerto de Manzanillo que me pidió el anonimato me contactó para decirme que el problema es que Jorge Luis prometió ayudar a su equipo, prometió mucho y ahora los está abriendo, los está dejando abajo, las cosas no le salieron como se las propuso, Jorge Luis ha sido el gran perdedor, a los únicos que buscará acomodar es al Güero Ladino y a Gretel Culin.

Como vemos, ambas personas tuvieron sus motivos para abandonar el barco panista, Jorge Luis no sólo con su gente ha sido descortés, si no con personas ajenas que en su momento confiaron en él, le ayudaron y los ha dejado colgados.

Hace ya varios meses, ya mucho tiempo después de las elecciones, quizás fue la suerte o porque andaba de buenas, Jorge Luis sostuvo una reunión con amigos periodistas y columnistas, ahí habló sobre su futuro político, precisamente se iban a realizar las elecciones para la dirigencia estatal del PAN, y dentro de su proyecto precisamente era ganar la dirigencia estatal, llegar al congreso de la unión, coordinar la fracción del PAN y de ahí brincar a otro cargo de política nacional.

Por eso con lo que me dijo Adriana Mesina, sobre la respuesta que le dio el aún senador, le creo, porque coincide con lo que en ese entonces nos comentó de viva voz; aunque éste perdió la dirigencia del PAN, pero a como de lugar, busca llegar al congreso de la unión, por eso, bien lo señaló él mismo: que primero busca amarrar lo suyo, y ya después si queda algo, acomodar a sus amigos. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

(Temas políticos y otras cosas)

***SE PINTA DE VERDE: Desde hace mucho hemos venido escribiendo de la capacidad política de Virgilio Mendoza, éste, contrario a Jorge Luis o al mismo Nachito, si atiende y recibe a sus amigos, es más, es cuando más está al tanto de lo que sucede en su equipo de trabajo y sus propios amigos para que no se le salga de las manos ningún tema.

Por eso que no se les haga nada de extraño de que seguirá jalando al Verde a más panistas que no tardan en darse a la fuga después de que reciban el patadón de Jorge Luis Preciado de que siempre no van a nada.

A los panistas lo que les queda es hacer equipo con Julia Jiménez, les guste o no es la presidenta del PAN y en vez de abandonar el barco, deben de defender lo que tanto pregonan: de no entregarle el PAN al PRI, pues a través del Verde u de otro partido es lo que están haciendo.

Virgilio Mendoza al estar sumando, está facilitando su camino para el senado y dejar en Colima un partido fuerte en miras al siguiente proceso electoral del 2021 en Colima, así viene la jugada. Al tiempo.

***DE EMPRESARIO A INDEPENDIENTE: Suman ya dos nombres de personas que buscarán aparecer en las boletas electorales para la presidencia municipal de Tecomán por la vía independiente, se trata de Julio Anguiano y ahora el empresario en el ramo de la construcción Rubén Castillón, a quien un grupo de empresarios y ciudadanos empujan ya su proyecto para que se haga realidad.

Hablar de esa aspiración debe ser un tema serio por la gran responsabilidad que representa el cargo y no debe ir alguien incapaz e inepto, por eso debe recaer en personas con esas aptitudes y habilidades. De Rubén Castillón más adelante hablaremos, lo único que adelantamos es que para buscar ese cargo se debe tenerlos bien puestos y ser serios porque hay que ir con todo y ambos ya levantaron la mano para buscar la alcaldía a través del voto sin partido.

***COQUIMATLÁN: Se están dando buenos resultados en los festejos Charrotaurinos de Coquimatlán 2017, los eventos han sido concurridos, artistas de talla nacional e internacional se han presentado en la plaza, así como recibimientos y demás eventos que se han estado realizando.

El alcalde Orlando Lino y su equipo realizaron buena organización que ha dejado a propios y extraños un buen sabor de boca. Coquimatlenses señalan de que por primera vez se lució el alcalde, pues jamás se habían presentado artistas de buen nivel. Es fiesta de los coquimatlenses y tienen que disfrutarla, sobre el tema de seguridad, ya es asunto del gobernador Nachito, no se les olvide que prometió felicidad y seguridad y en Coquimatlán, así como en todo el estado los está dando solos, por si los nachomerolicos@gmail.com quieren decir algo respecto ahí les dejo ese dato. Es cuanto.