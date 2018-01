Año de promesas y desencantos

Diurnarius

Miguel Ángel Sánchez Romero

Tal y como se preveía, arrancamos el 2018 con más frustraciones que esperanzas, ahora que han terminado las fiestas y todo regresa a la normalidad nos tendremos que enfrentar no solo a la cuesta de enero, sino a la de las campañas electorales de los partidos políticos y sus candidatos que durante los próximos seis meses, inundaran con propaganda y promesas todos los rincones del país, buscando convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para gobernar o legislar, lo que en gran mayoría no será más que retórica y falacias.

Sin embargo, pese a que los partidos políticos y sus precandidatos llevan prácticamente un mes en precampaña, el rechazo que ha mostrado la población hacia ellos es más que evidente, incluso crece entre el electorado la idea de no acudir a sufragar, por no estar de acuerdo con los métodos de selección de precandidatos, los cuales surgieron de imposiciones de cúpulas partidistas y no de procesos democráticos, lo que ha generado un desencanto generalizado entre la sociedad y la propia militancia de los distintos institutos políticos que fueron ignorados por sus dirigentes.

Situación que pone en riesgo el proceso electoral, ya que de presentarse porcentajes mayores al 50 por ciento de abstencionismos, los candidatos que resulten ganadores en los distintos cargos de elección popular que estarán en disputa, podrían ser electos por una la minoría, lo que pondría en duda la legitimidad del ganador, al carecer del respaldo de la mayoría del electorado; ante este panorama el Instituto Nacional Electoral (INE), y los partidos políticos deberán plantear muy bien sus estrategias para motivar la participación ciudadana y evitar un desastre electoral, que para nadie sería conveniente, mucho menos para los institutos electorales que se encuentran severamente cuestionados por la opacidad de su trabajo, pero sobre todo porque han perdido credibilidad y la confianza de la sociedad.

Sin duda, todo indica que el 2018 será un año muy intenso, por lo que la población deberá estar preparada para enfrentar no solo el proceso electoral el cual definitivamente será uno de los más ríspidos y peleados de la historia reciente, sino que tendrá que enfrentarse a diversos fenómenos sociales que se presentaran este año, iniciando por la entrada en vigor de la Ley de seguridad interior, la cual, jugará un papel determinante en el proceso electoral, ya que bajo el pretexto de la inseguridad, puede ser utilizada para beneficiar o perjudicar a partidos y candidatos, por lo que la sociedad no tendrá que dejarse engañar ni intimidar, ni por los rifles ni falsas promesas de políticos sin escrupulos.

