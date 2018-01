LA NAVE DE LA DISCORDIA

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

A punto de zarpar rumbo al domingo 01/07/2018, todavía hay marineros panistas colimeños de agua dulce que se resisten a remar parejo hacia el mismo rumbo en la nave insignia de la coalición “Por México al Frente” que enarbola la bandera azul y blanco con las siglas PAN en el centro, acompañada por las barcazas Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revoluciono Democrática (PRD). El contramaestre Riult Rivera Gutiérrez les ha pedido que acepten la capitanía de Julia Jiménez Angulo y se embarquen con ella porque si no lo hacen la nave azul partirá sin ellos a bordo, aunque también corre el riesgo de que si le aceptan su cordial invitación se le amotinen a bordo en alta mar.

“Que se suban al barco, porque el barco sigue hacia adelante. Es un mensaje a todas y a todos, con el resto de los grupos sí ha habido diálogo (…) Creo e invito a los actores políticos de Acción Nacional a que hagamos un análisis real y pensemos en el proceso electoral”, ha lanzado a los cuatro vientos, desde Radio Levy, Riult Rivera, tras haber informado de las conversaciones y negociaciones sostenidas “prácticamente con todos los grupos al interior de Acción Nacional”.

Si de verdad tan respetuosos de las leyes y las instituciones son todos los panistas que se precian de las enseñanzas de su padre fundador Manuel Gómez Morín, deben aceptar sin hacer gestos ni muecas el veredicto emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dejar ya atrás y para siempre su guerra intestina que los tiene muy mal parados ante el electorado colimeño. Por su propia conveniencia e interés, todos deben serenarse ya y centrar su atención en los retos y oportunidades de participación política-electoral en el marco de la coalición “Por México al Frente” de cara al 2018. De no avenirse a tiempo, pagarán su soberbia e intransigencia en las urnas el domingo 01/07/2018.

En lugar de seguir desperdiciando más tiempo, energía y recursos en infiernitos, unos y otros deben ya dejarse de egolatrías, de visceralidades y privilegiar el fortalecimiento del partido que tanto les ha dado sin merecerlo, pues les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, “Es indiscutible el hecho de que la dirigente va a seguir siendo Julia Jiménez Angulo y no hay forma de revertir esta situación, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ya lo decidió, fue por unanimidad, hubo razón en nuestros argumentos. Finalmente, el proceso de cicatrización que nos va a llevar a la unidad, bajo ninguna circunstancia debe de detenerse”, como sentencia el diputado local de mayoría relativa Riult Rivera Gutiérrez.

Hay que repetirles a los buenos panistas que se pongan ya serios dejándose de pleitos de comadres desavenidas, o la gente los dejará al garete en la próxima travesía comicial. Por lo mucho que los jefes de las familias de sangre azul pura les adeudan a los colimeños, deben dejar atrás sus querellas personales y grupales, desoír las voces incendiarias de los piratas que le apuestan a la eliminación mutua. Aunque sea mucho pedirles, todos los marineros panistas de agua dulce, y todos son todos, deben decidir con la inteligencia y no con las vísceras, sin apasionamientos, centrados en los electores y no en sus mezquinos intereses. O abordan de una buena vez a la nave azul y reman todos hacia el mismo rumbo sabedores de que “ni el propio instituto político ni las candidaturas tienen dueño”, o naufragarán en las procelosas aguas del primer semestre de 2018.

“Yo les diría que necesitamos enfocarnos en el proceso electoral, seguir dialogando, a los consensos, Acción Nacional no es de Julia, ni de Riult, ni Jorge Luis o Antero, es de todos los simpatizantes y de quienes integramos el padrón activo del PAN”, ha sentenciado el diputado local de mayoría relativa, Riult Rivera Gutiérrez. Lo entiendan o no, si se gastan más tiempo del debido en sus rebatiñas intestinas, sus adversarios de las otras dos coaliciones los van a agarrar como el Tigre de Santa Julia (tocaya por cierto de Jiménez Angulo). Sobre aviso no hay reclamo que valga.

EL ACABO

• “Nos tenemos que sumar, nosotros estamos con Anaya, y creo que también Movimiento Ciudadano (…) a veces hay que sacrificar lo más con lo menos, el sacrificio que vamos a hacer a alguno de estos dos cargos (senaduría y diputación federal), vale la pena, creo que lo que se necesita es un cambio y solos no lo íbamos a hacer”, sentencia con claridad el diputado local plurinominal panista Luis Huberto Ladino Ochoa. A ver si no se le encorajina el líder invicto en contiendas electorales plurinominales, Fernando Antero Valle.

• También centrado e institucional se vio al opinar sobre su reciente remplazo en la coordinación en la bancada panista del Congreso del Estado: “Existe un acuerdo entre los 9 diputados para no mezclar los temas electorales y sacar adelante el trabajo. Julia Jiménez ya habló con nosotros y en ese acuerdo estamos”.

• Hablando se entiende la gente, hasta los panistas. ¿O no?