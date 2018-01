Cabildo comalteco, a favor de elevar índice de alcoholismo en Suchitlán

*A excepción del regidor Enrique Fuentes, autorizaron licencia para venta de vinos y licores en tienda de conveniencia recién instalada: Alfredo Valencia

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Comala, Col.- A excepción del regidor panista Enrique Fuentes Martínez, cabildo comalteco fue condescendiente y aprobó por mayoría la licencia para que en la tienda de conveniencia (Kiosko), se vendieran vinos y licores, afectando a los comerciantes y proliferando el consumo de bebidas embriagantes en Suchitlán, comunidad que tiene índices altos de consumo de alcohol de adolescentes y jóvenes.

Lo anterior fue expresado por José Alfredo Valencia Polanco, representante de la Asociación Civil Sumando por Colima quien agregó que, con ello, deja en claro que poco le importó al alcalde comalteco y la mayoría de los regidores, los problemas sociales que tiene en la actualidad la mencionada localidad y se pasaron por alto, de que no debe haber un establecimiento de venta de este tipo de bebidas cerca de espacios deportivos, debe ser a una distancia aproximada de 200 metros de retirado.

Recordó que dado el porcentaje considerable de alcoholismo que hay en Suchitlán desde hace varios años, no se autorizaba ninguna licencia de venta de vinos y licores por acuerdo de cabildos anteriores; se estableció que mientras las dependencias encargadas de llevar los registros y estadísticas no dieran información sobre el particular, no autorizarían ninguna licencia.

Indicó que de acuerdo a la información que tiene recabada, desde hace dos años que inició la actual administración encabezada por el alcalde Salomón Salazar Barragán, han acudió habitantes de Suchitlán a solicitar licencias de este tipo y han sido rechazadas por lo que es inconcebible que hayan cambiado de proceder para favorecer a los dueños de la tienda de conveniencia.

“Deben de atender los munícipes que son empelados del pueblo y se deben a ellos, ese ha sido el reclamo principal de los comaltecos, con la transparencia, rendición de cuentas y esquemas de participación ciudadana por parte de sus gobernantes, este tipo de actos, no abonan en nada, para mejorar la confianza y aceptación por parte de los ciudadanos hacia su clase política”, precisó.

Finalmente, Alfredo Valencia señaló que la congruencia debiera regir a quienes el pueblo depositó su confianza para administrar los recursos, en materia de responsabilidad de los servicios públicos, que obliga a efectuar las condiciones pertinentes que funden su actuar y con apego a las necesidades del bien común.