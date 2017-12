No se dejará ni un peso de deuda a la próxima administración: Lino

*Da igual si Michel o Julia, esté quien esté en el CDE del PAN, hay que cumplirle con trabajo y resultados a los coquimatlenses *Se debe trabajar para que la familia panista en la entidad colimense, refrendar en el 2018 ese voto de confianza, recuperar con gente panista y no ficticia el Congreso del Estado *Ofrece Coquimatlán atractivos turísticos de calidad para visitantes en temporadas de asueto

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Coquimatlán, Col. Pese a solicitar un crédito de 7.5 millones de pesos para cumplir con los compromisos de fin de año, habrá de hacerse el mayor de los esfuerzos para no dejar ni un peso de deuda a la próxima administración, afirmó el alcalde coquimatlense Orlando Lino Castellanos.

“No dejaremos un solo peso de deuda a la administración entrante, independientemente del color del partido que gane las elecciones; tenemos varias deudas que están programadas para cubrirse a razón de pagos por 800 mil pesos mensuales”, precisó.

Indicó que habrá de liquidar todos los compromisos adquiridos durante su gestión antes de que transcurran los próximos nueve meses, incluyendo el crédito de las participaciones federales para el pago de aguinaldos a trabajadores de sindicalizados, de base y de confianza.

Resaltó que hace aproximadamente dos meses, fue finiquitado el aguinaldo que debió haber cubierto la administración 2012-2015, este asunto tuvo que solucionarse en un tribunal.

Aceptó que aún podrían presentarse adeudos de este tipo, pero reiteró que en lo que corresponde a su gestión, habrán de liquidarse todos los compromisos y créditos asumidos.

“En lo que corresponde al pago de prestaciones con el sindicato, quedará pendiente el pago de algunos de los bonos que reciben los trabajadores, situación que se realiza bajo acuerdo con los dirigentes del gremio, a pesar de que la deuda asciende a más de siete millones de pesos, de los cuales 2.5 millones se generaron durante su gestión”, enfatizó.

Del mismo modo, dijo que el mayor problema de la actual administración es la poca recaudación en las comunidades, tras la escasa cultura de pago de servicios municipales.

Señaló Orlando Lino Castellanos que en el inicio de su gestión, detectó un nivel de morosidad del 50 por ciento de los contribuyentes, ya está actualmente en un aproximado del 35 por ciento, es un importante avance porque al menos no ha aumentado.

DA IGUAL ENRIQUE MICHEL O JULIA JIMÉNEZ

Al cuestionar al alcalde de Coquimatlán, Orlando Lino Castellanos, precisó que, pese a no haber respetado el voto de la militancia panista de Coquimatlán, cuna de la democracia en Colima, tras ganar por vez primera el PAN una alcaldía, habrá disposición para trabajar en la consolidación del partido que actualmente, es la primera fuerza política en la entidad, recuperar la mayoría en el Congreso del Estado con verdaderos panistas y no con quienes tan sólo buscan su beneficio propio.

Deben dejarse revanchismos a un lado, sin distingos y se deben sentar bases sólidas con la militancia para trabajar de cara a las elecciones de 2018 que ya se avecinan.

Y a quien le quede el saco pues que se lo ponga; claro, contundente y preciso, “la gente ya está cansada de ver panistas sumisos, requieren representantes comprometidos con su trabajo, que den buenos resultados y que vean ese contra peso real del Gobierno del Estado, así debe ser”.

Para Lino le da igual que sea Enrique Michel Ruiz o Julia Licet Jiménez Angúlo, él seguirá trabajando lo mejor que se pueda, esté quien esté al frente del Comité Directivo Estatal del PAN, cumpliendo a cabalidad con trabajo y buenos resultados, la encomienda que confirieron y haré su labor que le corresponde en la Comisión Permanente.

Mencionó que a consecuencia de las divisiones internas, el PAN no ha podido ganar la gubernatura, por lo que claman un panismo unido para que sea una verdadera opción de gobierno.

Del mismo modo, dijo que no le teme a los procesos de selección de candidatos, ya que los cargos que ha ganado han sido a través del voto de la militancia, “trabajo mata grilla”.

Dejó en claro que, se debe trabajar para que la familia panista en la entidad colimense, refrendar en el 2018 ese voto de confianza, recuperar con gente panista y no ficticia el Congreso del Estado para hacer el trabajo que la actual fracción panista de la LVIII Legislatura dejó de hacer, para no dar pie a la división que no abona en nada a un estado democrático, que se abran esos candados y se transparente el trabajo.

OFRECE COQUIMATLÁN ATRACTIVOS

TURISTICOS DE CALIDAD A VISITANTES

Para las temporadas de asueto, Coquimatlán ofrece atractivos turísticos de calidad a visitantes provenientes de otros puntos del estado, del país y hasta del extranjero.

Los Amiales, Las Huertas del Chical, El Palapo, La Piedra Coheteda y La Piedra Encampanada, son debidamente supervisados previo a los recesos vacacionales y siempre están en buenas condiciones, lo que garantiza una excelente estadía de los vacacionistas, quienes siempre han tenido un grato sabor de boca.

Aunado a ello, pueden disfrutar si así lo quieren, de las Fiestas Religiosas y Charro Taurinas Coquimatlán 20-17-2018, que año con año se realizan, esta vez serán del 25 de diciembre al 8 de enero, contempla el programa eventos para todos los gustos, las edades y los géneros, unos se realizan en el jardín principal de la cabecera municipal, otros en el Teatro del Pueblo y otros más en la Plaza de Toros La Petatera.