Innecesaria obra de colector pluvial en la calle Luis Gaitán

*Alcaldesa Yuleny Cortés León es porteña y no conoce al cien por ciento Villa de Álvarez, municipio que gobierna: Javier Ceballos

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Villa de Álvarez, Col.- Cuando un alcalde no conoce al cien por ciento el municipio que gobierna, hace obras innecesarias tal es el caso de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yuleny Cortés León originaria del Puerto de Manzanillo quien está tirando a la basura poco más de 3 millones de pesos en la instalación de un colector pluvial en la calle Luis Gaitán justamente en frente de reconocido centro comercial.

En esos términos se expresó el legislador local Francisco Javier Ceballos Galindo quien agregó que, fue un vil engaño el que hizo, ya se anunció que sería ubicado en la Avenida Ayuntamiento y terminó instalándolo en la mencionada calle.

Indicó que precisamente, el colector pluvial se necesita en la Avenida Ayuntamiento así como, en la avenida Akoliman y el Paseo Miguel de la Madrid Hurtado también conocido como Tercer Anillo, a la altura de la Ex Hacienda del Carmen que es donde se acumula cantidad significativas de volúmenes de agua en temporada de lluvias.

Aseveró que habitantes de esa zona del municipio villalvarense le han hecho saber que es una obra innecesaria, están instalando tubos muy grandes en donde el peralta está alto y no baja bastante agua como en otras calles y avenidas de la parte norte del municipio.

Hizo un llamado a la presidenta municipal a que no haga obras que no son necesarias, que no despilfarre el poco recurso que hay y que mejor, le dé el mantenimiento que requieren las carreteras que comunican a las comunidades de El Naranjal, Julupan, Pueblo Nuevo y El Mixcuate con la cabeceras municipal, ya que están en pésimas condiciones tanto las cunetas como la carpeta asfáltica, invadidas por la maleza lo que podría generar accidentes de fatales consecuencias.

Finalmente, el Diputado Local Javier Ceballos señaló que es esencial que la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yuleny Cortés León deje de lado los oportunismos, sea más sensata y conozca más a fondo el municipio que gobierna.