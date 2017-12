Sugiere experto cuidar economía y salud en esta época de cenas y fiestas

*“Es fundamental comer balanceado y limitar el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas”: Roberto Sánchez.

Roberto Sánchez Vilchis, jefe de la Licenciatura en Gastronomía en la Escuela de Gastronomía de la Universidad de Colima y empresario restaurantero del municipio de Manzanillo, compartió en entrevista algunas sugerencias sobre la elaboración y preparación de alimentos en esta época, tomando en cuenta aspectos importantes como la economía y el cuidado de la salud.

Dijo que esta época, en que los eventos y reuniones son consecutivas, no siempre se opta por la mejor opción, tanto para la salud como para la economía familiar.

Sugirió, en este sentido, buscar opciones más sencillas para la cena navideña, que no requieran tiempos excesivos de preparación y que no incluyan ingredientes como los piñones, por ejemplo, que cuestan 250 pesos los cien gramos.

Él propone comidas sencillas dentro de la tendencia vegana y vegetariana, que no implican mucho esfuerzo ni costos y que son sabrosas. También sugiere el pescado, carne de cerdo, pastas y comida italiana.

Insistió en utilizar ingredientes saludables, como el aceite de coco y de oliva, harina de coco y endulzantes naturales como la miel de agave. “Es fundamental comer balanceado y limitar el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas”.

Se trata, agregó, de una época de muchas reuniones sucesivas, “lo que provoca un descontrol en la comida, ya que tomamos más y comemos más, por eso es importante tener una alimentación balanceada”.

Si la familia es pequeña, sugiere cocinar en casa, pero si es numerosa, dice que una buena opción es mandar preparar la cena a un restaurante o servicio de banquetes, ya que así, en este último caso, no se ensucia mucho, no se invierte mucho tiempo y no sale tan caro.

Si se va a encargar la cena, recomienda hacer antes una degustación para garantizar la calidad del servicio y obtener un producto que sea de su agrado.

Sugirió, por último, planear todo con tiempo, ya que por las prisas se puede terminar pagando más, pues en estos días los comercios y empresas tienden a subir sus precios.