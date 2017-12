DESGOBERNADOR ¡HUUULEEEEEROOOO¡

La Manera de Opinar de…

José Gilberto Ibáñez Anguiano *Columnista #G8 Independiente

La ausencia del des-gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, en los eventos del segundo año de rendición de cuentas de los diez presidentes municipales confirmó, una vez más, que es un mandatario estatal zacatón, fantasma, ausente y ficticio, irrespetuoso de las formas y de los modos políticos que deben darse entre autoridades de dos niveles de gobierno.

Por supuesto que de tan anticonstitucional comportamiento, importamadrismo e infame actitud fueron pasados por alto por su prensa abyecta, incluidos los lacayos columnistasnachoperalta@gmail.com . Todos ellos dejaron correr el agua porque “negocios son negocios”, volvieron a obedecer sin chistar las instrucciones del nefasto e incompetente Fernando Cruz García, titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

¿De qué sirve un titular del ejecutivo blindado, escondido en el drenaje como un americanista cuando su Club América pierde, fracasa y es humillado? El cevichero es un vil maniquí, está de aparato, de pantalla. Los espantapájaros le vienen guangos, igual que los maniquís de las tiendas de sus amigos Brun con todo y su ¿Cómo Vamos? Colima, quienes, por cierto, ya le doraron la píldora y le engordaron el caldo al certificar que el Gobernador ya avanzó 8 por ciento en Seguridad y que el C5i fue una respuesta contundente. La neta del planeta es que ni ellos se la creen.

Tal vez a José Ignacio Peralta Sánchez le temblaron las patitas y le dio miedo hacer acto de presencia en los segundos informes de los diez presidentes municipales por la sarta de reclamos, descalificaciones, denostaciones, manifestaciones, inconformidades, rechazos, desprecios, muestras de afecto ficticias y hasta mentadas de madre que iba a recibir en cuanto arribara a los recintos declarados para las sesiones solemnes, pero lo más triste y lamentable es que haya una prensa sumisa que ya no haya qué decir ni qué hacer con un gobernador falto de carácter, irresponsable, glamuroso y despilfarrador de poco más de 8 millones de pesos en una escultura del mediocre ex presidente de la República que chamuscó nacionalmente a Colima, Miguel de la Madrid Hurtado.

José Ignacio Peralta Sánchez: tuviste miedo de asistir a Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala, la Ciudad de Colima, Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Tecomán, Manzanillo y Minatitlán, por los sonoros retumbes que te iban a echar sus pobladores que en los diez municipios que conforman la entidad están en precarias condiciones en materia de seguridad, empleo, educación, salud, campo, transporte, etcétera, etcétera y etcétera, por tus infames actitudes, irresponsabilidades, incumplimientos y holgazanería.

Desde que en mala ahora para los colimenses asumiste el cargo de gobernador te la has pasado en Babilonia, puros viajes, viejas y viejos. De veras que le has dado vuelo a la hilacha a costillas de los bolsillos del pueblo que te la cobrará en las urnas el primer domingo de julio de 2018.

Eso no lo digo yo, lo dice Grupo Reforma en una nota publicada el 28 de septiembre de 2017: “El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, prometió austeridad y viajar en vuelos comerciales; sin embargo, cinco meses después de hacer tal compromiso gastó 13.7 millones de pesos rentando aeronaves y más de 298 mil pesos en vuelos comerciales. El mismo diario reveló que los viajes del gobernador han sido a informes y tomas de protesta de otros mandatarios estatales. Entre mayo de 2016 y julio de 2017, Ignacio Peralta usó 68 aeronaves, unas 4.5 por mes.

Reforma informó que el gobierno de Colima rechazó dar el nombre de la empresa a la que renta las aeronaves y los modelos de ésta argumentando pretextos de seguridad. En julio de 2016 el gobernador anunció que vendería el avión King Aire B200 del Estado, adquirido en 2006 por 4.5 millones de dólares, para “ahorrar” ante la deuda de más de 3 mil millones de pesos que tiene el estado. El avión fue vendido en septiembre de este año, por 41 millones 176 mil pesos. El 7 de septiembre pasado, Peralta declaró que vendieron “el avión por razones de austeridad y, bueno, pues estoy usando mayoritariamente vuelos comerciales”.

Además de la renta de 68 aeronaves, el gobernador también usó 72 vuelos comerciales entre abril de 2016 y julio de 2017, que representaron el gasto de 298 mil 269 pesos. ¿Esta es para ti austeridad? José Ignacio Peralta Sánchez: ¡Qué poca madre¡ Eh ahí tu temor de asistir a los segundos informes de los alcaldes, sabías que te iban a restregar en tu cara tu falta de compromiso y de trabajo con los colimenses. Hubieras ido a Tecomán a parar la bronca entre José Guadalupe García Negrete “Lupillo” y Audelino Flores Jurado, alcalde y líder sindical, por ejemplo.

No cabe duda des-gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez: te queda como anillo al dedo la canción de Pepe Aguilar. “Miedo de sentirme solo, miedo a no sentir tus manos”, o como Juan Pablo Carrasco, al que hicieron famoso en el Canal 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien borracho y tras la desconfianza de la policía empezó a decir. “No, no, tengo miedo, tengo miedo, traigan a mi abogado, tengo miedo, tengo miedo”. ¡Pásela bien!.