GENIO Y FIGURA…

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

“Mi percepción sobre lo que he dicho es exactamente lo mismo, yo no vengo a limpiarle la cara a nadie (…) Yo aprovecho para decir que la posición que nos toque participar, finalmente el municipio de Colima es prioridad”, ha declarado Leoncio Morán Sánchez, virtual candidato de la coalición electoral “Por México al Frente” a senador de la Republica en la primera posición de la fórmula de dos que le garantiza llegar en 2018 a donde en 2006 hubiera llegado del brazo de la panista Martha Leticia Sosa Govea de no habérsele bajado porque la dama que lo suplió apenas unas cuantas semanas en el H. Ayuntamiento de Colima 2003/2006 se tomó su responsabilidad en serio y le estaba esculcando los cajones.

Que se sepa, nadie le ha pedido a Don Leoncio que le limpie la cara a nadie, ni que cambie su punto de vista sobre algunos aspectos específicos del gobierno municipal de Héctor Insúa García, mucho menos lo que ha expresado sobre la manera de hacer política de personajes como su villano favorito Jorge Luis Preciado Rodríguez. Pero tanto al primero como al segundo, con sus respectivos equipos, los va a necesitar en campaña. A Héctor como compañero de fórmula y a Jorge Luís de enlace con su candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Por su propio bien, Leoncio debiera bajarle dos rayitas a su soberbia.

“Puede ser, vamos a trabajar primero, el plan no es mío, es de los colimenses, queremos un cambio en Colima, queremos seguridad, queremos gente cercana a los ciudadanos, queremos estatuas, pero de los ciudadanos, no de los políticos, ese es el lugar por el que vamos a luchar y seguiremos luchando siempre”, contestó Morán Sánchez en la entrevista con Radio Levy a la pregunta de si buscaría por cuarta vez la gubernatura del estado, pero con sus actitudes de gran diva y sus prioridades territoriales que soslayan la importancia de Manzanillo como el municipio con el mayor número de electores, está difícil que gane la partida en las urnas el domingo 01/07/2018 para sacar boleto hacia el 2021 aunque logre llegar al Senado si queda en segundo lugar.

Según Morán Sánchez, “Esta situación hoy nos vuelve a encontrar y hoy les mando un mensaje a todos ustedes (panistas, militantes y simpatizantes), es momento de recomponer las cosas, de recuperar lo que en algún momento a todos nos motivó a iniciar en aquel tiempo y a construir un proyecto de la mano de los ciudadanos, que es una gran oportunidad de transformación no solamente del país, sino de transformar Colima”, recomposición y recuperación que, lo quiera o no, pasa por los liderazgos panistas que le están dado acogida como Julia Jiménez Angulo, Héctor Insúa García y Jorge Luis Preciado Rodríguez, por ejemplo.

A quien más le conviene que la coalición “Por México al Frente” se concrete en Colima para las candidaturas locales es precisamente a Leoncio Morán Sánchez que, como candidato a senador de la República, deberá hacer campaña en toda la geografía estatal, y nada mejor que vaya acompañado en la misma frecuencia y sintonía de los esfuerzos promocionales de los mismos 10 candidatos a presidentes municipales y 16 a diputados locales.

En cada uno de los 16 distritos electorales locales, los candidatos de la coalición “Por México al Frente” a presidente de la Republica, senador, diputado federal, alcalde y diputado local, deberán pedir el voto ciudadano para la fórmula en su conjunto, cinco por cinco, cobijados todos con las mismas siglas, colores y argumentos de campaña, exactamente como lo harán las alianzas encabezadas por el PRI y MORENA, respectivamente. El peor error que pudieran cometer sería promover el voto diferenciado.

Si de verdad Leoncio Morán Sánchez quiere recomponer las cosas y “recuperar lo que en algún momento a todos nos motivó a iniciar en aquel tiempo y a construir un proyecto de la mano de los ciudadanos, que es una gran oportunidad de transformación no solamente del país, sino de transformar Colima”, debe privilegiar el diálogo cordial y respetuoso con sus de nuevo compañeros de brega y deponer aquellas actitudes que no contribuyan a llevar la fiesta democrática en sana paz y armonía.

EL ACABO

• Las mejores cosechas de votos las obtuvo Leoncio Morán Sánchez cuando compitió cobijando con las siglas y colores de Acción Nacional. En 2003 ganó la alcaldía de Colima; en la elección extraordinaria para gobernador del estado de 2005 obtuvo un muy alta votación perdiendo la partida por escaso margen; y en 2006 se alzó con la diputación del Primer Distrito Electoral Federal. Como candidato a gobernador del estado en las elecciones de 2005 postulado por el naciente en Colima Partido Movimiento Ciudadano, a pesar de que dinero para su campaña no le hizo falta, logró apenas 35, 811 votos a su favor, cerca del 12% de la votación válida emitida. Para que saque bien sus cuentas.