GOBIERNO PARA LLORAR

Pedro Castellanos

Así ha resultado el que en mala hora para los colimenses encabeza desde hace casi dos años el pésimo tecnócrata José Ignacio Peralta Sánchez, pero en cuyo barco a la deriva de la administración estatal abordaron piratas suyos el 1 de noviembre de 2015 con el carácter de interinos para seguirle de frente hasta ahora. La única esperanza que el siempre aguantador pueblo de Colima tiene de que termine su calvario es que el candidato de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, se lo lleve ya a su campaña y no lo regrese a tierras colimeñas nunca jamás.

En todas las secretarías de la desastrosa administración anguianista campean la incompetencia, el desorden, las ocurrencias, las frivolidades, la mexicana alegría, la corrupción y la impunidad. La seguridad pública y la procuración de justicia están en manos de funcionarios fuereños, jarocho y chilango, respectivamente, que no pelan un chango a nalgadas. Eso sí, al menos el primero es muy bueno para libar caros tragos de alcohol en todas sus presentaciones habidas y por haber. Son de garganta universal. A pesar de que ambos son los principales responsables de la violencia y la criminalidad que imperan en el estado, el sobrino de la Gobernadora Madre no los reconviene en lo más mínimo sino que los tolera y sobrelleva, no sea que se le vayan a enojar y le retiren su bola de guaruras que lo protegen.

Tan dolorosa para los colimeños es la inseguridad y sus consecuencias como el desastre institucionalizado que priva en los hospitales y centros de salud a cargo de un secretario tapadera coludido con los capos de la delincuencia farmacéutica organizada , Ignacio Federico Villaseñor Ruiz , que se la pasa la mayor parte del tiempo de sus días laborales ingiriendo albohol como cosaco, tanto en Colima como en la ciudad de México, sin que nadie le llame la atención, ni su jefe Peralta Sánchez ni la alcahueta y servil dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado.

Médicos, enfermeras y personal de apoyo hacen todo lo que a su alcance está para atender a los pacientes que en gran número acuden diariamente al Hospital Regional Universitario, al Hospital Civil de Manzanillo y a los demás centros de salud de la entidad, pero con demasiada frecuencia carecen de medicamentos, material de curación y demás insumos y recursos para ofrecer en mejores condiciones sus vitales servicios. Al menos ya hubo la defunción de un cristiano en el área de espera del Hospital Civil de Manzanillo por incapacidad material para atenderlo, lamentable suceso que para la servil prensanachoperaltista@gmail.com pasó desapercibido.

Los colimeños están muriendo a balazos y también porque muchos de ellos que no pueden acceder a otras alternativas de servicios médicos y hospitalarios tienen necesariamente que caer en la jurisdicción de Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, quien lleva ya más de diez meses como Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado sin dar pie con bola, pero sí con los mejores aguajes que en Colima hay para empinar el codo hasta caer en la inconsciencia como lo hace con demasiada frecuencia llegando incluso a tener que ser hospitalizado para rescatarlo de las guarapetas que se pone.

Por supuesto que Villaseñor Ruíz, al igual que otros de sus compañeros de gabinete conocidos y reconocidos por su grave alcoholismo, está en todo su derecho de embriagarse para evadirse por unas horas de los graves problemas de su Secretaría que no ha podido ni podrá resolver, pero si fuera profesional, ético y honesto, desde hace rato ya debiera de haber renunciado a su encomienda sin esperar a que a mediados de enero de 2018 el gobernador lo cese en la que se espera será una corrida de media docena de toros mansos, o mensos, incompetentes y corruptos, que mucho daño le están haciendo a Colima y al propio José Ignacio Peralta Sánchez.

Lo único que hasta ahora ha hecho el gobernador Peralta Sánchez ante los lamentos y lamentadas que ha recibido de la H. Comunidad Médica del Estado por los abusos y agravias de que ha sido víctima por parte de su titilar de Salud y Bienestar Social, fue correr al sinvergüenza ex Director de Administración, José Julián Martínez Barrera, a pesar de ser recomendado por su amigo israelita Efraín Hendy Zaga, decisión que se le reconoce y aplaude aunque la corrupción galopante, el negativo clima laboral y la inconformidad de los pacientes siguieron igual o peor, claro indicador de que el problema es la cabeza obnubilada por tanto alcohol del Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, Federico Villaseñor Ruiz, a quien José Ignacio debe cesar fulminantemente de una buena vez porque los tiempos electorales ya se le vinieron encima y si no lo hace se los cobrarán todos los agraviados en las urnas el primer domingo de julio de 2018.