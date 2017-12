Nosotros los pobres.

VIVENCIAS

*Carlos Alberto Olvera Sánchez

Pepe Ramírez que no- Meade- es un hombre sexagenario, de barba cerrada, cana por cierto, su semblante refleja cansancio pero transmite e irradia ser un hombre de trabajo, por azares del destino nos conocimos, gracias a que mi automotor se pinchó, rumbo a la salida al municipio de Minatitlán, quien de manera acomedida fue a mi auxilio, sin recato alguno, en un dos por tres, cambio el neumático sin problema .

Para después entablar una amena conversación, el atardecer se asoma, hasta prolongar la misma al ocultarse el sol, ya era muy tarde para don pepe quien desde las 6:00 Am ya anda haciendo surcos para sembrar o cortar frutos para llevarlos a la banda donde los seleccionan, según narra, el agotamiento había mermado su fortaleza y su chispa creativa.

Dedicado desde temprana edad al campo-40 años para ser exactos- , dice que le apasiona el mismo, y que su señor padre les inculco el amor al trabajo, esperando que el mismo le diera mejores niveles de bienestar, así ha corrido el tiempo, ansiando toda una vida eso, tan es así que formo un plan de vida.

Sin embargo la realidad es otra, las intensas y prolongadas horas de trabajo no le son suficientes, para vivir esa planeada existencia, con el sueldo mínimo por 12 horas, sin el pago correspondiente de horas extras, ni el traslado a esos lugares donde se trabaja de sol a sol, son escasos los emolumentos que les pagan a él y sus compañeros en esos invernadero que nadie supervisa, – menos regula- las condiciones laborales de la clase trabajadora, viniéndoseme a la mente ¿y? la CTM.

Le comento que hace unos días, el salario mínimo aumento, que si ya se les está pagando con incremento, su respuesta fue un rotundo ¡no! Le recomiendo que de no hacerse en esta quincena me busque para asesorarlo y logre lo que por ley tiene derecho, toma mis datos y agradece, camina unos pasos y se detiene, para abrocharse bien la camisa, en la distancia se despide con grandes muestras de agradecimiento y afecto.

Como pepe somos Muchos los Mexicanos y en especial los colimenses, que de acuerdo con el CONEVAL en este año el 42% de quienes trabajamos tenemos ingresos inferiores a la línea de bienestar, esto significa que el ingreso promedio per cápita se ubicó en $1,497.37 pesos mensuales frente a un costo de $2, 924 pesos mensuales para llegar a la “Línea de Bienestar”

No es que los pobres no trabajemos o no, nos guste el trabajo, de ahí la pobreza en la que vivimos, tal como lo demuestran los datos del consejo, que arrojan que del tercer trimestre de 2016 al cierre de septiembre de este año, los trabajadores del país obtuvieron en promedio 2.3% menos ingresos laborales per cápita.

Habemos millones de personas a los cuales la revolución, no nos ha hecho justicia , aun trabajando tenemos ingresos laborales que no nos alcanza para salir de la pobreza , el dato del CONEVAL es demoledor 42 de cada 100 personas que trabajan obtienen ingresos como producto de su trabajo, que no superan el valor mínimo requerido para satisfacer sus necesidades alimentarias y , obviamente la de sus familias lo cual ha llevado a la necesidad de millones de hogares colimenses a tener más de un preceptor, los cuales son prácticamente niñas, niños y adolescentes, que abandonan sus estudios para aportar al sustento familiar- que horror-

Soñemos con un libertador, que brinde lo básico a su pueblo, se llame Pepe, Andrés, Manuel, Carlos, Pedro, Antonio, Ricardo, etc., no olvidemos que nosotros los pobres somos gente de trabajo, de lucha, perseverancia pero que deseamos a cambio salarios suficientes, la moneda está en el aíre, este 2018 votemos por un candidato identificado con la clase trabajadora y con erradicar la pobreza

Las entidades con peores indicadores son Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Baja California, Veracruz, Querétaro, Colima, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, con indicadores menos malos aparecen Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua.

Sin duda me identifico con PEPE, todos somos Pepe , todos somos pobres…salvo honrosa excepción.

A MANERA DE COMENTARIO

*El delegado Especial del CEN del SNTE para la sección 6, profesor, Héctor prisciliano, anuncio la elección de delegados para la asamblea nacional o congreso extraordinario, que tendrá verificativo en Puerto Vallarta Jalisco en febrero de 2018 para nombrar dirigente nacional del Gremio con clase.

*Las mesas de negociación sep- snte caminan lento pero a paso seguro, a favor de la clase Trabajadora, donde la problemática será resuelta por los niveles y no por quien no debería haberse empoderado de poder, que no supo emplear, bien por el Maestro Jaime Flores Merlo.

*Cuidemos nuestros aguinaldos, recordemos que la inseguridad se respira en todos lados, seamos cautelosos, hasta la próxima colaboración , genuinos y selectivos lectores..

