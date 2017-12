COLIMA ESTA EN ESPERA DEL DEDAZO GUBERNAMENTAL

PERFILES POLÍTICOS

Por Luis Antonio Barbosa Zamora (Periodista Independiente)

Después de haber destapado el ejecutivo federal Enrique Peña Nieto en forma arbitraria y antidemocrática al ex titular de la Secretaría de Hacienda José Antonio Meade, como precandidato único del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la república, algunos Priistas de hueso colorado mostraron su inconformidad ante el madruguete propiciado intencionalmente por el ejecutivo federal, los argumentos fueron tajantes por parte de algunos políticos que tienen todavía peso específico dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional como, Osorio Chon, Aurelio Nuño, inclusive me atrevo a decir que hasta el Sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, un político con una trayectoria y un carisma envidiable conciliador y experimentado en materia política.

Desafortunadamente EPN nunca tuvo la oportunidad abrir el abanico para poder elegir un candidato de cepa que, comulgue con los principios y la doctrina Priista, el madruguete de EPN fue un gancho al hígado bien conectado a la cúpula de los partidarios del tricolor, ahora solo basta esperar seis meses para verificar si el golpe fue certero, los efectos colaterales han dañado las entrañas del partido tricolor, gracias a Peña Nieto, el pueblo Mexicano ya no cree en la investidura del mandatario, EPN pasará a la historia como un presidente incierto, mentiroso, solapador de funcionarios corruptos, la impunidad impera desde Tijuana hasta Mérida

Dicen algunos politólogos que la campaña de José Antonio Meade Kuribreña tendrá dos vertientes: la primera gira en torno a la hipocresía y la traición se puede dar por parte de algunos priistas inconformes con la designación de Meade (el caso Colosio) y la segunda se comenta que el ejecutivo federal puso de pechito a Meade para que el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) en caso llegar a un acuerdo los tres partidos, el PRI cavará su tumba para el 2018, como hasta ahora se avizoran las cosas todo parece indicar que no habrá acuerdo de los tres alegres compadres, por lo tanto Acción Nacional tendrá muchas posibilidades de recuperar los Pinos, pero tampoco hay que descartar el trabajo viene realizado a tambor batiente AMLO (MORENA) desde hace más de cinco años por toda la República Mexicana.

Mientras esto sucede en las cúpulas de los principales partidos políticos en la capital de la república Mexicana los 32 presidentes de los comités estatales de los partidos políticos se encuentran atrincherados en las sede nacional de cada partido político, al acecho de los acuerdos que tomen los líderes partidistas y a la vez afinando los detalles para negociar las coaliciones con los diferentes partidos políticos que estarán involucrados en la próxima contienda electoral del 2018.

En lo que respecta a Colima estarán en juego dos diputaciones federales y dos senadurías, 16 diputaciones locales y diez presidencias municipales, los Colimenses esperan que el dedo índice del mandatario estatal JIPS no haga estragos al interior de su partido el PRI, corre el rumor fuerte que en gratitud de haber abandonado las siglas del PAN por culpa de Jorge Luis Preciado no permitió que VMA fuera el candidato de Acción Nacional a la gubernatura del estado, al ex presidente municipal de Manzanillo, no le quedó de otra más que unirse con su pandilla a favor de Nacho Peralta, Nacho en gratitud lo compenso primeramente con recomendarlo con los dueños del partido Verde para posesionarse como el mero chingòn del partido Verde Ecologista en Colima y la segunda Peralta Sánchez se ha encargado de darle manga ancha para que el partido del zopilote y un grupito de incondicionales puedan perpetuarse en el poder, principalmente en el municipio de Manzanillo. Preguntas obligadas para el mandatario estatal JIPS será cierto que en Colima existe la democracia? acaso Nacho seguirá los mismos pasos que el ejecutivo federal para la designación de candidatos a cargos de elección popular? qué papel juega Rogelio H. Rueda Sánchez como presidente del comité directivo estatal del PRI?

PERFILAZOS

*En alguna ocasión el escritor Gabriel García Márquez, manifestó que el periodismo lo debemos usar como un arma para un propósito más alto: La Justicia Social.

*El mejor periodista no es aquel que escribe las proezas de los actores políticos, sino aquel que se rebela contra el abuso del poder, el buen periodista debe ser antagonista al poder.

*A punto de rendir el segundo informe de labores la Generala y edil porteña Gabriela Benavides Cobos estaremos muy al pendiente de lo que informará a la ciudadanía Manzanillense, por lo pronto existe la ligera sospecha que a la Generala le urge la rendición de cuentas del 2017, inclusive se comenta que está en primer lugar del ranking local para ocupar la precandidatura a una diputación federal por el partido Verde Ecologista, lo insólito es que la generala Benavides Cobos dejara por el momento a Manzanillo bien uniformado, pero… destrozado en toda la extensión de la palabra, obra pública sin culminar, homicidios dolosos sin esclarecer, las finanzas públicas en stand by o sea “todo lo que entró salió” los mil millones de pesos que un día soñó tener en las arcas del ayuntamiento para rehabilitar las calles del puerto se esfumaron de su mente, algunas colonias siguen en espera de que algún día las visite, para reclamarle que las despensas nunca llegaron a su domicilio y las que se “entregaron” tuvieron un costo de consideración, todavía la generala a través de una gaceta ilustrativa tuvo la desfachatez de invitar a los colonos al 2º informe de labores ¡qué poca madre!