COMPAÑEROS DE LA TRANZA

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Una que otra ocasión hemos escuchado la frase “compañero de partido”, refiriéndose a que los une una amistad, no tanto moral, si no partidaria, sin embargo, si el que saluda de esa forma trabaja o fue funcionario público, y el otro no, suele contestar, ¡ah cabrón!, ¿acaso robamos juntos?, he escuchado esa frase en varias ocasiones, por fortuna ambas personas no salen mal, si no, que lo hacen como dijéramos en Colima de “güasa” o de vacilada que es lo mismo.

Si en el terreno de lo extraoficial o de la vacilada pues, quienes nos conocemos en Colima hay llevaderas de ese nivel, cuantimás que quienes tienen el derecho, la facultad de vigilar, sancionar o castigar a los ex funcionarios corruptos no puedan hacerlo, me refiero a los diputados locales que en esta legislatura se dedicaron a perder el tiempo en puros pleitos y jaloneos políticos y no pudieron o no quisieron darles cuello a esos ex funcionarios estatales, específicamente de las administraciones de Silverio Cavazos y Mario Anguiano.

Muchos dicen que motivos para no hacerlo tuvieron suficientes, uno porque los actuales legisladores emanados del PRI, PT, VERDE , PANAL e INDEPENDIENTES que conforman una fracción mayoritaria en el congreso del estado, tenían que servir de tapadera porque gracias al billetal que esos ex funcionarios señalados de corruptos le metieron a la campaña de su gobernador Nacho Peralta para que hoy estén cobrando como legisladores un sueldazo que ni en sueños lo imaginaban, aparte que esos diputados que representan la chiquillada, saben bien que sin el PRI no tuvieran oxígeno, por eso tuvieron que pegársele desde el principio. No hubo nivel legislativo, nadie de la mayoría sorprendió, fue lo mismo de tooooodos los años.

Otro argumento que la vox populi dice es que no quisieron hacerle nada a esos ex funcionarios porque consideran que existen arreglos entre ambos, el gobernador actual con el anterior, que aunque el actual en campaña haya cacaraqueado que lo metería a la cárcel, fue lo mismo como la frase “Vas a vivir feliz y seguro”, es decir, sólo fue un lema de campaña, en realidad habría que decir tanta pendejada en campaña con tal de ganar votos, porque en realidad si había arreglos, tenían que simular un pleito para que la gente, incluso los mismos priistas molestos a los que se ha visto la cara, se sintieran en confianza de que ahora si el PRI castigaría a sus corruptos, que ahora si todo iba a ser diferente.

Las razones y motivos para no castigar a los corruptos tiene un nombre y se llama dinero y poder, a varios legisladores simplemente se los llevaron al baile sin boleto, tenían que apoyar las decisiones de la mayoría, votar por votar sin saber el porqué, debían hacerlo sólo por mandato, no tenían derecho siquiera a hacer berrinche, al final quedaron como cómplices, al final quedaron como las frases antes mencionadas: quedaron como compañeros del saqueo, todos se despacharon con la cuchara grande, robando juntos, por eso todos se tienen o se tendrán que tapar con la misma cobija, tanto los que salieron como los que siguen, será una robadera imparable siempre y cuando sigamos eligiendo ese tipo de legisladores agachones, corruptos y vividores que seguirán tapando a ex gobernadores y ex funcionarios corruptos.

A la actual legislatura, lamentablemente ya se les fue el tiempo, le han quedado a deber a los colimenses, no le regresaron ni una pizca de confianza, pudieron haber simulado que están con el pueblo habiendo metido, aunque sea al ex funcionario de menos peso, con eso les hubiéramos creído, aunque sea un poquito.

Respecto a la renuncia del titular del OSAFIG, Armando Zamora, mucha gente que me aborda, tiene la sospecha de que se debió a que vio el cochinero en las finanzas públicas, las cuales ponía a disposición del congreso para que actuara y no veía claro, él peleándose y tomando en serio su papel de fiscalizador mientras que los legisladores negociando y haciéndoles llamadas a misa, todo estaba arreglado.

Hizo bien Armando Zamora en renunciar, pues también iba a quedar quemado como un funcionario de que: o se vendió o también fue de los que robaron juntos con toda la bola ex funcionarios corruptos, cuando todos sabemos que éste apenas iba llegando a tratar de poner orden, lamentablemente no contó con el apoyo de estos finísimos legisladores que muchos ansiosos están en regresar a pedir el voto en el 2018. Es cuanto

BAJO LA LUPA

(Lupazos políticos y otros temas)

***LUPAZO I: Referente a la columna anterior en donde hablé del tema de que integrantes de la mafia del poder en Colima están con AMLO, parece que le pegué al avispero, este tema generó un debate de altura en las redes sociales que me gustaría plasmar varias opiniones que me parecieron interesantes. Sin embargo, para no cansar a mis pocos lectores, me gustaría que mejor ellos lo leyeran personalmente.

Lo que sí quiero decir públicamente es que sólo soy un columnista y periodista con ya quince años de trayectoria, no soy improvisado que habla al calor de las campañas electorales que ya están en su apogeo, o que aproveché el auge de las redes sociales para escribir por escribir como si lo han hecho otros.

Lo que escribo es lo que la mayoría dice, pero que su voz no hace eco por no dedicarse a esta profesión que tanto molesta a los políticos insensibles, por lo tanto, a quienes opinaron sobre el tema y lo hicieron con respeto, mis reconocimientos. Seguiremos opinando y tocando temas políticos que puede ser agradables para unos y desagradables para otros.

***LUPAZO II: Se estaban tardando las autoridades tanto estatales como federales en entregarles su escritura a los habitantes de la colonia Mirador de la Cumbre, tenían años que ya habían pagado sus casitas, – por cierto, muy caras- y por una u otra razón las autoridades no habían agilizado los trámites para que contaran formalmente con su patrimonio. Por fin, ayer martes se les entregó a 300 familias, que insisto ya habían pagado sus casitas, no se les regaló nada, el gobierno sólo fue como siempre a tomarse la foto para saludar con sombrero ajeno. Es cuanto.

LUPAZO III: El diputado federal Kike Rojas es el mejor posicionado en estos momentos- y los que siguen-, para que vaya en la formula al senado junto con su compañero José Manuel Romero Coello, rumores salen de varias oficinas públicas y políticas de que esta vez la formula será entre dos hombres, la vez pasada fueron dos mujeres, y los hombres ya mencionados son los más posicionados en el PRI. Las cosas vienen por ahí, aparecerían en las boletas Kike y Romero y recuerden que cuando el río suena…Al tiempo.

MEGALUPAZO: Urgente que el gobernador Nachito apoye a los municipios, sobre todo en donde le dieron el apoyo, que no sea ingrato. Por ejemplo, en Armería lleva días cortada le línea de teléfono de la dirección de seguridad pública, la gente ha estado llamando y se llevan la sorpresa de que está cortada. Tienen que llamar al 911 pero en lo que toman la llamada, los datos, ubicación, edad, etc, etc, los delincuentes hacen de la suya. Además, debe tomar en cuenta que no es ayuda, es préstamo de adelanto de participaciones al que todo municipio tiene derecho pedir para sacar sus compromisos de fin de año.