“Pera” Ceballos Valencia confeccionadora de Mojigangos de las Fiestas de Comala

*Esmero, ingenio, creatividad pero sobre todo, bastante paciencia para elaborar estas verdaderas obras de arte

Arturo González Valencia/José Gilberto Ibáñez Anguiano

Comala, Col.- En las fiestas Religiosas y Charro Taurinas en honor a la Virgen de Guadalupe, cada año vemos a los Mojigangos que acompañan a las cabalgatas y en diferentes contingentes que se llevan en las corridas y el famoso “toro de once”., que de manera informal tenemos un barrio en Comala “El Toro de Once”, (Esquina Zaragoza, 16 de Septiembre y Madero), que recibió ese nombramiento, ya que desde hace muchos años forman parte de nuestras tradiciones y desde ese lugar dan inicio las cabalgatas para bajar al jardín principal y de ahí seguir el camino hasta la plaza de toros “La Lupita”.

Pero veamos y analicemos un poco a los mojigangos, que; aunque de tradición española, son gigantes hechos de materiales ligeros que hacen alusión a personajes públicos que participan bailando y animando a la gente durante los desfiles que anteceden a las cabalgatas y normalmente los personajes representados, como una gran distinción, porque mientras transcurren los días de fiestas del pueblo, se les pueden ver en diferentes muestras de charrería como las cabalgatas y de tradiciones taurinas como corridas y el Toro de Once y recibimientos.

Dijo “Pera” Ceballos que ella cree que los mojigangos los trajeron para llamar la atención de la gente y dar a entender que estábamos de fiestas, es como; una atracción para gente de todas las edades y hace más de 20 o 30 años la cabeza la construía “El Malquerido”, hijo de Manuel García Rodríguez.

Esta elección del personaje se da a través de un comité y se elige a un hombre y una mujer que tuvieron un papel destacado con su actividad de poner en alto el nombre de nuestro pueblo o municipio de Comala.

Pero veamos a quien, año con año se encarga de vestir a los mojigangos de acuerdo con lo que fueron en vida y es la comalteca Esperanza Ceballos Valencia., a quien entrevistamos en su taller de costura y confección en la calle Benito Juárez casi esquina con la Narciso Mendoza.

Nos comentó que tiene esa función de confeccionar la vestimenta de los mojigangos desde el presidente Servando Sánchez Gómez y que esta orden de vestirlos la daba el presidente de los tabladeros de la plaza de toros el Señor “Chema” José María Solano Figueroa y eran mojigangos comunes sin un rostro en particular; esto duró hasta el inicio de la administración de Braulio Arreguin Acevedo, que esta paso a formar parte del área de cultura del municipio y desde ahí, se comenzó con la idea de honrar a unos comaltecos con sus imágenes; aclaró que ella confecciona la vestimenta; pero la cabeza y cara de los personajes actualmente los elabora desde la administración pasada el profesor en artes plásticas Ferdinando Ricardo Zúñiga.

Comentó “Pera” que se acuerda que antes de que ella trabajara en esto y que no tenían identificación con algún personaje los mojigangos, dijo que los vestía la Señora Teresa Cruz esposa de Melchor Fierros expresidente municipal, y hace como 30 años o más, Doña Josefina la mamá de Tana y Polo Solís que eran invitados por algún funcionario en turno del ayuntamiento o de los tabladeros de la plaza.

Agregó “Pera Ceballos” que las imágenes han sido la de “Cata Valencia” por su actividad y elaboración de queso, panela y derivados de la leche, “Pelente Palacios” de la Trini; otra la de Elena Ceballos por su actividad en la notaria parroquial, Miguelito el Costalillero de los Llanitos, todo un personaje de Comala., después la de Doña Chuy Figueroa por su gran y bonita tienda y la de Carlos Beltrán Fuentes de la banda de Comala, después la de la profa. Norma Escobar y el profe Rubén Jaime Valencia Salazar, el año pasado fue Dijo que la armazón interna de los mojigangos la construye el herrero Juan Carlos Alcaraz del barrio alto y es a base de varillas y alambre pollero (antes de carrizo y otate) y este año ya se hicieron por indicación para el ayuntamiento y serán de su propiedad “tengo entendido”, dijo Pera, para prestarlos a las comunidades en sus fiestas; pero antes eran de los tabladeros de “Chema” Solano.

Dice que le da gusto que la gente la felicite por su participación en la elaboración y ahora que vienen personas de otros lugares y pasan con ella a felicitarla por su trabajo, dijo que a la gente le ha gustado por cómo quedan y su gran parecido.

“Pera” Ceballos considera que todos podemos disfrutar de estos eventos charro taurinos y patronales en honor a la Virgen de Guadalupe y si alguien quiere tomar, pues que lo haga, pero en sana paz y en forma responsable, porque todos tienen derecho a disfrutar, solo hay que recordar que también otros, tienen derecho de convivir en familia; porque es una fiesta de todos en el pueblo y lo ideal es que lo hagamos sanamente.

Hay que entender que la autoridad esta para mantener el orden público y de respeto a todos y no puede andar cuidando a cada uno, entonces sugiero que debemos de ser responsable en estas fiestas y procurar terminar con saldo blanco y a los que nos visitan les recomendamos que no se excedan y no se anden orinando en la vía pública, ni causando desorden y respeten al pueblo y su gente, para que tanto los que aquí vivimos como los visitantes se lleven una bonita impresión de nuestro pueblo y regresen a disfrutar de estas fiestas.

Para finalizar “Pera” Ceballos invita a toda la población a que trasmita esa alegría por nuestras fiestas en todas sus formas de vida, que adorne su casa, su calle, que barran a diario para que nuestro pueblo luzca limpio y sobre todo que participen en las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe con mucho respeto, porque es la intercesora por nuestras penas a Dios nuestro Señor.

Agradezco a nuestro buen amigo Arturo González Valencia por conocer más a fondo lo referente el gran trabajo que realiza la Señora Esperanza Ceballos Valencia, con esmero, ingenio, creatividad pero sobre todo, paciencia para elaborar verdaderas obras de arte.