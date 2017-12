DESPECHADO

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Así continúa el disociado gobernador José Ignacio Peralta respecto de quien tanto quería, el ex diputado local de mayoría relativa, ex Síndico Municipal de Colima y Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, quien hace poco más de dos años dejó temporalmente su cargo en el Gobierno Federal para venirle a coordinar la segunda campaña por la gubernatura, y tras dejarlo sentado en la grande de Palacio de Gobierno se reincorporó al equipo peñista convencido de que con José Ignacio ni a misa.

¡Mírenlos, cómo se quieren!, expresaban admirados los nancho peraltistas al verlos juntos, felices y contentos, cariñosos ellos, en los eventos de promoción del voto. En esos días todo era ilusión, armonía y mutuo entendimiento entre ellos, pero de repente todo se derrumbó, el amor tornó en despecho, drástico evidenciado con aquellas tan dolidas y pasionales declaraciones que el primero le hizo al periodista Miguel Ángel Vargas, “Ángel Guardián”, en las que le reclamaba al segundo su conchudez: “me pidió acogida para una semana en mi departamento de la ciudad de México y tuve que acogerlo (menos, dijera Peña Nieto) durante cinco largos meses”.

Han llegado los nuevos tiempos electorales y la armonía perdida entre Peralta y Romero no ha sido restablecida a pesar del abrazo de candado que Romero Coello le dio a Peralta so pretexto de la salutación priista de año nuevo 2017, que pretendió enviar el mensaje hacia el mundillo político local y la ciudad de México, de que el desencuentro habido entre los dos quedaba superado de una buena vez y para siempre, sus celos y recelos. Con su noble gesto el muy probable candidato del PRI a senador de la República 2018/2024 dejó pública constancia de que por él no quedó, pero para José Ignacio su cambiazo del amor al odio no tiene reversa.

Cegados por sus rencores , José Ignacio y la prensa venal a su servicio, la semana anterior re- emprendieron feroz campaña “periodística” para denostar a José Manuel ahora porque éste dizque se la jugó con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al mismo tiempo que presumen la gran amistad entre Peralta y Meade, sin darse cuenta de que lo que más fortalecido tiene a Romero Coello ante los electores colimenses para el domingo 01/07/2018 es precisamente el haberse liberado desde hace más de dos años del estigma nacho-peraltista, de su lastre, de su desaprobación social ganada a pulso.

La campaña mediática emprendida por José Ignacio Peralta en contra de José Manuel Romero está convenciendo a los colimenses de que éste no es lo mismo que aquél, de que se cuece aparte, y de que sin necesidad de responderle sus diatribas ha marcado con él una sana y creíble distancia que le está facilitando el irse ganando la confianza y el respaldo de miles de colimenses a quienes José Ignacio les ha incumplido su promesa de que con su gobierno vivirían felices y seguros; y de otros cuadros políticos valiosos a quienes también traicionó como lo hizo con José Manuel Romero Coello.

EL ACABO

● El primer priista del estado, José Ignacio Peralta, y su gerente del CDE del PRI, Rogelio Humberto Rueda, le tienen prohibido a José Manuel Romero acercarse a los liderazgos de las estructuras tricolores sectorial, territorial y de organizaciones adherentes, desde comités seccional pa’rriba.

● Si José Ignacio y su prensanachoperlata@gmail.com , columistasnachoperalta@gmail.com incluidos, toda la semana anterior le tupieron duro, tupido y mucho, con la mismas cantaleta, a José Manuel Romero Coello, es porque temen que éste encabece como lo0 hará la fórmula de dos candidatos del PRI a senadores de la Republica.

● Guste o no, las candidaturas senatoriales de todos los partidos políticos son decidas en sus sedes nacionales ubicadas en la ciudad de México, no en Calzada Galván, mucho menos en la prolongación de la avenida 20 de Noviembre, cerca del monumento al Rey de Colimán.

● Lamentablemente, las estadísticas de asesinatos habidos durante el mes de noviembre de 2017 regresaran al estado de Colima al primer lugar que en todo el año ha ocupado, salvo octubre anterior que fue relegado por muy poco al segundo puesto por Baja California Sur.