LA MAFIA DEL PODER EN COLIMA CON AMLO

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Sacar a unos para que entren otros, es la nueva estrategia que está aplicando el tabasqueño, aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, esto al jalar al partido al camaleónico, dueño de la franquicia del PT en Colima, Joel Padilla Peña, al cual todo Colima lo conoce de qué pie cojea y a Indira Vizcaino Silva, aún perredista y ex funcionaria estatal del priista gobernador José Ignacio Peralta, ambos integrantes de la mafia del poder en Colima.

De Indira conocemos su pasado, que no encaja con el proyecto de nación del tabasqueño, pues últimamente le ha dado mucho por la ambición personal, y no por el beneficio de la gran mayoría, que es el pueblo obviamente. Ejemplos sobran, pero para no meternos hasta a cocina vamos a dar solamente dos.

Indira Vizcaino está enredada porque no ha podido aclarar con fundamentos la acusación que le hacen de que, como ex alcaldesa de Cuauhtémoc, la administración que encabezaba Indira Vizcaíno Silva entregó un predio de 7 hectáreas para el fraccionamiento exclusivo de Altozano, a cambio aceptó un predio con un valor comercial diez veces inferior, lo que representó un daño a la hacienda pública por 93 millones de pesos. Si la chamaquearon, la ignorancia de las leyes no la exime de responsabilidad. Qué pasó, no se sabe, no ha dicho nada, y trató de hacerle como la justicia mexicana “caso cerrado”.

El otro ejemplo es sobre las pasadas elecciones, que también fue convencida, unos (y otros también) dicen que le dieron dinero para que apoyará al priista Nacho Peralta, siendo convencida, lo hizo, ganaron, fue secretaría de Sedescol, fue funcionaria de un gobierno priista, en donde después de un año renuncia, precisamente con miras de brincar a MORENA, en donde ya está bien metida.

El otro integrante de la mafia del poder, ya todos lo conocemos, Joel Padilla Peña, es dueño de la franquicia del PT, que aparte tiene el manejo total de los recursos de los centros educativos, es el fundador de la estrategia de envejecer facturas para no pagarlas, y las nuevas hacerlas viejas, de esa forma, aparte de quedarse con el presupuesto para educación, se queda con el presupuesto del partido.

Joel Padilla se ha sabido vender al mejor postor, gracias al PRI retomó oxígeno, ya nadie daba un peso por él, pero fue en la pasada elección que el priista Nacho Peralta andaba desesperado pactando hasta con el diablo con tal de ganar, le compró la franquicia y éste se supo vender, unos dicen (y otros también) que dentro de las negociaciones era entregarle millonarios recursos para sus centros educativos, al grado que hoy recibe más que el mismo Tec de Colima. Joel Padilla nuevamente salió ganando, pues sólo le aportó 5 mil votos en todo el estado, eso es lo que vale el PT, las cifras no mienten, ahí están en el archivo del IEE, eso es lo que vale Joel Padilla.

El problema aquí es ambos se quieren colar al senado, Indira posiblemente se lo gane en las urnas, mientras que el segundo, como siempre, pretende ir en la formula, aquí la que se va a desgastar las zapatillas será Indira recorriendo todo el estado en busca del voto, mientras que el segundo como siempre, perdiendo gana. Si los colimenses están hartos de que jueguen y ofendan su inteligencia evítenlo, si no, no se quejen. Una cosa es López Obrador y otra los que buscan la oportunidad de seguir mamando a través de él. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

(Lupazos Políticos y otros temas)

***LUPAZO I: Un grupo de ciudadanos de Armería según molestos, están convocando para una manifestación pacífica este domingo 3 de diciembre, en donde tomarán la caseta de cobro de Cuyutlán y dejarán libre el acceso a los automovilistas.

Después de que no pasara nada jurídicamente hablando, en el caso de Arnoldo Vizcaíno cuando se manifestó en contra de los Gasolinazos y cerró los accesos de la Administración Portuaria Integral o del Puerto Interior, y no dejó ni entrar ni salir transporte de carga por varias horas, ya todo puede pasar y no pasa nada legalmente. Gracias a la valentía de Arnoldo, demostró que todo ciudadano se puede manifestar libre y pacíficamente y la constitución te respalda. Ojalá el llamado de estos ciudadanos armeritenses haga eco y tengan éxito. Es cuanto

***LUPAZO II: En una visita realizada a la boca de Pascuales, prestadores de servicio del lugar solicitaron el apoyo de las autoridades tanto estatales como municipales, específicamente de Turismo y Servicios Públicos, para que sean dotados de botes para la basura.

El lugar es visitado por muchas familias, lamentablemente no hay botes para que depositen la basura y dejen limpio el área. Sería bueno que ambas dependencias sus titulares dejen un rato el face y sus oficinas y se echen una vuelta al lugar de los hechos y constatar dicha solicitud, pero sobre todo dar respuesta.

LUPAZO III: Vecinos de la colonia El Cortijo en Villa de Álvarez (de donde también soy vecino) hacen un llamado a la alcaldesa Yulenny Cortés para que repare las lámparas que tienen días fundidas. La colonia está en total oscuridad, por las noches se ha convertido en un riesgo de que los maleantes hagan de las suyas (ya se han registrado actos vandálicos por esa causa que no ha pasado a mayores). Ojalá y de respuesta y solución a dicha petición.

MEGALUPAZO: En la participación que dio esta mañana en las mesas de diálogo que se están dando en el Congreso del Estado, el líder de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, le dio una cátedra a los legisladores, y les pidió exhortar al gobernador del estado aproveche la excelente relación que presume tener con el hoy precandidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade, para que lo apoye y le preste recursos para pagar los compromisos que tiene con la clase trabajadora, antes que modificar la ley de pensiones que el gobierno pretende hacer.

“Son 800 millones de pesos a pensiones que los trabajadores ya pagamos y que nos lo debe el gobierno estatal”. “es el momento oportuno porque sabemos quién era el secretario de Hacienda, que es amigo del gobernador”. Como siempre, Martín Flores sabe y conoce muy bien el tema. Por cierto no han de tardar los nachocolumnistas@gmail.com en atacarlo.