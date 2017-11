DESVIRTUADAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

La Manera de Opinar de…

José Gilberto Ibáñez Anguiano

De acuerdo a lo declarado por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, en reciente entrevista en La Mejor FM Noticias con Max Cortés, las “Candidaturas Independientes” están totalmente desvirtuadas, son una vil falacia y notoria simulación, un Candidato Independiente proviene la cultura del pueblo, del trabajo y del sacrificio, con principios y valores bien cimentados, con iniciativas, proyectos y propuestas para hacer algo fructífero por su país y no, para ocultar su frustración y que se cumplan sus caprichos a como dé lugar.

Añadió que es una vil desfachatez que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, actual gobernador de Nuevo León, con militancia de poco más de 30 años en el PRI, se auto nombre Candidato Independiente a la presidencia de la república; su único propósito es seguir siendo tapete del partido tricolor, no se puedo confiar en alguien que obedece tan sólo a intereses mezquinos y que sigue con la bandera del protagonismo y el oportunismo, que su aceptación e imagen, está cada vez más deteriorada.

Y peor aún, Margarita Zavala de Calderón, quien por muchos pero muchos años, le juró lealtad al PAN y ahora que no ve ninguna posibilidad de ser la Candidata a Presidenta de México, opta por emprender la retirada, eso deja en claro que tan sólo utilizan al instituto político blanquiazul y no son políticos de convicciones; que rápido se le olvidó a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que gracias al PAN, fue Diputado Local, Diputado Federal, Secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox Quesada y por supuesto, presidente de la república.

Con lo declarado por el político originario del municipio chiguilinero por excelencia; Coquimatlán, Colima, quien cito estos dos claros ejemplos, no dude que haya más “Broncos” y más “Margaritas” en la víspera del proceso electoral de 2018 que ya se avecina; muy pronto se olvidarán que le juraron amor eterno al PRI, PAN, Verde Ecologista, PT, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Encuentro Social y buscarán la tan ya deteriorada figura de “Candidatos Independientes” y para ya van que vuelan varios que ya están viendo que no les tocará tajada del pastel.

Qué razón tiene Jorge Luis Preciado Rodríguez al decir que las “Candidaturas Independientes” están desvirtuadas, se espera que esos que se van a ir por la vía Independiente sean provenientes de algún barrio, colonia o comunidad y no anden con sus disparates como Gabriel Salgado Aguilar quien en su momento, contendió por el PAN para buscar la gubernatura de Colima sin embargo, no logró su objetivo tras perder la elección con la extinta gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León en el año de 1979.

En 1985 compitió de nueva cuenta en representación del PAN, siendo derrotado en esta ocasión por Elías Zamora Verduzco del PRI. Fue diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Colima, presidente del PAN en Colima, diputado federal en 1982; presidente del PAN en Tecomán; delegado de este mismo partido en Manzanillo en 2003 y consejero estatal y nacional.

En 1988, Salgado renunció por primera vez al PAN para ser candidato del Partido Demócrata Mexicano. Luego de perder la dirigencia estatal ante Fernando Antero Valle, el 20 de diciembre de 2007 presentó su renuncia al PAN, incorporándose a la organización Formación y Cambio Ciudadano, mismo que dejó temporalmente para ser postulado como candidato del Partido Convergencia actualmente Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Colima, que nuevamente volvió a perder con Mario Anguiano Moreno.

Sin duda, lo de Gabriel Salgado Aguilar, es un claro ejemplo de otra “Candidatura Independiente” desvirtuada, ahora quiere ser “Candidato Independiente” a la presidencia de la república y dice que tiene la capacidad para vencer a Andrés Manuel López Obrador y a quien le pongan en el Frente Ciudadano y en el PRI; neta, si no la sabe controlar pues tan fácil y sencillo pues no la fume.

Mientras son peras o son manzanas, estos que se dicen ser “Candidatos Independientes”, los dirigentes nacionales del PRI y el PAN ya les aplicaron por sus aceleres, caprichos e infames actitudes la canción de “La Pau”, Paulina Rubio y Los Tigres del Norte, “Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor, pero tú que me has dado, golpes en el corazón”. ¡Pásela bien!.