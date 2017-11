Instituto de la mujer en Tecomán celebra Día Internacional para la Eliminación de la Violencia

Tecomán.- En el marco de la celebración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, el Instituto Tecomense de la Mujer anunció que se realizarán una serie de actividades previas al evento.

Lo anterior fue dado a conocer la titular de la dependencia, Ana Arcelia Martínez Ponce, quien comentó que se tienen contempladas varias charlas preventivas en escuelas, comunidades y sociedad en general, terminando el día 25 con la mega marcha en contra de la violencia.

“Tenemos mucho trabajo, ya iniciamos en la escuela Justo Sierra y en la secundaria Lázaro Cárdenas del Río T.V. dando charlas preventivas, donde abordaremos el tema de la violencia familiar y agresión en el noviazgo”.

También tenemos contemplado dar una plática con los habitantes de la comunidad de Caleras, donde también “se abordarán temas de prevención con el fin de erradicar la violencia en las familias tecomenses y concientizar de que si hay personas que sufren de este tema, se acerquen al instituto donde brindaremos todo el apoyo necesario”.

Martínez Ponce indicó que hoy se realizará una mega marcha a partir de las 6:00 de la tarde que saldrá del triangulito y terminará en el jardín principal de la cabecera municipal con una actividad recreativa física.

Comentó que en lo que corresponde al sábado 25 que se celebra el Día Internacional de la Eliminación al Maltrato a la Mujer y las Niñas, realizarán una serie de actividades para hacer conciencia sobre este tema.

“Estaremos de 9:00 a 11:00 am y por la tarde de 5:00 a 7:00 pm con pega de calcas, pinta de carros, muestra de carteles de la no violencia, donde contaremos con el apoyo de los chicos de la facultad de contabilidad que se van a sumar a esta noble causa con el objetivo de hacer un lazo fuerte de la no violencia”.

Por último, la funcionaria hizo una invitación a toda la ciudadanía para que se sume a la participación de estos eventos, ya que el objetivo principal es concientizar a la ciudadanía de que se puede erradicar y vivir sin violencia.

“Mujeres, vamos a luchar por la no violencia, vamos a luchar por nuestros derechos y vamos a luchar por erradicar la violencia en Tecomán, porque sabemos que el municipio lo necesita” concluyó.