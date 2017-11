LA REVOLUCION, EL AYER Y EL HOY.

VIVENCIAS

“perdono al que roba y al que mata, Pero al Que traiciona, nunca”.. Emiliano Zapata

*Carlos Alberto Olvera Sánchez.

La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero para derrocar al presidente Porfirio Díaz.

A 117 años de ese movimiento es poco o nulo, el avance que como pueblo hemos logrado, con mucho que contar y por otro tanto que dudar, es necesario hacer una análisis comparativo del ayer y hoy del mismo, enunciado las mismas, de este acontecimiento político y social más importante de Mexico del siglo XX entremos en materia:

Estas son algunas de las causas que dieron origen a la revolución Mexicana: injusta distribución de la riqueza y tierra, si bien es cierto que las condiciones sociales de aquel entonces eran distintas, la realidad en este rubro es de que actualmente la riqueza de nuestro país se concentra en unas cuantas manos, de políticos/ empresarios, que son dueños de los bienes y servicios que consumimos los mexicanos, en cuanto el reparto de tierras, es imposible hacerse de las mismas, con un trabajo honrado, con la desaparición de los latifundios y el ejido, hoy la clase poderosa se basa en prestanombres para poner gozar de grandes extensiones de tierra, lo que nos indica es que la simulación se vale – con la ayuda de nuestros “ representantes populares” .

Explotación de los trabajadores, quien no conoce a un “esclavo moderno”, si a esos a los cuales la clase patronal le niega hasta enfermarse, no conforme con ello negarle el derecho a la salud, consignado en la declaración universal de los derechos humanos y de paso en nuestra carta magna, conozco gente trabajadora que trabaja hasta 12 horas sin pago de horas extras, con renovación de contratos cada seis meses, con cambio de razón social para no pagar prestación a que por ley se tienen derecho- aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, descanso obligatorio una vez por semana- triste realidad.

Aunado al término inglés, pero ya naturalizado y permanentemente puesto en práctica por las transnacionales el “afamado “ outsourcing con la complacencia de las autoridades del trabajo, que no es mas que una subcontratación que lesiona los derechos de la clase obrera.

Corrupción política administrativa, para nadie es desconocido este tópico, del cual hay infinidad de textos, -libros. Artículos periodísticos, ensayos- que se ocupan de ese flagelo que nos ha impedido avanzar como nación, con representantes populares y autoridades infestados de una dosis de ese virus letal, que corrompe a quienes tienes una pizca de poder, avances entre el ayer y hoy ninguno, esta por demás abundar.

Negación de la democracia, la competencia desleal, no solo se da en los ámbitos económicos, el político es factor fundamental en nuestra “ democracia moderna” en el cual los recursos económicos para las campañas electorales, no se dan en igualdad de proporciones- desde este momento estamos hablado de una democracia imperfecta, o con candidatos enviados a competir por otras siglas pero respondiendo a la clase política gobernante es decir a los poderosos del sector político o económico, que prestos a dar la espalda al pueblo compiten por respaldad medidas impopulares, muchos “independientes” encuadran en este supuesto, el sufragio efectivo no reelección, es solo una frase trillada de quien ostenta el poder, los nexos de familiares o amigos del circulo de los mandamás, está vigente solo basta mirar un poco hacia atrás, o hacer uso del retrovisor histórico, para darnos cuentas que el poder se comparte de generación en generación, prevaleciendo las familias que hace cien años eran caciques hoy siguen mas vigentes que nunca.

Con este panorama poco alentador , llegamos a 117 años, en la cual es más marcada la diferencia de clases, entre quien lo tiene todo y quienes no tenemos nada, bueno sí, buenas costumbres, valores y educación que nos defiende de los poderosos, hagamos de nuestro valor civil , la flama de la esperanza, por el bien de todos.

A MANERA DE COMENTARIO..

* Quien brinda buen trato y atención en secretaria de educación es el profesor Antonio Ibarra, director de educación básica, hombre bien intencionado, que en sus actos escucha, atiende y resuelve, a los trabajadores que le plantean su problemática e inquietudes, bien por funcionarios de esas características, que está presto a responder a los reclamos que los tiempos actuales demandan.

*el alza de los combustibles, nadie lo detiene, ningún representante popular quiere agarrar la “papa” caliente” o agagrrar “ el toro por los cuernos” como coloquialmente se dice, esperemos el panorama sea alentador, porque ya subió el transporte público, el gas y se avizora el aumento a la tortilla.

* El alcalde de la capital Héctor Insua, trabaja de manera permanente, en brindar mejores servicios a los capitalinos, le apuesta al trabajo “ mata grilla” para bien o para mal al alcalde, se le menciona, señal que va caminando.

