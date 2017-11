REGIDURIAS DESPERDICIADAS

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Los cabildos pasados y actuales han estado conformados lamentablemente por personas levanta dedos, que en nada le aportan positivamente al estado o municipio, se han vuelto una carga para las finanzas públicas porque se han aprobado altos sueldos sin desquitarlo.

El problema en sí es que, en el momento de las designaciones, estas alimañas se logran colar como parte de las negociaciones que se dan entre partidos y candidatos, conforman el cabildo en su mayoría con personajes de esa calaña, que no representan un problema, pero si un gasto innecesario que el pueblo como siempre tiene que pagarles.

Si le damos una mirada al cabildo de Colima por ejemplo, la mayoría de los munícipes que se supone están para aportar experiencia y conocimiento al proyecto municipal en pro del desarrollo económico y social, en su mayoría son jóvenes inexpertos, que insisto, se lograron colar sin tener ningún mérito.

Está ocupando un espacio que no se merece por ejemplo una mujer de nombre Lucero Reynoso, que sólo porque fue asistente de Fernando Antero cuando éste era diputado local, ya nomas por eso la acomodaron en el cabildo y hoy es regidora de Colima ¡!imagínense el nivel y calidad de regidora que tienen los capitalinos!

Desde luego que, así como ella, hay muchos más, por ejemplo, en Tecomán ocupa también un espacio una mujer que con trabajos sabe leer y escribir, de nombre Paty García Camacho, que llegó a ese lugar porque trabajó -de gestora- con Chavita Fuentes cuando éste era alcalde de Coquimatlán, es otro espacio desperdiciado, que, desde luego, en cuanto concluyan su periodo no las volveremos a ver en la función pública, no dejaron buen sabor de boca; sería el colmo que quieran seguir mamando, las sobrevaloraron, pues con una subdirección se les daba por bien pagados sus servicios, no valían más.

Y así como ellas, hay regidores y regidoras en los diez cabildos que conforman el estado, aunque también están aquellos que perdieron ganaron, que fueron candidatas y candidatos a la alcaldía, la gente votó por ellos, aunque no se les dio el voto para alcaldes, pero si para regidores, con el número de votos pudieron comprar su espacio en el cabildo, que al final eso era lo que realmente buscaban.

Sin excepción, todos los regidores cobran jugosos sueldos que ya desearía hasta el mejor médico o profesionista ganar, por lo tanto están obligados a servir a la sociedad, a atender en sus climatizados cubículos a todo tipo de personas que se acerquen a solicitar atención y apoyos, tienen partidas presupuestales directas e indirectas para ello, el problema es que la mayoría llegó para salir de sus problemas económicos, pagar deudas, etc, etc que ni siquiera acuden a sus cubículos, con trabajos le mal pagan un sueldo a un asistente para que ellos les hagan la chamba.

Como mucho descarado, sinvergüenza ha visto esto como un buen negocio y la oportunidad que esperaba para salir de sus problemas económicos, ya le andan echado el ojo acomodarse en el cabildo en el próximo periodo municipal, ir entre el paquete de negociaciones para las elecciones del 2018, y como supuestamente la vía más fácil es tener un padrino político, se andan arrimando a algún diputado local, federal y hasta el gobernador para ver si se les hace el milagro.

Por eso, para el siguiente proceso electoral sería importante que los partidos sobre todo el PAN no ande regalando candidaturas a diestra y siniestra, que les den esa oportunidad a gente valiosa, gente que no busque salir de sus problemas económicos, sino que le aporte al desarrollo del municipio y que dignifique el servicio público y político, la cual se encuentra ya muy desprestigiado, precisamente por ese tipo de personajes que actualmente nos representan.

Ya es tiempo de que empecemos por los cabildos, que se integre por personas preparadas, porque no es posible que nos represente gente inculta, analfabeta, levanta dedos. NO es posible que la gente verdaderamente preparada, valiosa, con principios y que pueden hacer mucho por nuestros municipios estén representados por esos tarugos desde los cabildos. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

(Lupazos políticos y otros temas)

***LUPAZO I: El pasado lunes, después de realizarse el pasado desfile Revolucionario, se llevó a cabo una comilona en conocido rancho de Tecomán, la cual fue abierta para todo público- ¡ya se imaginarán la abundancia de comida y bebidas que se ofrecieron sin escatimar recursos! -.

El motivo fue para ofrecerle dicho convivio al aspirante Julio Anguiano Urbina. Ya entrados en ambiente, brindando por el futuro de Anguiano, se escucharon varias veces de gente representativa, decir, “Mira Julio Anguiano, tú dices que quieres ser diputado local, pero viéndolo bien, no te queremos como diputado, te queremos como candidato a presidente municipal, estás trabajando fuertemente y tienes el respaldo de toda esta gente”, brindemos por ese futuro comprometedor que tienes para el 2018”, y rápidamente se escucharon en unísono los aplausos de todos los asistentes.

***LUPAZO II: En otro rancho limonero, pero allá por el rumbo de el Crucero de la Virgencita, o a Cerrito de Aguilar, salieron otras voces con personajes que se reunieron en lo privado a platicar y planear lo que se viene en el 2018. De lo que salió de ahí es una posible fórmula panista al senado de la república, la cual estaría entre el alcalde de Tecomán Lupillo García Negrete (Distrito II) y el diputado local Riult Rivera (Distrito I).

– La pregunta del millón: ¿y ¿por qué ellos?, fácil, Lupillo en las pasadas elecciones arrasó en las urnas, vende, es popular en el distrito I y arrasaría votos al que vaya a salir candidato a la presidencia de la república,

Mientras que el más popular por el distrito I, es el diputado Riult Rivera, también le aportaría un gran número importante de votos al candidato presidencial, además ya trae un importante trabajo político, esto le ha permitido moverse no sólo en el distrito I, si no en todo el estado. Si ambos salen de sus distritos para buscar el voto, ya son conocidos, ganadores, populares y con su imagen venden. Ah, pero también de no ser así también salió un plan B, en pocas palabras, ambos tienen la posibilidad de ser senadores por esa y muchas razones que con el tiempo irán cuajándose. Al tiempo.

***LUPAZO III: Quienes pensaron que el empresario Efraín Gudiño Infante se había auto descartado para los próximos comicios electorales, se equivocaron. Se integró a los trabajos del PRI; apareció vivito y coleando en la toma de protesta de Armando Reyna Magaña como delegado de la CNOP municipal en Tecomán.

No sólo apareció en calidad de invitado, si no que forma parte de la CNOP y ya anda en el municipio respaldando las acciones cenopistas, ha estado presente en los eventos que se han llevado a cabo después de la toma de protesta.

Obviamente a varios no les pareció que Efraín Gudiño haya aparecido y formando parte del sector cenopista, pues están nerviosos que en una de esas se brinque a una candidatura, obviamente si se brinca desde luego que ira bien respaldado por el o los de arriba. Es cuanto.

MEGALUPAZO: Ya nada de qué preocuparse, la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana entregó el galardón a la trayectoria 2017 al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.

Pondré un fragmento del boletín de lo que dijo Soraya Perez Munguía, presidenta de la Federación “Es un economista joven, con una trayectoria excelente, en crecimiento en el sector público. Él ha tenido cargos como alcalde y ahora como gobernador, lo cual lo hace un perfil político pero técnico, de esos que nos gusta a los economistas tener; y realmente fue una votación unánime, a veces tenemos algún problema con los galardonados, pero la de Ignacio Peralta fue unánime en el Consejo Nacional Directivo de la Federación y esa es principalmente la razón”.

Posiblemente esta dama no ha venido a Colima o no lee noticias, como sea, Nacho en busca de legitimidad, credibilidad y pureza, con tal de eso, es capaz de comprar premios y reconocimientos “patito” al costo que sea. Es cuanto.