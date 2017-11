LA DOLENCIAS DEL SECTOR SALUD

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Primero fue el personal médico y de enfermería del Hospital Regional Universitario quien lanzó angustioso llamado de auxilio por la grave carencia de los insumos que necesita para atender a sus pacientes, como uniformes quirúrgicos, gasas, algodón, vendas, guantes y cepillos quirúrgicos, tela adhesiva, venoclisis, solución Hartman, Micropore, agua fisiológica, medicamentos, etc.

En medio de la crisis que sufre el HSU ya nadie se acuerda de que el Secretario de la SS y BS, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, incumplió el compromiso que públicamente asumió de que el “Hospital Materno Infantil” iba a entrar en servicio a plenitud el pasado mes de agosto. Ya es noviembre y hasta ahora no levanta el vuelo.

En la Delegación Estatal del ISSSTE todavía esperan que inicie la contratación de 100 médicos especialistas y enfermeros “para brindar un mejor servicio a los derechohabientes a través de las unidades médicas y clínicas”, anunciada hace meses ya por el todavía encargado de la misma, Humberto Ramírez Cabral, igual que su hospital de 60 camas que prometió para Manzanillo.

Ahora han sido los trabajadores de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) quienes le protestaron al Delegado Estatal en Colima, Sergio Pérez Aguilera, por la falta de insumos, equipamiento y personal en el Hospital General de Zona número 1 del municipio de Villa de Álvarez, mismo que entró en operación hace un año con todas las fanfarrias de rigor como uno “modelo a nivel nacional”, pero para el dirigente sindical Rafael Ruvalcaba Aceves, “desde la apertura del hospital el sindicato advirtió la existencia de fallas estructurales que provocan filtraciones de agua de lluvia en algunas áreas del edificio, así como una serie de deficiencias que hasta la fecha no han sido atendidas por las autoridades delegacionales del organismo”.

“Ya estuvo bueno —denuncia Ruvalcaba Aceves— de que estén responsabilizando a los trabajadores de la falta de insumos; la carencia es culpa de los directivos, no del personal operativo; a estas alturas la delegación no ha hecho nada absolutamente para resolver los problemas, sólo paliativos para quedar bien con los medios de comunicación; lástima de hospital que tenemos en Colima, lástima de directivos, porque esta denuncia la hemos venido haciendo desde hace un año”. Exactamente como lo hacen el Secretario de Salud y Bienestar del Gobierno del Estado y el encargado de la Delegación del ISSSTE Colima. ¿O no?

Sergio Pérez Aguilera

Para Ruvalcaba Aceves, los tiempos quirúrgicos se han venido desfasando porque se carece del personal que se requiere “para que este hospital funcione como lo que tanto se presumió: un hospital de primer mundo que nos vendieron a toda la sociedad de Colima, y resulta que a un año de distancia seguimos teniendo problemas con el suministro de materiales. El centro de lavado está completamente abandonado; les dio más por andar rentando ropa hospitalaria a una empresa de Guadalajara y todos los pacientes y los trabajadores saben el problema que tienen adentro en relación con la ropa”.

Las percepciones de los trabajadores de la SS y BS del Gobierno del Estado y de las delegaciones estatales del ISSSTE y del IMSS apuntan en la misma dirección: El sector salud en Colima sufre grandes dolencias sin que autoridad alguna se decida de una buena vez a curarlas en serio y a fondo. Aunados a ellas, el maltrato laboral y la discrecionalidad en el teje y maneje administrativo son la constante en las tres dependencias cuyos titulares pasan la mayor parte del tiempo en CDMEX, igualito que José Ignacio.

EL ACABO

“Ya basta de actos de impunidad de parte de los directivos delegacionales, no vamos a permitir como dirigentes sindicales que se siga cometiendo este tipo de arbitrariedades; todas y cada una de las problemáticas que vive el hospital es por la ineficiencia de los directivos que tenemos aquí adentro y por la negligencia del delegado en el estado de Colima”: Rafael Ruvalcaba Aceves, Secretario General de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). ¿Lo están oyendo, inútiles?