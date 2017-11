Obtiene Paola Chávez Premio Estatal de la Juventud, por segunda ocasión

*A lo largo de su joven carrera, la atleta ha obtenido un total de 46 medallas, de las cuales 35 son de oro, cinco de plata y seis de bronce.

Contenta por recibir el Premio Estatal del Deporte 2017 por segunda vez, Carmen Paola Chávez García manifestó su agradecimiento a todos los que han estado con ella durante su trayectoria como nadadora y competidora de Paralimpiada Nacional, en donde ha logrado reunir 46 medallas en total, de las cuales 35 son de oro, cinco de plata y seis de bronce.

“Es la segunda vez que recibo el Premio Estatal del Deporte y me siento muy emocionada (lo ganó también en 2013, por sus logros en el Para-panamericano de Argentina, donde conquistó cinco de oro y una de bronce)”, dijo la estudiante de tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.

Paola o Chiquipao, como es llamada cariñosamente, mencionó que no esperaba ser ganadora del Premio este 2017, pero que se siente orgullosa de saber que todo su esfuerzo valió la pena: “Este año ha sido muy bueno deportivamente, pues logré cumplir con mi objetivo principal, que fue ganar en todas las pruebas de la Paralimpiada Nacional Colima 2017, consiguiendo seis medallas de oro en la alberca Olímpica de la UdeC”.

Al respecto, la atleta añadió que “lo mejor de esta experiencia fue que mi familia y mis amigos estuvieron presentes y me acompañaron a disfrutar de esta grata experiencia en casa, en nuestra Universidad de Colima”.

A quienes están iniciando en el deporte, principalmente a los niños y jóvenes, les dijo que no abandonen sus sueños: “Comencé en la Natación por indicaciones médicas, como medio de rehabilitación, pero poco a poco me fui involucrando en lo deportivo, y fue cuando me di cuenta de que podía ganar, volar y asistir a eventos nacionales, donde lo mejor que llevas es la actitud para lograr la victoria. Soy muy feliz porque, además, se vive con motivación cuando sabes que paso a paso logras tus metas personales”.

En cuanto al respaldo que ha recibido por parte de sus maestros y compañeros de escuela, dijo sentirse agradecida por contar con ellos: “El estudio es el que me da todo, pero el deporte es mi pasión; entonces, tengo que combinar los dos y echarle el doble de ganas a todo lo que tengo que hacer, para que me salga bien”, comentó.

En torno a sus objetivos personales, dijo que espera ser llamada a la selección nacional, pues seguirá trabajando sin parar, ya que ha sido invitada a concentraciones para tener más posibilidades de estar en los Juegos Para-panamericanos que se celebrarán en Lima, Perú, en 2019, “¿y por qué no aspirar a los Paralímpicos de Tokio 2020?”.

Agradeció y dedicó este nuevo triunfo (Premio Estatal del Deporte 2017) a su familia y sus entrenadores, Manuel González y Alberto Ayala Rojas, por ser quienes la han apoyado para lograr sus objetivos. “Sin su entrega y ayuda no podría haber logrado mis metas. Me siento feliz y seguiré trabajando, pues tengo aún muchas cosas por hacer, como terminar mi carrera y seguir intentando los mejores tiempos para poner en alto el nombre de nuestro estado”.

Finalmente, dijo que “todo se puede lograr con esfuerzo y muchas ganas, pues de tanto insistir logramos superarnos a nosotros mismos”.