FIESTA BURLESCA

PERFILES POLÍTICOS

Por Luis Antonio Barbosa Zamora (Periodista Independiente)

La ciudadanía Manzanillenses están pasando por una psicosis traumática de tipo secundario, situación que se ha venido agravando por muchos factores que han influido en la inestabilidad social ocasionada principalmente por los tres niveles de gobierno.

La falta de liderazgo de la primera autoridad municipal han hecho que Manzanillo esté convertido en un polvorín en manos del crimen organizado, los encargados de meter el orden y de aplicar la ley llámese fuerzas federales, estatales y municipales y la procuración general de justicia (el ejército, la marina, policía ministerial) están completamente desconcertados, la planeación en los operativos para atrapar infraganti a los malhechores, no han dado el resultado que los porteños esperaban, los robos a casa habitación, automóviles y transeúntes, los homicidios dolosos y los feminicidios se han maximizado en grandes porcentajes comparados a lo ocurrido en el 2016.

Prueba de ello es que en el tercer y parte del cuarto trimestre (enero/septiembre y octubre/noviembre) del 2017 van más de 300 homicidios clasificados entre dolosos y culposos, la morgue de PGJ se encuentra al tope de cadáveres, muchos de ellos postrados en el vil y canalla suelo en espera de que algún familiar vaya a identificarlos, la burocracia gubernamental ha jugado un papel importante agudizando y torturando psicológicamente a los padres de familia al pedirles un sinfín de requisitos y trabas puestas por las autoridades gubernamentales para la entrega de su ser querido, quejas van quejas vienen, lo cierto es que los empleados de la PGJ y la ciudadanía que recurren a los servicios del ministerio público ya antepusieron una queja ante los derechos humanos y la Secretaria de Salud por la pestilencia ocasionada por la putrefacción de los seres humanos que pasaron a “mejor vida”.

Manzanillo está de luto permanente mientras no pare esta masacre despiadada de los involucrados en asuntos de carácter ilícito, las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad se lavan las manos aventándose la bolita uno a otro.

Por el momento Manzanillo sigue etiquetado a nivel nacional e internacional como un puerto inseguro y problemático “NO apto para viajar a la esmeralda del pacifico“.

Sin embargo vale la pena mencionar que para el festejo de las cuarentas primaveras de la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos los delegados de las colonias, comunidades ejidales, líderes barrios, sindico, regidores, funcionarios y uno que otro colero tuvieron que romper la alcancía del cochinito para festejarla al estilo de los “XV años de Rubí” en un lugar exclusivo para más de dos mil invitados, el (casino de la feria de Manzanillo); si allí donde se lleva a cabo miércoles ciudadano, un colero amargado y quejumbroso comentó que la fiesta tuvo tintes políticos, para empezar a la hora de hacer uso del micrófono la festejada emocionada por la algarabía de sus invitados vociferó “todos sois bienvenidos para la próxima campaña con rumbo al 2018, como pintáis las cosas parece que el partido del Niño Verde coqueteáis con vos”.

Lo que verdaderamente molestó a los porteños, no es tanto el agasajo o festejo de la edil porteña, sino la sátira con que se condujo el evento para hacer una comelitona en estos momentos difíciles por los que atraviesa las familias de Manzanillo, principalmente cuando está en el ojo del huracán el propio encargado del despacho en el palacio de gobierno del estado de Colima, pues algunos medios de comunicación a nivel nacional han catalogado al gobierno de Colima de José Ignacio Peralta Sánchez entre los tres peores Gobernadores de México después de (Tello gobernador de Zacatecas y Ordaz gobernador de Sinaloa) inclusive se comenta en la cúpula del PRI que el objetivo del presidente del partido tricolor es mandar a la banca a los tres gobernadores, por falta de capacidad para descifrar los códigos de comportamiento y buen gobierno, claro esto posiblemente sucedería después de los resultados que arrojen para los priistas las elecciones del 2018.

PERFILAZOS

* la ciudadanía porteña se pregunta qué fin tuvo la manifestación desorganizada por los comerciantes del centro histórico acompañados por líderes sociales, Asociación ciudadana Manzanillense (Aciman) y uno que otro político saltarín y colado los que supuestamente se postraron en las vías de Ferromex dizque para interrumpir el paso del potro de hierro hacia las dos principales arterias viales que conducen al centro de Manzanillo.

Algunos ciudadanos despistados desconocen aún los acuerdos pactados por ambas partes (Ferromex y los comerciantes del centro Histórico) se comenta que todo fue mamotreto orquestado por la delegación de la SCT y algunas autoridades entre ellas el diputado federal Virgilio Mendoza Amezcua y la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos que únicamente sirvió para medir las fuerzas vivas entre el pueblo y los tres niveles de gobierno, pero da la casualidad que el recurso económico destinado para el término de las obras del túnel ferroviario y la sarta de pendejadas mal hechas en el distribuidor vial de San Pedrito y las laterales hasta la fecha todavía destrozadas que conducen al boulevard Miguel de la Madrid; resulta que en menos que canta el gallo apareció depositado en la cuenta de la SCT.

También vale la pena señalar que Ferromex se dio el lujo de condicionar a las autoridades del Municipio para que el pueblo se sujete de plano a los días y horarios en que el convoy pasará por las vías férreas del centro de Manzanillo, no cabe la menor duda que los porteños afectados (comerciantes) siguen siendo burla de la empresa privada (Ferromex). Mientras la “Rubí” Manzanillense sigue enfrascada en la pachanga cumpleañera, supuestamente se dice (no me consta) que la fiestecita corrió a cargo de varios empresarios de la construcción será cierto?