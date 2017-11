COLIMA NO MERECE UN GOBIERNO MITÓMANO

PERFILES POLÍTICOS

Por Luis Antonio Barbosa Zamora

(Periodista Independiente)

Después de haber vivido los colimenses seis años de incertidumbre de la pasada administración gubernamental de Mario Anguiano Moreno, la sociedad fue testigo a través de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) el resultado que determinó el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) por irregularidades en el uso indebido y supuestamente no comprobable de las finanzas públicas del sexenio pasado de MAM.

En primera instancia señalan al ex mandatario estatal de quien se dice, sustrajo de las arcas la módica cantidad de 38.5 millones de pesos y 14 años inhabilitado para ejercer cualquier cargo público y trece funcionarios de primer nivel muy connotados y respetados, que colaboraron en la pasada administración Anguianista, ellos tendrán que regresar al erario público cerca de 170 millones de pesos, y además fueron penalizados con algunas sanciones simbólicas de inhabilitación a cualquier cargo público, todo por haber arañado poquito.

Dicen algunos politólogos colimenses que el dictamen emitido por la OSAFIG, y más tarde corroborado por el congreso del estado (LVIII legislatura) fue una reverenda jalada de pelos, comentan algunos grillos cafeteros expertos en política que estuvo de por medio una negociación tenebrosa orquestada en el palacio de gobierno, con el director y los actores principales de la película “la estafa del sexenio” MAM, los legisladores y el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, el resultado está a la vista del pueblo, ninguno de los catorce involucrados en la “estafa del sexenio” pisó la chirona.

Además comentan los cafeteros que saben de números y sacar cuentas que estas no cuadran ya que el faltante de las arcas del gobierno estatal asciende cerca de los 2 mil millones de pesos, entonces la pregunta es dónde quedaron los otros mil 800 millones de pesos? a qué paraíso fiscal fue a dar el “Tax Haven” negro?.

Lo cierto es que la herida (lesión económica) ocasionada por MAM al estado de Colima, no ha cicatrizado, continua abierta en el presente sexenio de Nachito, siguen apareciendo signos de infección mal olor financiero (pus) segregado por el tejido de corrupción, tráfico de influencias, chafarrinadas, privilegios, ausencias amorosas, asesinatos dolosos, un gobierno robotizado etc…

Los que tuvieron la oportunidad de ver y escuchar el mamotreto armado en la entrevista realizada por el grupo Milenio (06/11/17) por el periodista Fernando del Collado del programa (Tragaluz) nada menos que a José Ignacio Peralta Sánchez, todavía gobernador de Colima; comenta pópulos que fue un bosquejo amplio de lo está hecho políticamente JIPS, en la entrevista hubo preguntas armadas a modo y por supuesto capciosas con respuestas confundidas entre ellas.

Es cierto que Nacho Peralta es sincero y honesto? es verdad que en Colima no existe miedo por tanto homicidio doloso? Es cierto que Nacho y el PRI aplican la ideología y la doctrina que viene de la justicia social? Es cierto que su abuelo paterno o materno JIPS fue fundador del PNR hoy PRI? Nacho dijo que la seguridad de los colimenses está totalmente bajo su responsabilidad, entonces porque Nacho culpa a las fuerzas federales, estatales y municipales que no están haciendo bien su trabajo en la aplicación de la justicia? Nacho contestó que son 2 millones de contenedores (TEUS) que entran por el puerto de Manzanillo, lo que no dijo el señor gobernador es cuánto porcentaje económico deja la (SHCP) en participaciones federales para Colima, conocerá Nacho bien lo que pasa por los muelles de Manzanillo? por el traspaso de la carga general contenerizada de (importación, exportación y cabotaje) En pocas palabras usted saque su propias conclusiones si Nacho fue honesto y sincero en la entrevista.

La renuncia de Oscar Javier Hernández Rosas a la Secretaria de Educación no surtió efecto como algunos maestros (as) lo esperaban, el hecho de que el señor gobernador le haya cortado la cabeza al pulpo, tuvo que haber motivo y causa para el despido de OJHR de la S.E. como pintan las cosas en la cúpula del magisterio todo apunta a lo siguiente: en primera instancia la fiestecita exclusiva que armó el ex secretario de Educación sólo para sus cuates, la segunda dicen algunos mentores de la educación que al parecer el motivo de su salida también se debió a un lío de faldas entre OJHR y un ex líder del magisterio.

Éste ofendido por el gandalla de Hernández Rosas, el legislador federal se vio obligado a pedirle al señor gobernador JIPS la cabeza de OJHR(todo por pasarse de reata) y la tercera fue la comparecencia ante el congreso del estado de Colima del encargado del despacho de la Secretaria de Educación, Jaime Flores Merlo, quien tuvo los tanates suficientes para denunciar ante los legisladores del estado, que en la SE existe déficit económico por más mil 300 millones de pesos en la oficina de planeación y finanzas de la secretaria de Educación.

Por cierto se dice que viene arrastrando desde el sexenio anterior (MAM) y el actual de JIPS. Los maestros preguntan cuál fue la negociación entre el Gobernador JIPS y los líderes del Magisterio? Porque el SNTE no exigió lo acordado en pliego petitorio?, porque los líderes de la sección VI y 39 permiten que los tentáculos de OJHR sigan operando e informando satelitalmente de lo que acontece en los pasillos, recovecos y cubículos de la Secretaria de educación?

La denuncia hecha por el maestro y diputado federal Javier Pinto con respecto a los tres maestros que se beneficiaron con plaza federal sin hacer examen de oposición, tendrá efecto se buscara al culpable quien otorgo este beneficio?

¿Seguirá rondando la sombra de José Manuel Romero Coello por los pasillos de la SE.?