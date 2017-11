Piden a Yuleny entregue de calidad la obra de la Av. Benito Juárez

*Se espera que la obra de la Avenida Benito Juárez no sufra deterioro; no se debe tolerar que autoridades evadan su responsabilidad: Alfredo Valencia

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Villa de Álvarez, Col.- Se espera que la obra de instalación de concreto hidráulico en la Avenida Benito Juárez, sea de calidad, cumpla con las expectativas y en caso de que sufra algún deterioro, asuma cada quien la responsabilidad que le corresponde pero sobre todo, que transparenten que empresa es la que está cristalizando el proyecto.

En esos términos se expresó José Alfredo Valencia Polanco, representante de la Asociación Civil Sumando por Colima quien agregó que recientemente, acudió para percatarse que tipo de materiales están utilizando, de qué forma están construyendo y checar que la obra se esté ejecutando en tiempo y forma.

Indicó que los villalvarenses, requieren de autoridades municipales comprometidas con su trabajo, con la honestidad y la transparencia, “no vamos a permitir que la alcaldesa Yuleny Cortés León se zafe de la bronca como lo hizo en la obra de remodelación de la Avenida Ayuntamiento y la exhortamos a que diga que compañía constructora está ejecutando la obra, esperemos que no esté incurriendo en tráfico de influencias”, precisó.

Aseveró que es esencial que los integrantes del cabildo, no aprueben obras por aprobar, que dejen a un lado los consensos y cabildeo y piensen aunque sea por un momento, los agravios que pueden generar las obras de pésima calidad, se deben reflejar los recursos que aportan los villalvarenses a la comuna mediante el pago de sus impuestos con buenas acciones.

“Ojalá que no vuevlan a hacer cuachalotadas y que se pongan a trabajar como es debido, no se debe permitir que se hagan parchaduras en la Avenida Ayuntamiento, se debe hacer una vialidad como se debe, que generen beneficios y no perjuicios”, precisó.

Finalmente, Alfredo Valencia señaló que no se quiere estar haciendo constantes señalamientos a la autoridad municipal, simple y sencillamente, se le exhorta a que trabaje como es debido y haga obras de calidad y que no evadan su responsabilidad cuando las obras que ejecutaron, son vil fiasco como recientemente se hizo con la obra de la Avenida Ayuntamiento.