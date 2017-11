Piden freno al acoso de mujeres y feminicidios

*Penoso que vaya en aumento cifra de asesinatos de mujeres: Rosa Evelia Villaruel

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Colima, Col.- Actualmente, las mujeres enfrentan una situación terrible, ya que sufren con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia e inclusive, ya se han registrado una cantidad significativa de femenicidios, expresó Rosa Evelia Villaruel Figueroa, Vicepresidenta del Colectivo Las Rosas Rojas Asociación Civil.

Asimismo, manifestó que esta situación ha llegado a límites de extrema gravedad, “por eso debe añadirse que no habido una respuesta satisfactoria de parte de las autoridades por lo que ya debe hacerse algo a la brevedad posible, para evitar que el problema sea más agudo”, enfatizó.

Del mismo modo, dijo que es penoso que en la calle el acosen, las hostiguen y sus parejas, las obliguen a tener sexo cuando ellas no lo desean y les den un mal trato por no acceder, “esta situación ya no se debe permitir, se debe hacer algo para evitar este tipo de actos bochornosos”, puntualizó.

Expuso que los Derechos Sexuales Reproductivos de las Mujeres no están garantizados por parte del Estado, toda vez que las campañas están dirigidas a cierto segmento de la población y solamente se tratan de mensajes que advierten sobre infecciones o embarazos pero carecen de información y orientación a cómo pueden vivir la sexualidad de manera plena.

Finalmente, Rosa Evelia Villaruel señaló que es esencial que sociedad y los tres órdenes de gobiernos, hagan un frente común para erradicar la situación compleja que actualmente viven las mujeres, quienes tienen el temor de ser violentadas e inclusive hasta asesinadas, “ya no debemos tolerar más que aumente este tipo de casos”, concluyó.