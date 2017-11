(No tan) Independientes

Observador Político

Belisario Romero

Las condiciones políticas actuales mandan una señal de lo que se avecina en el próximo proceso electoral, las cuales vienen más caras y complicadas; esto debido a que se ha perdido la esencia político -electoral y los ciudadanos creen menos en los partidos y en sus políticos.

Ante ese escenario que algunos oportunistas políticos han utilizado muy bien, se están encargando de promover su nombre y apellido, sin la necesidad de un partido político, que, según ellos, lo hacen por la vía independiente, pero que estuvieron en un partido o apoyaron a cierto candidato y no se les puede borrar de la frente esa marca partidista.

Los que hasta el momento se han manifestado como “independientes” tratan de ganar adeptos y pretenden jugársela con simpatizantes de otras fuerzas políticas, sobre todo con aquellos que de alguna forma estén molestos con su partido y que puede ser el momento de jalárselos a su proyecto. Si así sucediera está bien, porque todos tienen derecho de hacer su luchita.

Pero hay otros que pueden estar haciéndole al cuento para que al final se venda al mejor postor, su participación como Independiente, podría estar manejado por intereses de grupos políticos con la intención de reventar esa posibilidad y que los votos que éstos puedan lograr, mejor se vayan a los candidatos que surjan de los partidos tradicionales, en ese caso, dependiendo cuál partido trague más pinole, o tenga la mejor estrategia, en pocas palabras podrían estar preparándole el escenario a cierto proyecto político.

En el caso de Fuerza Ciudadana que le levantaron la mano, se sentaron, apoyaron y votaron por Nacho Peralta, ahora pretenden conformar su estructura con gente identificada más con el tricolor, con personajes de alguna forma molestos con dicho partido porque nunca fueron tomados en cuenta o simplemente porque quieren buscar una oportunidad en el tan anhelado espacio de cabildo, porque ya vieron que es una buena forma de hacerse de dinero en tan poco tiempo.

Es decir, a estos aventureros no se les cree ese cuento de ser diferentes, de no ser parte de lo mismo, cometieron el error en las pasadas elecciones de ser nalgas prontas, de votar, presumir y gritar de que Nachito les cambiaría hasta la vida, no sólo vivirían felices y seguros, si no que hasta millonarios, y por si fuera poco hasta inmortales, a ese grado de ridiculez llegaron estos amigos que hoy en día según quieren demostrar que pueden solos.

Sin embargo, como les mencionaba al principio, si los verdaderos independientes logran tomar fuerza y convencer al electorado, quien empieza a ganar directamente es el ciudadano, porque entonces los candidatos que surjan de los partidos tradicionales tendrán que meterle más recursos, cumplir compromisos de campaña y obviamente anteponer el interés del ciudadano antes que el del partido.

En síntesis, todos, sin excepción, las elecciones las tendrán complicadas porque pese a que haya nuevos votantes, a que haya más jóvenes que llegaron a su mayoría de edad y votarán por primera vez, no podrán derrotar al abstencionismo y se disputarán en las urnas el mismo botín electoral, es decir, los que participarán sólo para llegar como regidores, la van a tener esta vez muy complicada porque habrá muchos tiradores para el mismo cargo.

BAJO LA LUPA

(Lupazos políticos y otros temas)

***LUPAZO 1: Como les decía en mi cuenta de Facebook, que era lamentable el grado de inseguridad que ya se llegó en Colima, esto en relación a los moto aficionados que fueron baleados en la ruta del Cuyutlanazo. Les dije que lamentablemente así está la realidad, estos clubes votaron por este gobierno asesino. Nacho ya sabía los antecedentes de la situación en Colima, fue parte de los gobiernos anteriores, aceptó ser gobernador porque era obvio que conocía la realidad, incluso, gracias a esas desgracias, al derramamiento de sangre que se había estado dando en los gobiernos emanados de su partido, al que orgullosamente pertenece, él aprovechó para sacar el lema y aplicarlo en campaña de “conmigo vivirás seguro y feliz”, con los otros no”. Les jugó el dedo en la boca, ahora se esconde y esconde la realidad, mientras tanto en Colima se seguirán cobrando facturas, como ya le han llegado a sus mismos amigos y funcionarios. Querían ese gobierno, ahora no se quejen. Es cuanto.

***LUPAZO II : Chavita Fuentes no ha entendido y parece que ni entenderá de que ya no es alcalde de Coquimatlán, veo con tristeza como se la pasa en sus horas de trabajo metido en el Facebook criticando la actual administración, pero eso sí, cobrando sin trabajar. Aparte de traumado, frustrado hasta holgazán resultó el también secretario de afiliación del PAN. Tantita vergüenza debería de tener y dejar de estar criticando a los de su mismo partido, al contrario, debería de sumarse porque por fin los coquimatlenses dejaron de vivir tres largos años de pesadilla en su administración. Este tema da para más.

Una vez más le decimos desde aquí, seguiremos vigilando que aplique eso de lo que tanto presume, es figura pública, servidor público, en pocas palabras, un mantenido del pueblo. Es cuanto.

***LUPAZO III: El gobierno represor de Nachito, instruyó a su flamante directora del Instituto Colimense de Radio y Televisión, Jazmín “sonrisitas” Delgado, despedir a todo periodista incomodo que no se alinié.

Aprovechando que su jefe le dio esa instrucción ésta despiadada mujer aprovechó un problema personal que tenía con mi colega Karla Gomez, para despedirla, echándola de su espacio laboral como si fuera una delincuente, abusó del poder y utilizó la fuerza pública causándole tremenda humillación. Una mujer chingando a otra de su género. ¡Qué bonito! Desde luego para hacer tal acción debió de contar con el apoyo de sus jefes, Fernando Cruz y el mismísimo Nachito. Así de represores con los medios son este gobierno de “felicidad y seguridad”. Por cierto, que disfruten tragar con manteca porque eso es pasajero y los esperamos en este camino. Aquí los veremos tarde o temprano. Es cuanto

El autor de esta columna es integrante del #G8- Independiente