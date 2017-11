VIVENCIAS

*Carlos Alberto Olvera Sánchez.

En un salón de clases con alumnos de secundaria, donde se empiezan a tratar temas de organización política y funcionamiento del Estado, con más de alguno inquieto pero atento, toca hablar de un término muy común, a la vista de todos, la corrupción como cáncer social en nuestro país , el desarrollo del mismo es fácil, a moda, no les es ajeno hablar del mismo.

La uniformidad, lo monótono no es algo bueno, al rincón del aula con voz fuerte y pausada pregunta un joven, de mediana estatura, piel blanca, nariz aguileña, profe –exclama- ¿ De dónde viene la corrupción? La pregunta me tomo por sorpresa, mientras uno más levanta la mano,¿ es propia de nuestro país?, no pude ocultar el asombro, menos los nervios, para dar oportuna y certera ,respuesta.

No es una falla moral inherente al Mexicano, es universal, de la cual no escapamos desde los tiempos de la colonia, misma que nos ha provocado o acentuado desigualdades económicas en donde un reducido grupo de empresarios tienen el control absoluto de la economía en detrimento de las mayorías mediante sus actos indebidos y cochupos que realizan al amparo del poder , eso sí el poder corrompe, saquear el erario público no se diga. – no tiene perdón de dios- dicen los católicos.

En un pasado reciente la lucha era por distancias físicas, raciales culturales y económicas, persistiendo con fuerza hoy en día la económica, dejando en el armario las demás- mundo desvalorizado- de la creación y costumbres de los pueblos, más crisis no puede existir. Datos nuevos en nuestro país nos remiten a la época de Carranza, en donde en una cena ofrecida al ministro de España ,le fue sustraído su reloj-anécdota – muy recordada que llegó para quedarse en la memoria de miles de Mexicanos y Extranjeros , de ahí el término” Carrancear” como sinónimo de robar, de igual forma recordar los cañonazos de 50 mil pesos que disparaba obregón para fomentar la corrupción, comprando lo que no tiene Valor- ¡! les suena a diputados independientes?

No debiendo pasar por alto como antecedente histórico que dicho termino creció exponencialmente en tiempos del bohemio López Mateos, conocido como- Adolfo López Paseos- así como el actuar del Banco Nacional de crédito agrícola fundado en 1926, que se distinguió por los “prestamos de favor” a generales como escobar, Valenzuela, pero sobre todo al presidente Álvaro Obregón.

Las historias por contar son muchas y por vivir más , la clase política gobernante, tanto hoy como ayer, padecen, pero les gusta realizar esos actos de deshonestidad, que han sido un obstáculo en el camino para lograr mejores niveles de bienestar para con los gobernados.

En la cual cada gobernante tiene su brazo derecho para realizar negocios al margen de la ley con la complacencia y anuencia del mismo, es aquí donde entra la presión social a través de distintos movimientos sociales, en contra de esas reprobables conductas , en las cuales los medios de comunicación son el conducto necesario para generar opinión pública, señalando lo que se describe en líneas que anteceden, tarea hay y mucha, ¿ será colima ajeno al tema?

A MANERA DE COMENTARIO..

* Con una inversión de tres millones de pesos el regidor Manzanillense Cristian Joaquín Sánchez Cosío impulsa el proyecto de comedores escolares que beneficiara 23 escuelas públicas, en dos semanas los escolapios gozaran de ese beneficio, sin duda de estas noticias nos gusta leer.

*En Sep Colima siguen la totalidad de funcionarios que metieron en serios líos al ex titular de la misma, vayamos por partes, eso sí señalando puntualmente los errores garrafales de cada uno de ellos, hoy toca turno al encargado del servicio profesional Docente- profesor jubilado y recontratado- Manda a evaluar al profesor Abad Tadeo Meza, en una asignatura que no imparte, el profesor desde el momento realizó por escrito su inconformidad ante el INEE Y el responsable de la coordinación general del servicio profesional docente de esa secretaría, en donde le informan que con fecha 23 de octubre del año en curso se ha recibido actualizada la base de datos actualizada de las materias que imparten los profesores, y efectuado la revisión de su registro y documento soporte es procedente la baja temporal de citado proceso de evaluación quedando sin efecto la notificación que le fue expedida, por el presente ciclo escolar, como este caso no uno ni dos, a esto se le llama en mi pueblo, ineptitud, falta de capacidad y de oficio para por sentido común , actuar como lo mandata la Ley , o dolosamente mandan a evaluar a los profes con la intención de no aprobar, al tratar de calificarlos en materias que no imparten, por decencia ya hubiese renunciado, esperemos que el Profesor Merlo se avoque a resolver y mover a quien no da resultados, para muestra un botón. JIPS se está tardando en ratificar o nombrar nuevo titular, en dicha secretaría. Lo he dicho y sostengo esa “ Reforma Educativa” Nació muerta..

Vocero del Frente Magisterial independiente en Colima