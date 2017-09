LA SEGUNDA DE RUEDA

Observador Político

Belisario Romero

Tal y como lo señalé en una columna, sobre el futuro político electoral del PRI, en donde sus enemigos a vencer ahora no serán los panistas, si no, los de su misma casa, aquellos a los que no les cumplió Nacho, los que trató mal y están molestos.

Grupos políticos como Virgilio Mendoza, del Verde, Mario Anguiano, por el PES, más los que se sumen, buscarán disputarse el congreso del estado, alcaldías y regidurías y hacerle contrapeso al mismo gobernador, al mismo PRI, partido que en el caso del primero no iría ni a la esquina mientras que el segundo, sus militantes no serán tomados en cuenta.

Rogelio Rueda, dirigente del tricolor, quien desde las pasadas elecciones entregó malos resultados y debió ahuecar el ala en ese entonces, nuevamente estaría entregando malas cuentas a su partido, pues insisto ya no tendrán el respaldo del Verde y PT, más en contra Mario Anguiano con el PES, los maestros y más enemigos que se acumulen de aquí en adelante.

El ex gobernador Mario Anguiano no se anda por las ramas, ya anda moviéndose en todo lo largo y ancho del estado, echando mano de su equipo, de su gente, metiéndole recursos, armando su equipo de trabajo, amarrando sus candidatos con los que jugará en las próximas elecciones, por cierto, serán gallos ya jugados, gallos que han ganado elecciones, que están con la ciudadanía con o sin cargo público. Mario Anguiano tendrá con qué jugar tanto en estructura como en recursos económicos.

Anguiano ve un panorama muy complicado en caso de irse con las siglas priistas, a éste le hacen un gran favor que a la gente de su equipo la abran de ese partido, le favorece que no les den nada en las elecciones que vienen, así con mayor razón trabajará para retomar el poder y ocupar espacios claves donde se hacen las grandes negociaciones. Además por ese partido está pasando por una crisis de credibilidad y Mario sabe que tiene que llegar al electorado con un nuevo proyecto. Por eso ya se anda moviendo y agrupando la estructura que ya tienen para ir trabajando en equipo y sobre todo ir formando más alianzas

Si partimos que, en el 2018, ya el PAN al formar el frente amplio con los partidos PRD y MC, lleva ya una gran ventaja, tendría entonces el PRI que aliarse con algún otro partido, en este caso sería el Verde para que no quede desprotegido, porque con el PANAL dudo que por ejemplo a nivel nacional acepten, debido a que los maestros están molestos con el PRI, mientras que el PT se alió con MORENA, y jugará aquí en Colima sus 5 mil votitos para el Peje, concluimos que el PRI al menos aquí en Colima tiene muchos negativos, tendría que trabajar mucho, pero sobre todo es al partido que más cara le saldrá la siguiente elección. Al tiempo

BAJO LA LUPA

***ELOÍSA CHAVARRÍAS: Desde hace tiempo, desde que tomó protesta como diputada federal, regresó a las colonias de todo el distrito II en donde ganó con las siglas panistas. Su regreso a dichos municipios que conforman ese distrito electoral, fue como muestra de agradecimiento por haberle dado la confianza en las urnas de representarlos en la cámara de diputados.

En este último año Eloísa Chavarrías se ha enfocado en trabajar más en el municipio tecomense, en donde instaló una escuela de Artes y Oficios, y se han beneficiado cientos de personas que se han enseñado a pescar. Obviamente este trabajo ha molestado como siempre a quienes aspiran un huesito y ha sido criticada.

Sin embargo, Eloísa por no ser los tiempos no ha manifestado su deseo de participar en el próximo proceso electoral, pero por su trabajo ya la ubican como candidata del PAN a la alcaldía de Tecomán y eso más que perjudicarla, la ayuda porque la gente pondrá más interés en lo que de aquí al momento haga o deje de hacer. En pocas palabras le están dando publicidad gratis y la que no la mata la fortalecerá.

Hay que recordar que, en las próximas elecciones, de acuerdo a la nueva ley electoral obligadamente los partidos tienen que presentar 50 % mujeres y 50 % hombres para todos los cargos de elección popular. Es cuanto.

***Ya se oye por aquí y por allá que el ex alcalde panista, Saúl Magaña Madrigal podría encabezar la formula a la alcaldía de Tecomán, pero esta vez por el Verde, también se dice que, por el mismo partido uno de los candidatos a diputados locales será el aún priista Arturo García Arias, hoy como regidor ha sido muy olvidado por su gobernador Nacho, y le ha dado mejor trato a los de afuera que a los mismos priistas. Por esa razón están por irse a la fuga de ese partido él y muchos más cuadros valiosos. Otro de los que ya está siendo invitado a participar es el ex diputado Noé Pinto, aparecerá en las boletas electorales, con las siglas que menos se esperan. Tranquilos no se pongan nerviosos aún. Al tiempo.

***APROVECHEN: Mañana jueves estará en Tecomán el programa Encuentro Ciudadano, a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura de Tecomán. Llegará con autoridades federales, estatales y obviamente con el valioso respaldo del municipio. Aprovechen para solicitar apoyos y todo relacionado al ámbito federal y estatal. Se les sugiere vayan preparados para qué sepan a donde dirigir la petición y ya llevar la documentación para que se les dé respuesta inmediata.

*El autor de esta columna es integrante del #G8- Independiente