Consumo de agua no pone en riesgo salud de los colimenses: Coespris

*Descarta Ciapacov presencia de arsénico en fuentes de abastecimiento y pozos

*Diputados se reúnen con organismos operadores de agua

No hay riesgo para la salud de la población colimense por el consumo del agua, aseguró Ricardo Jiménez Herrera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), en reunión de trabajo que diputadas y diputados sostuvieron con él y con representantes de organismos operadores del servicio de agua potable.

Durante la reunión, celebrada en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica del Congreso del Estado, el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Jorge Javier Pérez Jiménez, aseguró que no hay presencia de arsénico en el vital líquido que consumen los colimenses.

En el encuentro, en el que también participaron el director local de la Conagua, Eleazar Castro Caro, y los representantes de los organismos operadores del agua de los 10 municipios –excepto Coquimatlán y Cuauhtémoc-, se presentó un diagnóstico situacional de la calidad del agua en la entidad, concluyendo que de acuerdo a una serie de estudios y análisis constantes, su consumo no representa peligro para la gente.

La comparecencia fue moderada por el Diputado Federico Rangel Lozano y en ella participaron los legisladores Luis Ladino, Héctor Magaña, Francisco Javier Ceballos, Martha Sosa, Julia Jiménez, Norma Padilla y Riult Rivera.

El director de Ciapacov, Jorge Pérez, aseguró que no existe una correlación directa entre la calidad del agua en Colima y las enfermedades infecciosas de tipo gastrointestinal, pues ello obedece más los hábitos alimenticios y de higiene, “no es problema del agua”.

Indicó que el agua que se consume en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez en un 70 por ciento proviene de Zacualpan y el resto de 102 fuentes de abastecimiento o pozos profundos, y de acuerdo a estudios realizados por el Laboratorio ABC, reconocido por la Comisión Federal para la Protección dd Riesgos Sanitarios y la Conagua, no hay presencia de arsénico y los exámenes reportan ND (No Detectado), es decir, ni siquiera nivel bajo de arsénico.

“Con toda certeza les digo: las 102 fuentes de abastecimiento y Zacualpan están sin riesgo para la salud y los niveles de hierro y manganeso son inocuos y no representan ningún peligro en absoluto, pues sólo se trata de un asunto estético por el color chocolate, como ocurre en algunos casos, como el pozo de Piscila, pero no es problema de salud, definitivamente”, esto tras la revisión que hizo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, autoridad en esta materia, aseveró Jorge Javier Pérez.

Por su parte, el titular de la Coespris, Ricardo Jiménez, dio a conocer que cada dos meses llevan a cabo reuniones con los organismos operadores del agua en todos los municipios, para constatar la calidad del agua abastecida en la entidad; son 306 fuentes de abastecimiento (53 manantiales, 208 subterráneas y 45 superficiales) y definitivamente no hay riesgo para la salud de la población colimense por consumo de agua.

Reiteró que en Colima el agua es apta para el consumo humano y reconoció el gran esfuerzo de los organismos operadores en la entidad, tanto de Ciapacov en Colima y Villa de Álvarez como el resto de municipios, para que llegue el agua clorada a los hogares.

Con estadísticas anuales que presentó a los diputados, el funcionario estatal hizo énfasis que las infecciones intestinales registran una tendencia a la baja, mientras la cloración del vital líquido está casi al cien por ciento.

Señaló que los estudios de mercurio, fierro, arsénico, bario, manganeso, bromo, níquel, plomo, cadmio, aluminio y zinc, realizados por la Comisión de Control Analítico y de Ampliación de Cobertura (CCAyAC), perteneciente a la Coespris, sólo tras una erupción volcánica salen elevadas las muestras en fierro y manganeso.

Al referirse al estudio de arsénico, Jiménez Herrera dijo que mandaron a la CCAyAC diez fuentes de abastecimiento donde se realizaron los análisis de arsénico, plomo y flúor, cuyos resultados arrojaron que no presentan un riesgo o un daño para a la salud pública.

A pesar de ello, dijo que están muy por debajo de .001 por ciento, por lo tanto, indicó que no representan un problema para la salud.

Destacó que continuamente monitorean que los organismos operadores del agua tengan cloro, pues de esa manera es microbiológicamente apta para consumo humano. Refirió que el año pasado se alcanzó una cobertura del 99% y en lo que va del presente año está arriba del 98%.

Sobre enfermedades, explicó que la salmonelosis se refiere más a los alimentos que al agua “y lo único que tengo y está un poco más arriba, es la amibiasis, descartando casos de cólera.

El titular de Coespris dejó claro que entre mayor eficiencia se tenga en la cloración del agua, se mejora la salud de las personas en cuestión de enfermedades gastrointestinales, “por eso el reconocimiento a los organismos operadores del agua, por la eficiencia en la cloración del agua y con ello van a la baja las enfermedades que están asociadas a su consumo”.